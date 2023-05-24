素海霖推出見面會限量周邊產品 專人設計全套索價$699 貴過阿儀紀念品

首位港產女優「繪麗奈」素海霖（Erena）成功進軍日本，處女作大受歡迎，為答謝支持者將於本月31日舉辦香港見面會，更正式公布周邊產品的詳情，給無法到場的粉絲預購，產品搵專人設計索價都唔平，一件T恤都要三百幾蚊，同「亞視一姐」阿儀見面會推出的產品相比，價錢係貴啲不過高質好多！