素海霖新作5大必睇原因 身形大踴進獲網民大讚攀生涯高峰

26歲的素海霖（Erena/日本藝名：繪麗奈）今年3月進軍日本後聲名大噪，先後推出多部作品都相當受歡迎，近日她推出第5部新作，更扮演香港水療中心的按摩技師！網民更指有5大原因必睇，當中身材更有大踴進，令人相當興奮。