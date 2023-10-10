素海霖 繪麗奈

素海霖相隔2個月再推新作 比堅尼上陣扮水療中心按摩師玩野外激戰

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現年26歲的素海霖（Erena/日本藝名：繪麗奈）今年3月進軍日本後聲名大噪，每次有新作都引起外界轟動，上月底推出的第4部作品中，她化身廣東話老師將廣東話宣揚到日本備受關注，事隔1個月隨即馬不停蹄宣布推出第5部作品，並以「香港色情Spa」為主題，可謂相當之貼地……

素海霖 繪麗奈 素海霖真係好勤力，又有新作品。
素海霖真係好勤力，又有新作品。（圖片來源：X@FALENO_official）

以多款泳裝上陣

新作預告片已公開，扮演按摩師的素海霖以不同泳裝上陣，包括藍色比堅尼、白色喱士比堅尼等，首次嘗試在野外拍攝的她與男拍檔在水池中進行了激烈的「對決」，而且亦繼續大曬廣東話：「呢度啊？」、「我已經煮好飯啦，不過喺食飯之前，我想令你舒服先！」等等。她在接受訪問時透露，入行之前就喜歡看按摩師的題材，覺得按摩過程既刺激又暧昧，感覺「很鹹濕」，所以在拍攝時感到特別緊張。

素海霖 繪麗奈 素海霖今次飾演按摩師。
素海霖今次飾演按摩師。（圖片來源：X@FALENO_official）
素海霖 繪麗奈 並以不同泳裝上陣。
並以不同泳裝上陣。（圖片來源：X@FALENO_official）
素海霖 繪麗奈 這套黑色喱士最煞食！
這套黑色喱士最煞食！（圖片來源：X@FALENO_official）

野外拍攝勁辛苦

這是素海霖首次嘗試在野外拍攝，她和男拍檔在水池中進行了激烈的對決。但是，她對於野戰卻表示不敢恭維，皆因這個情節比其他場景更辛苦，不但天氣炎熱，拍攝地點又非常偏僻，到處都有很多昆蟲飛來飛去，因此嚇到花容失色出現2次NG，直言「做到險中暑」。素海霖的新作將於下月23日推出。

素海霖 繪麗奈 素海霖曬好身材。
素海霖曬好身材。（圖片來源：X@FALENO_official）
素海霖 繪麗奈 素海霖表示在野外拍攝非常辛苦。
素海霖表示在野外拍攝非常辛苦。（圖片來源：X@FALENO_official）
素海霖 繪麗奈 素海霖直言「做到險中暑」。
素海霖直言「做到險中暑」。（圖片來源：X@FALENO_official）

素海霖IG賬號突然被封

在素海霖推出第5部作品之前，其擁超過22萬人追蹤的IG賬號突被封鎖，向來愛在社交網站宣傳新作的她今次認真慘情！事實上，素海霖於上月在IG上載新作照片及花絮照時，已經疑因尺度太大而被檢舉，儘管她隨後將封面刪除，奈何帖文最終仍被刪︰「唔post la又檢！」當時網民發現她過去曾經上載的大尺度性感照亦有得留低，甚至連之前作品的照片仍然能夠在其IG見到。有網民留言猜測她是否被人針對，素海霖回覆說︰「換個角度看啦唯有，被針對代表佢留意到我，花時間係我身上。」

素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 素海霖宣傳新作的post疑因尺度太大而被檢舉。
素海霖宣傳新作的post疑因尺度太大而被檢舉。（圖片來源：IG@thisisshl）
素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 令她相當沮喪。
令她相當沮喪。（圖片來源：IG@thisisshl）

素海霖新作教講廣東話

素海霖於9月11日在社交網站親自發文宣傳新作，封面中的她以老師look現身，穿上超低胸白色背心之餘亦大騷其白滑肌膚和豐滿身材。另外，更附上「廣東語講師」、「胸部不自覺在誘惑中」、「無法忍受」、「我們越過了語言障礙」、「香港人．繪麗奈(專屬)、「第一部劇情作品」等字眼，與之前的作品題材極為不同：「劇情片真的來了，今次公司還特意設中文字幕，希望大家可以繼續大大力支持我。」另外，新作預告中亦見到除了飾演廣東話老師的素海霖之外，連飾演她學生的對手都用廣東話講「我需要呢個」，獲網民都大讚片商重視香港市場，更揚言要課金力撐。

素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 素海霖將推出新作品。
素海霖將推出新作品。（圖片來源：網上圖片）
素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 在新片中應該會聽到不少廣東話。
在新片中應該會聽到不少廣東話。（圖片來源：網上圖片）
素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 素海霖以老師look上陣。
素海霖以老師look上陣。（圖片來源：網上圖片）
素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 飾演她學生的對手都用廣東話講「我需要呢個」。
飾演她學生的對手都用廣東話講「我需要呢個」。（圖片來源：網上圖片）
素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 預告公開後不少網民都表示好期待。
預告公開後不少網民都表示好期待。（圖片來源：網上圖片）

黑粉煽風點火

有haters趁素海霖帖文被刪除而衝出來攻擊她，指責她「走去拍AV同屋企人斷六親」、「有得呃好呃埋呢幾年喇」，她隨即不客氣反擊說：「你究竟有冇睇清呢個世界㗎，其他AV女優都有用緊IG。」、「咁得人驚嘅你」。

