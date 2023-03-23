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素海霖深夜po爆瘡素顏照 力證靚樣無添加 反遭網民一口咬定：個鼻有整過

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素海霖搖身一變成為首個「港產女優」，人氣瘋狂飊升，其IG粉絲已達19萬，大家除了欣賞她的勇氣之外，亦好關注她的容貌變化，對於外界質疑個樣愈來愈膠，素海霖昨晚深夜突然出po，自放素顏照叫大家鑑定一下，結果引來網民熱議，當中有不少人都指出素海霖個鼻真係唔同晒。

素海霖 素海霖一夜成名，變成「繪麗奈」去日本發展。
素海霖一夜成名，變成「繪麗奈」去日本發展。（圖片來源：[email protected]

素海霖欲為自己平反

素海霖宣布進軍日本成人動作片界，成為首個「港產女優」，消息一出有唔少網民讚好，並指一定會買正版表示支持，改名「繪麗奈 (絵麗奈)」打入AV的她，無懼入行壓力，不過她對外界質疑容貌曾進化就比較在意。昨晚深夜素海霖在IG上載一張自拍素顏照並留言：「啱啱搵到一張相你幫我睇吓呢個女仔有冇整容，留言話比我知。」相中的素海霖零P圖，連面上的暗瘡亦清晰可見，與現時五官精緻、皮膚白滑的她的確判若兩人。

素海霖 素海霖自爆素顏照讓大家驗證，不過一睇就知係舊相，當時的她滿臉暗瘡，髮色亦唔同。
素海霖自爆素顏照讓大家驗證，不過一睇就知係舊相，當時的她滿臉暗瘡，髮色亦唔同。（圖片來源：[email protected]
素海霖 素海霖聲稱張相係全素顏原相機出，叫大家留言發表意見。
素海霖聲稱張相係全素顏原相機直出，叫大家留言發表意見。（圖片來源：[email protected]

素顏照惹激烈爭議

為了力證自己個樣純天然，素海霖請大家鑑定她的素顏照，網民紛紛發表意見，留言似乎好兩極，有人力撐素海霖只是靠化妝變靚，不過好多人都指素海霖個鼻同下巴好明顯唔同，更有網民一口咬定：「有！個鼻整過」，仲話呢張素顏照係舊相，根本就係進化之前影落。

素海霖 依家嘅素海霖，大家不妨對比一下。
依家嘅素海霖，大家不妨對比一下。（圖片來源：[email protected]
素海霖 側面睇個鼻真係好挺直。
側面睇個鼻真係好挺直。（圖片來源：[email protected]
素海霖 網民力指佢個鼻唔同晒。
網民力指佢個鼻唔同晒。（圖片來源：[email protected]
素海霖 不少人都覺得素海霖現時個樣好膠。
不少人都覺得素海霖現時個樣好膠。（圖片來源：[email protected]
素海霖 素海霖留言反駁，反被網民指拎舊照出來。
素海霖留言反駁，反被網民指拎舊照出來。（圖片來源：[email protected]

素海霖親自覆粉絲

對於網民繼續質疑，素海霖反應唔算好激動，不過就有親自留言反駁，仲話就算摸過佢塊面一樣會覺得佢有整過，對於力撐自己的網民，素海霖亦好識做，轉載對方的對話寫上多謝，如此親民，難怪粉絲人數直升上升。

素海霖 不過亦有網民力撐她。
不過亦有網民力撐她。（圖片來源：[email protected]
素海霖 網民勸素海霖做得出唔怕認。
網民勸素海霖做得出唔怕認。（圖片來源：[email protected]
素海霖 素海霖再公開答謝相信她是純天然的支持者。
素海霖再公開答謝相信她是純天然的支持者。（圖片來源：[email protected]

素海霖首部作品內容曝光

初次下海的素海霖Erena以藝名「繪麗奈 (絵麗奈)」在日本成人愛情動作片界出道，並宣布加入製片廠Faleno Star成為首位洋將。目前首部出道作番號為「FSDSS-644」，而發行日暫定於4月20日。令到唔少港男都準備「致敬」一波，仲揚言「今次唔睇老翻！買正版撐自己友！」。如要支持Erena的話，可以透過Amazon或FANZA購入正版影片作品，或者你直接Dm Erena的話，相信佢都好樂意進行預售。

繪麗奈 香港女優 素海霖
（圖片來源：FSDSS-644劇照）
繪麗奈 香港女優 素海霖
（圖片來源：FSDSS-644劇照）
繪麗奈 香港女優 素海霖
（圖片來源：影片截圖）

繪麗奈 (絵麗奈)全程廣東話夠親切

面對首次拍攝，Erena繪麗奈 (絵麗奈)都指自己「好緊張同埋唔知點」，然後就在影片中與不同男優合作，其中一位更是大師級人物清水健先生。影片以純廣東話形式出發，她都自爆自己在小學六年級時已經想「啪啪啪」。除此之外，Erena更在演出的過程中大嗌「我唔得啦」、「好正啊」，廣告話真係份外有親切感。

繪麗奈 香港女優 素海霖
（圖片來源：影片截圖）
繪麗奈 香港女優 素海霖
（圖片來源：影片截圖）

常見問題

素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品幾時正式面世？

素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品預告曝光

素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？

素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、FSDSS-644劇照

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