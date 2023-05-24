素海霖推出見面會限量周邊產品 專人設計全套索價$699 貴過阿儀紀念品
素海霖成名後商機處處
「繪麗奈」素海霖（Erena）成為「香港第一人」進軍日本，搖身一變成為不少香港網民的新女神，自3月底推出處女作聲名大噪後，人氣急升，廣告接踵而來，仲宣布5月31日在港舉行見面會，門票分為兩種，150港元的入場券，預售價為130港元，門票包簽名握手、飲品及小食，另外現場有即影即有留念合照券/攝影券，每張合照價200港元，預售價為179港元，買滿5張或以上還會包署名加簽名。
200件限量周邊產品
素海霖今次是第二次舉行見面會，她表示是自己一手一腳去籌辦，一個人去處理所有事情，如果安排不善請大家見諒。今次將發售200件限量版周邊商品，素海霖日前於社交網正式公布詳情，產品有A.「包署名和簽名的A3海報」（$99）、B.「Free Size T恤」（兩款，$359）、以及C.「雙人手動摺傘」（$289），T恤與摺傘均為本地漫畫家林祥焜設計，其中「頭20個購買B+C $648」，會免費送一張限量官方封面A3海報，而「雨奈同行set（A+B+C）」，就會以套裝價$699發售。
素海霖宣傳不遺餘力
其實素海霖真係幾勤力，今次的見面會無論籌備定宣傳都親力親為，近日她不時在社交網限時動態出po，展示入場券指「今次真係認真落力製作，可以當書簽用！」連敷面膜都拍片宣傳，表示現時仍可以正價購買見面會入場券。
阿儀嘜頭紀念品價錢較貼地
「亞視一姐」薛影儀（阿儀）新歌《一加一等於阿儀》在上架短短一個月已經吸引過百萬點擊率，被封為洗腦神曲。阿儀於5月21日在中環舉行粉絲見面會，吸引過百名粉絲撐場，場面熱鬧！現場有販賣限量的阿儀紀念品，包括印上了她肖像的T恤、水杯、布袋和明信片等等，由80元至250元，相比起素海霖的產品，價錢貼地得多，不過質素相對亦冇咁好。當日阿儀被問到會否考慮出個人攬枕？阿儀表示：「吓？即係泳衣嗰個唔好睇，唔通換我呢個攬枕啊？」不過經理人林寶玉就爆料之後會出阿儀枕頭，要等影新一輯相先販賣。
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素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
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