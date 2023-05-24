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素海霖推出見面會限量周邊產品 專人設計全套索價$699 貴過阿儀紀念品

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首位港產女優「繪麗奈」素海霖（Erena）成功進軍日本，處女作大受歡迎，為答謝支持者將於本月31日舉辦香港見面會，更正式公布周邊產品的詳情，給無法到場的粉絲預購，產品搵專人設計索價都唔平，一件T恤都要三百幾蚊，同「亞視一姐」阿儀見面會推出的產品相比，價錢係貴啲不過高質好多！

繪麗奈 「繪麗奈」素海霖殺出新血路，其AV處女作大賣，令她人氣一時無兩。
「繪麗奈」素海霖殺出新血路，其處女作大賣，令她人氣一時無兩。（圖片來源：[email protected]

素海霖成名後商機處處

「繪麗奈」素海霖（Erena）成為「香港第一人」進軍日本，搖身一變成為不少香港網民的新女神，自3月底推出處女作聲名大噪後，人氣急升，廣告接踵而來，仲宣布5月31日在港舉行見面會，門票分為兩種，150港元的入場券，預售價為130港元，門票包簽名握手、飲品及小食，另外現場有即影即有留念合照券/攝影券，每張合照價200港元，預售價為179港元，買滿5張或以上還會包署名加簽名。

繪麗奈 素海霖將於5月31日在香港舉行見面會，不過地點仍未公布，6小時的見面會入場券為$150，其實都合理。
素海霖將於5月31日在香港舉行見面會，不過地點仍未公布，6小時的見面會入場券為$150，其實都合理。（圖片來源：[email protected]
繪麗奈 素海霖表示所有見面會的事業都是自己去處理。
素海霖表示所有見面會的事業都是自己去處理。（圖片來源：[email protected]
素海霖 繪麗奈 見面會入場費包啲乜？仲有即影即有留念，不過都係要課金。
見面會入場費包啲乜？仲有即影即有留念，不過都係要課金。（圖片來源：[email protected]

200件限量周邊產品

素海霖今次是第二次舉行見面會，她表示是自己一手一腳去籌辦，一個人去處理所有事情，如果安排不善請大家見諒。今次將發售200件限量版周邊商品，素海霖日前於社交網正式公布詳情，產品有A.「包署名和簽名的A3海報」（$99）、B.「Free Size T恤」（兩款，$359）、以及C.「雙人手動摺傘」（$289），T恤與摺傘均為本地漫畫家林祥焜設計，其中「頭20個購買B+C $648」，會免費送一張限量官方封面A3海報，而「雨奈同行set（A+B+C）」，就會以套裝價$699發售。

素海霖 繪麗奈 「繪麗奈」推出的限量周邊產品，T恤與雨傘由漫畫家設計，都幾精美。
「繪麗奈」推出的限量周邊產品，T恤與雨傘由漫畫家設計，都幾精美。（圖片來源：[email protected]
素海霖 繪麗奈 產品價目表。
產品價目表。（圖片來源：[email protected]

素海霖宣傳不遺餘力

其實素海霖真係幾勤力，今次的見面會無論籌備定宣傳都親力親為，近日她不時在社交網限時動態出po，展示入場券指「今次真係認真落力製作，可以當書簽用！」連敷面膜都拍片宣傳，表示現時仍可以正價購買見面會入場券。

繪麗奈 素海霖展示入場券。
素海霖展示入場券。（圖片來源：[email protected]
素海霖 繪麗奈 敷Mask都不忘宣傳，叫大家買限量周邊產品。
敷Mask都不忘宣傳，叫大家買限量周邊產品。（圖片來源：[email protected]
繪麗奈 有網民提議素海霖出人體盛意為用女性身體作餐具，日本人通常是在身體上放魚生及壽司)。
有網民提議素海霖出人體盛(意為用女性身體作餐具，日本人通常是在身體上放魚生及壽司)。（圖片來源：[email protected]
繪麗奈 亦有網民笑指以為素海霖會出底底。
亦有網民笑指以為素海霖會出底底。（圖片來源：[email protected]
繪麗奈 有人問見面會有冇學生價，素海霖親自回覆。
有人問見面會有冇學生價，素海霖親自回覆。（圖片來源：[email protected]

阿儀嘜頭紀念品價錢較貼地

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）新歌《一加一等於阿儀》在上架短短一個月已經吸引過百萬點擊率，被封為洗腦神曲。阿儀於5月21日在中環舉行粉絲見面會，吸引過百名粉絲撐場，場面熱鬧！現場有販賣限量的阿儀紀念品，包括印上了她肖像的T恤、水杯、布袋和明信片等等，由80元至250元，相比起素海霖的產品，價錢貼地得多，不過質素相對亦冇咁好。當日阿儀被問到會否考慮出個人攬枕？阿儀表示：「吓？即係泳衣嗰個唔好睇，唔通換我呢個攬枕啊？」不過經理人林寶玉就爆料之後會出阿儀枕頭，要等影新一輯相先販賣。

素海霖 繪麗奈 阿儀 枕頭 阿儀以一身藍色公主裙出場！
阿儀以一身藍色公主裙出場！（圖片來源：大會提供）
素海霖 繪麗奈 阿儀 枕頭 阿儀紀念品包括印上了她肖像的T恤、水杯、布袋和明信片等。
阿儀紀念品包括印上了她肖像的T恤、水杯、布袋和明信片等。（圖片來源：大會提供）
素海霖 繪麗奈 阿儀 枕頭 亞視一姐 阿儀 買紀念品。
買紀念品。（圖片來源：東方新地）

素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？

素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世

素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？

素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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