素海霖第3部作品轉玩高難度劇情 IG暗示可能會「被收山」網民勁擔心
本尊親留言回覆「收山」疑慮
繪麗奈宣布自己新作品面世的同時，因一句「拍得一部得一部」而引起大家懷疑她「被收山」的疑慮。而她本人亦對此作出回應，並留言指「所有嘢諗到最差先無壞～但希望大家唔好過份解讀」。之後她亦有回覆其他網民留言，有人指「想睇無真正無格仔」，她本人即指「日本犯法的」；被網民笑「米芝連。震動」時，她亦以一貫的風格回覆和應「腩交」，其後再表示公司沒有網民指的「捆綁、皮鞭」等題材，謝謝大家的提問。
繪麗奈預告第三部作品面世 首度推出高難度劇情片！
繪麗奈指新作是「難度極高的題材」，繼續請大家多多指教，最後加上一句「拍得一部得一部」。而第3部作品的主題是「豪華泡泡浴 由香港人繪麗奈提供服務」，在預告片中可見她的表情對比以往只有「迷濛樣」，今次有更多發揮；當中亦有不少廣東話金句首度出現，不再局限於以往的「我唔得啦」、「頂唔順啦」，今次在預告片中預告會有「舒唔舒服啊」、「我開始按摩啦」、「下次仲會唔會過嚟啊」等句子出現，令人遐想到底繪麗奈會在甚麼情況下吐出這些句子，而她亦曾表示今次需要好多體力。
壽司相惹人猜測 網民：可唔可以透露吓係咩一回事？
除了作品的宣傳圖，她同樣貼出數張食物相，並留言指「日本每樣嘢都咁好食，食極唔厭」。繪麗奈這句引起網民好奇，到底食物照跟劇情是否有關，並留言問：「可唔可以透露吓最後一張相D飯盒s係咩回事」，本尊亦親回應指「放飯」；當有網民問及「仲有第3部？請問有無廣納上次意見，增加多D廣東話先」，她本人亦有親回應指「內容不便透露太多，敬請見諒，但至少封面有中文⋯⋯」。
IG一句話令網民懷疑有暗示：係咪被收山啦？
另外，繪麗奈身形備受關注，以往被指「多肉」、「身形唔好睇」，繪麗奈本人都會親自還擊，惟今次討論區亦出現不少護花使者「叫人收聲」，指「好心你班人收吓把口，真心覺得佢都已經瘦咗D，起碼見到人哋有努力，仲想人哋瘦到點樣，究竟要J有幾瘦，一句抹殺人哋背後努力」。 不過亦有網民留意到她的一句「拍得一部得一部」，懷疑是否日本廠商發現她的吸金能力有限，稱「係咪被收山啦？」、「再唔博盡D就無片拍要收山」、「個樣又得一個樣，淨係得幾個表情，香港人貪新鮮嘅熱度無咩啦，又唔受日本人歡迎，睇佢呢句都覺得危危乎」。
素海霖指「唔合照」係業界做法
素海霖於IG公開與網民的對話，先道歉解釋不能欣然與所有人合照，因為之前在簽名見面會中，合照都需要收費的，如果貿然與街上的人合照，就會對當日出席見面會的粉絲不公平。她同時又指出「唔合照」一向是業界做法，更幽默表示：「如果係咁嘅話，嗰日所有人都唔使過嚟啦，直接每日喺街度撞我，不過唔好亂咁撞，我會痛。」不過她亦有補充，如果真的在街上遇到她，雖然不能合照，但可以握手。
河北彩花夏威夷旅行遇上同樣問題！ 「粉絲合照」收費活動先有
雖然有網民狠批素海霖「扮大牌」，但仍然有不少人表示支持和理解，皆因另一女優河北彩花早前在夏威夷旅行時亦遇到同樣事情。當時河北彩花就表示打招呼同握手都沒問題，因為這亦是粉絲服務的一部分，不過對於粉絲要求合照一事就拒絕，原因並非沒化妝又或者衣著不好看，而是因為「粉絲合照」一向都是收費活動上才有的服務，她亦解釋如果與在街頭遇到自己的粉絲合照，會對付費出席收費活動的人太不公平。
網民意見兩極 「日本妹靚咁多，繪麗奈扮上菜」
素海霖拒絕與粉絲合照事件掀起網民熱烈討論，有網民十分支持繪麗奈拒絕合照的做法，並指出事件發生在日本女優身上時是「規距」，發生在香港人身上就是「扮大牌」，相當不公平。相反，有人指：「日本妹靚咁多，扮上菜」，並指公開講不影相的只有河北彩花和素海霖，究竟「真．業界做法」是怎樣？就要交由專業人士去解釋了。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」