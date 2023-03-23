素海霖深夜po爆瘡素顏照 力證靚樣無添加 反遭網民一口咬定：個鼻有整過

素海霖搖身一變成為首個「港產女優」，人氣瘋狂飊升，其IG粉絲已達19萬，大家除了欣賞她的勇氣之外，亦好關注她的容貌變化，對於外界質疑個樣愈來愈膠，素海霖昨晚深夜突然出po，自放素顏照叫大家鑑定一下，結果引來網民熱議，當中有不少人都指出素海霖個鼻真係唔同晒。