素海霖深夜po爆瘡素顏照 力證靚樣無添加 反遭網民一口咬定：個鼻有整過
素海霖欲為自己平反
素海霖宣布進軍日本成人動作片界，成為首個「港產女優」，消息一出有唔少網民讚好，並指一定會買正版表示支持，改名「繪麗奈 (絵麗奈)」打入AV的她，無懼入行壓力，不過她對外界質疑容貌曾進化就比較在意。昨晚深夜素海霖在IG上載一張自拍素顏照並留言：「啱啱搵到一張相你幫我睇吓呢個女仔有冇整容，留言話比我知。」相中的素海霖零P圖，連面上的暗瘡亦清晰可見，與現時五官精緻、皮膚白滑的她的確判若兩人。
素顏照惹激烈爭議
為了力證自己個樣純天然，素海霖請大家鑑定她的素顏照，網民紛紛發表意見，留言似乎好兩極，有人力撐素海霖只是靠化妝變靚，不過好多人都指素海霖個鼻同下巴好明顯唔同，更有網民一口咬定：「有！個鼻整過」，仲話呢張素顏照係舊相，根本就係進化之前影落。
素海霖親自覆粉絲
對於網民繼續質疑，素海霖反應唔算好激動，不過就有親自留言反駁，仲話就算摸過佢塊面一樣會覺得佢有整過，對於力撐自己的網民，素海霖亦好識做，轉載對方的對話寫上多謝，如此親民，難怪粉絲人數直升上升。
素海霖首部作品內容曝光
初次下海的素海霖Erena以藝名「繪麗奈 (絵麗奈)」在日本成人愛情動作片界出道，並宣布加入製片廠Faleno Star成為首位洋將。目前首部出道作番號為「FSDSS-644」，而發行日暫定於4月20日。令到唔少港男都準備「致敬」一波，仲揚言「今次唔睇老翻！買正版撐自己友！」。如要支持Erena的話，可以透過Amazon或FANZA購入正版影片作品，或者你直接Dm Erena的話，相信佢都好樂意進行預售。
繪麗奈 (絵麗奈)全程廣東話夠親切
面對首次拍攝，Erena繪麗奈 (絵麗奈)都指自己「好緊張同埋唔知點」，然後就在影片中與不同男優合作，其中一位更是大師級人物清水健先生。影片以純廣東話形式出發，她都自爆自己在小學六年級時已經想「啪啪啪」。除此之外，Erena更在演出的過程中大嗌「我唔得啦」、「好正啊」，廣告話真係份外有親切感。
常見問題
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品幾時正式面世？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品預告曝光
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」