金錢婚姻觀惹爭議！素海霖串爆連登仔「係自卑底」 貼5年前影片反擊

29歲前AV女優素海霖近日因金錢婚姻觀言論引發軒然大波，連登網民狂轟佢「咁X唔要面」，更有人直言「有錢人點會揀AV女優」。面對鋪天蓋地的負面評論，素海霖忍唔住反擊，在社交平台貼出2020年影片證明自己6年前已是不婚主義者，更串爆連登仔「理解能力0」，一場網絡大戰正式開打。