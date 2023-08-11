素海霖第3部作品轉玩高難度劇情　IG暗示可能會「被收山」網民勁擔心

素海霖（日本藝名：繪麗奈）每次推出新作品都會引起外界轟動，早前她在社交平台宣布第3部作品終於面世，更透露前2部作品完全不一樣，令一眾網民表示想要劇透！她在預告片亦有不少廣東話句子「登場」，而最亮眼的是這次作品主題為「由香港人繪麗奈提供服務」，引起眾人遐想及熱烈討論。