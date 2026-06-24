素海霖為賭網代言稱「奉公守法」 大律師一句話揭穿其辯解 曾有7名KOL推廣被捕

港產AV女優素海霖（繪麗奈）正值世界盃期間，為一個境外註冊賭博網站擔任代言人拍攝廣告，廣告已於YouTube及Facebook上架。大律師直指其行為涉嫌違反香港《賭博條例》，最高可判罰款500萬元及監禁7年，而素海霖堅稱自己奉公守法，事件引發極大爭議。