金錢婚姻觀惹爭議！素海霖串爆連登仔「係自卑底」 貼5年前影片反擊
素海霖金錢婚姻觀惹爭議 遭連登仔狂轟
素海霖接受訪問時大膽表露個人感情觀，直言「我如果差唔多供完樓，我就會休息」，被問到對結婚看法時更毫不避諱地表示「對方好有錢嘅話我會結，如果佢唔係好有錢，有朝一日佢要分我身家就唔好！」呢番言論一出即引起連登網民激烈反應，有人直接留言「直接講揾老細包養啦」，更有網民諷刺「有錢都要幫個m手西買單」，質疑有錢人根本不會選擇AV女優。
連登網民留言狂串 質疑素海霖市場價值
連登討論區內充斥大量針對素海霖的負面評論，網民紛紛質疑佢的「市場價值」。有人留言「有錢人點會揀av女優」，更有人直接嘲諷「又肥又無波，個線條好怪」。部分網民更將矛頭指向素海霖的職業背景，留言「拍過av？求其街邊汁件都正過你喎」，言詞極其尖酸刻薄。
素海霖反擊連登仔 貼2020年影片證明不婚立場
面對連登網民指控佢因為「無人要」所以先話自己係不婚主義者，素海霖忍無可忍在社交平台反擊。佢貼出2020年的影片，證明當時自己已經發表「不婚主義」的理念，並留言「大大巴打落連登仔到了😳 難道我5年前已經無人要？真係唔明點解而家啲人可以咁樣諗人？完全曲解 究竟係自卑底定理解能力0？」直接串爆連登仔的理解能力，火藥味十足。
網民力撐素海霖 狂數連登仔思想守舊
雖然連登網民狂轟素海霖，但在佢的社交平台上卻獲得大量支持聲音。有網民留言「蒼井空結婚生咗兩個細路添啦，拍AV就無人要？佢五、六十年代穿越來嘅？」更有人引用舒淇例子反駁「舒淇當年Penthouse西都擘埋比你睇，咪同馮德倫結婚」。支持者紛紛為素海霖抱不平，有人直言「不婚主義者唔係話自己無人要，而係唔相信婚姻註冊係什麼保障」，更有網民狠批連登仔「2026年思想仲可以守舊到咁」、「同連登仔理論=浪費生命」。
素海霖澄清不婚主義立場 強調財力匹配合理
為了平息爭議，素海霖曾在社交平台發片澄清自己的立場，強調「最近有個報道出咗啦，就係話我如果結婚，我會想揀個有錢啦。其實我想問，首先我係不婚主義喇」。佢解釋自己會揀一個有財力的原因，「因為我自己都有財力，我自己而家都搵到錢、搵緊錢，我點解唔可以揀個同我差唔多嘅人啊？大家生活、生活水平都會一樣，所有嘅消費能力、所有嘢差唔多」，試圖為自己的金錢婚姻觀作出合理解釋。