素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 素海霖霸氣反擊一眾haters。
素海霖霸氣反擊一眾haters。（圖片來源：IG@thisisshl）

素海霖預告第三部作品面世　首度推出高難度劇情片！

素海霖指新作是「難度極高的題材」，繼續請大家多多指教，最後加上一句「拍得一部得一部」。而第3部作品的主題是「豪華泡泡浴　由香港人繪麗奈提供服務」，在預告片中可見她的表情對比以往只有「迷濛樣」，今次有更多發揮；當中亦有不少廣東話金句首度出現，不再局限於以往的「我唔得啦」、「頂唔順啦」，今次在預告片中預告會有「舒唔舒服啊」、「我開始按摩啦」、「下次仲會唔會過嚟啊」等句子出現，令人遐想到底繪麗奈會在甚麼情況下吐出這些句子，而她亦曾表示今次需要好多體力。

素海霖 廣東語講師 素海霖 繪麗奈 素海霖今在Instagram宣布推出第3部作品
素海霖今在Instagram宣布推出第3部作品（圖片來源：Instagram@thisisshl）

IG一句話令網民懷疑有暗示：係咪被收山啦？

另外，素海霖身形備受關注，以往被指「多肉」、「身形唔好睇」，繪麗奈本人都會親自還擊，惟今次討論區亦出現不少護花使者「叫人收聲」，指「好心你班人收吓把口，真心覺得佢都已經瘦咗D，起碼見到人哋有努力，仲想人哋瘦到點樣，究竟要J有幾瘦，一句抹殺人哋背後努力」。　不過亦有網民留意到她的一句「拍得一部得一部」，懷疑是否日本廠商發現她的吸金能力有限，稱「係咪被收山啦？」、「再唔博盡D就無片拍要收山」、「個樣又得一個樣，淨係得幾個表情，香港人貪新鮮嘅熱度無咩啦，又唔受日本人歡迎，睇佢呢句都覺得危危乎」。

素海霖 廣東語講師 素海霖 繪麗奈 她表示希望大家繼續支持
她表示希望大家繼續支持（圖片來源：Instagram@thisisshl）

繪麗奈 打正香港首名女優之名3月出道

素海霖Erena今年3月以藝名繪麗奈出道，處女作品推出後成為日本銷量排行榜第一名。FANZA成人DVD銷量榮登亞軍，素海霖在社交網開心分享殊榮，並寫道：「多謝大家支持，令我出道作贏了三上老師，我一直希望成為有影響力的女性，我認為令到香港人支持正版不容易，也許算是一個影響力…外界會話香港人三分鐘熱度，但我相信絕對唔係，今年會推出第3 部作品，係大家期待以久的劇情片。」

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繪麗奈得排行榜亞軍，若以單人作品計算，是銷量冠軍！（圖片來源：IG＠thisisshl）
素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 繪麗奈 銷量 繪麗奈銷量 繪麗奈 《三上悠亞x 新有菜x 相澤南》聯合推出的作品，成為2023上半年銷量冠軍！
《三上悠亞x 新有菜x 相澤南》聯合推出的作品，成為2023上半年銷量冠軍！（圖片來源：IG＠yua_mikami）

素海霖衝去寸嘴回應負評：你可以睇自己鍾意嗰啲

不少網民對於素海霖撼贏三上悠亞唔太接受到，紛紛留言，不過素海霖面對「看不順眼」的留言，毫不客氣回覆：「如果唔係睇正版/有買正版嗰啲，希望你哋唔好inbox我講太多，因為我會唔鍾意，但對於其他訪問及其他作品，絕對歡迎dm我」甚至，會衝去不同平台的留言。有網民寫道：「都係睇日本妹開心啲，三上正咁多」，素海霖就衝去別人的平台留言：「梗係啦，人地出道咁多年」」，網民則反擊：「出道幾耐同作品有幾正係無關係，如果係成正比，夕樹舞子出返嚟拍咪正到飛起」，繪麗奈再寸爆反擊：「希望你唔係睇翻版啦，每個人睇法唔同，我認為出道幾多年係一定有少少關係，因為會不停改進」，有網民即表示同意，並建議她要改進的話是身材方面，「操番啲身型，相信更多人支持，三上以前都肥過，佢修身後就更紅，相信你可以更成功」，素海霖睇嚟未有接愛善意批評，「每人有鍾意嘅嘢同類型不同，你去搵番啲啱你睇嘅嘢睇啦。」

素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 繪麗奈 銷量 繪麗奈銷量 繪麗奈 三上悠亞地位好高，大家覺得無人能取代！
三上悠亞地位好高，大家覺得無人能取代！（圖片來源：IG＠yua_mikami）
素海霖 繪麗奈 素海霖 廣東語講師 繪麗奈 銷量 繪麗奈銷量 繪麗奈 繪麗奈辯護自己剛出道，三上悠亞出道八年，三上老師必然表現更好！
繪麗奈辯護自己剛出道，三上悠亞出道八年，三上老師必然表現更好！（圖片來源：IG＠thisisshl）

素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？

素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世

素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？

素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」

撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、IG@thisisshl、X@FALENO_official

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