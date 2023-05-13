素海霖月底香港搞粉絲見面會 激抵價超近距離接觸！

素海霖（Erena）成為「香港第一人」進軍日本AV界，以藝名「繪麗奈」出道，一夜間成為不少香港網民的新女神！素海霖3月底推出首部出道作聲名大噪後，在不足一個月的時間內便推出二番戰作品，影片在Amazon上瞬速衝上十大，處女作DVD一上架，更得到大批粉絲課金瘋搶，令素海霖即時出po答謝粉絲支持，更透露有機會舉行粉絲見面會同粉絲近距離接觸！