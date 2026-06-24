素海霖為賭網代言稱「奉公守法」 大律師一句話揭穿其辯解 曾有7名KOL推廣被捕
素海霖賭網廣告上架被揭網站設香港聯絡方式
素海霖為涉事賭博網站拍攝的代言廣告，於昨日（23日）前數天分別在YouTube及Facebook上架。該網站雖然在馬來西亞合法註冊，但在香港屬非法經營。網站內設有體育博彩、老虎機、捕魚、棋牌、電子競技及真人娛樂等多種賭博遊戲，自稱「自2018年以來是亞洲最具影響力和最受歡迎的線上博彩娛樂城品牌」，更聲稱涵蓋馬來西亞、香港、新加坡等地近百萬線上玩家。網站語言選擇欄設有「Hong Kong」選項，提供的WhatsApp聯絡號碼為「852」字頭，其YouTube頻道更標明是「全港最值得信賴嘅娛樂平台」，並稱素海霖為「特邀女神」。
素海霖強調奉公守法稱宣傳對象並非香港人
面對質疑，素海霖回應稱：「由於個廣告面向亞洲，宣傳嘅對象，並唔係喺香港。話晒我都係有亞洲知名度。」她又表示：「我哋奉公守法，絕對唔鼓吹賭博，見到個平台都冇講過。我嘅團隊亦都睇到有唔同嘅藝人，甚至乎比我更加出名嘅藝人都接過類似嘅廣告，所以我哋選擇咗接受這個工作邀請。」她更補充自己曾在兩次知名撲克比賽中獲得第一名及第二名。然而執業大律師陸偉雄強調，法律關鍵在於發布或推廣行為是否在香港境內發生：「你喺香港發布，你嘅罪行就喺香港完成咗。」他指出同時可能有香港人因廣告而參與賭博，「你話你對象係咩國家或咩地方嘅人，根本站不住腳。」根據香港法例第148章《賭博條例》，推廣或便利收受賭注最高可判罰款500萬元及監禁7年。
2022年世界盃曾有7名網紅推廣賭網被捕
翻查資料，2022年同樣是世界盃舉辦年份，當年警方曾以涉嫌推廣或便利收受賭注為由，拘捕7名在社交媒體宣傳非法賭博網站的網紅，當中包括貝依霖及蘇淼淼。值得留意的是，素海霖在2022年曾透露收到多個網上賭場邀請協助宣傳，報酬比其他廣告商高3至6倍，她當時表示曾經心動但因怕犯法而拒絕。事隔4年，她卻搖身一變成為賭博網站代言人，前後態度截然不同。目前已有媒體就事件向警方查詢，事態發展仍有待觀察。
網民質疑素海霖知法犯法嘲諷亞洲知名度說法
事件曝光後隨即引起網民熱議，不少人對素海霖聲稱「奉公守法」的說法嗤之以鼻。有網民留言「2022年話怕犯法唔接，依家又接咗，即係錢夠多就唔怕犯法？」亦有人針對她自稱「亞洲知名度」的回應大加嘲諷，「拍幾套片就亞洲知名度，同兩個KOL比較唔對稱？」更有網民翻出2022年7名網紅被捕的舊聞，直言「前車可鑑都唔怕，膽量真係大過人」。部分網民則關注法律後果，認為警方應一視同仁跟進處理。