素海霖墾丁三點式大解放 深長事業線震撼眼球 網民焦點竟落在「微胖肚腩」
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炎炎夏日殺到，香港首位AV女優素海霖（Erena）昨晚（16日）突然在IG投下震撼彈，激罕分享一系列在台灣墾丁拍攝的火辣三點式泳照，大派福利！相中她身穿鮮黃色比堅尼，不但盡騷白到反光的傲人上圍及超深事業線，更罕有地展現微胖身形，沒想到網民焦點竟完全錯重點，究竟她身上哪一部位引起全城暴動？
素海霖墾丁大解放 中門大開派「雪糕」
昨日深夜，素海霖在社交平台無預警上載多張在墾丁拍攝的泳裝照，為粉絲在炎夏消暑。相中她換上一套鮮黃色三點式比堅尼，配上花花頭飾，對著鏡頭大擺誘人甫士，充滿夏日氣息。在猛烈陽光下，素海霖不但未有收埋自己，反而將天賦本錢盡情展現，超深長的事業線令畫面極度震撼，皮膚更被陽光映照得白到反光，讓一眾粉絲眼睛大吃冰淇淋。她更在帖文中幽默地為大家送上兩球「雪糕」，引來網民熱烈討論，大讚她毫不吝嗇地分享好身材。
素海霖進軍日本AV界人氣急升 搞相展畫展吸金
自從以「繪麗奈」之名進軍日本AV界後，素海霖的知名度及人氣直線飆升，成為城中熱話人物。她不單止在影視作品上大膽演出，更積極拓展事業版圖，早前就成功舉辦個人相展及畫展，吸引大量粉絲及圈中好友親身到場支持，足見其號召力非凡。素海霖亦非常懂得經營社交媒體，不時在IG上與粉絲互動，分享工作點滴與生活照，成功鞏固粉絲忠誠度，每次發帖都能引起網上熱話，這次的泳裝照再次證明其強大影響力。
網民錯重點激讚微胖肚腩：呢啲身材先正常！
雖然素海霖的火辣身材極具睇頭，但大批網民的焦點竟然完全「錯重點」，紛紛將目光投向她微胖的肚腩仔，並引發一面倒好評！不少網民留言大讚夠貼地、夠真實，直言比起「骨瘦如柴」的身材更吸引。有網民激動表示：「呢個肚腩仔真係加分」、「呢啲身材先至正常，少少肥唔使『骨慘慘』」、「有肉地先正，太瘦唔好睇！」、「好真實，唔係個個都要練到有馬甲線」。
圖片來源：IG@thisisshl資料或影片來源：原文刊於新假期