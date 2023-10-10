素海霖相隔2個月再推新作 比堅尼上陣扮水療中心按摩師玩野外激戰

現年26歲的素海霖（Erena/日本藝名：繪麗奈）今年3月進軍日本後聲名大噪，每次有新作都引起外界轟動，上月底推出的第4部作品中，她化身廣東話老師將廣東話宣揚到日本備受關注，事隔1個月隨即馬不停蹄宣布推出第5部作品，並以「香港色情Spa」為主題，可謂相當之貼地……