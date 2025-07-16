素海霖墾丁三點式大解放 深長事業線震撼眼球 網民焦點竟落在「微胖肚腩」

炎炎夏日殺到，香港首位AV女優素海霖（Erena）昨晚（16日）突然在IG投下震撼彈，激罕分享一系列在台灣墾丁拍攝的火辣三點式泳照，大派福利！相中她身穿鮮黃色比堅尼，不但盡騷白到反光的傲人上圍及超深事業線，更罕有地展現微胖身形，沒想到網民焦點竟完全錯重點，究竟她身上哪一部位引起全城暴動？