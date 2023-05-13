素海霖月底香港搞粉絲見面會 激抵價超近距離接觸！
見面會終於來襲！
素海霖對於粉絲都抱以十分感謝之情，早前就為了答謝一路支持自己的粉絲，喪影超過100張的自拍照去答謝Fans，可見照片幾乎每一張都不同Pose，上身穿著黑白格仔背心，下身則穿著內褲，相當性感。她又指「多謝在日香港人支持」，而且亦都透露即將回港搞簽名會，仲會即場提供合照即影即有的環節。
素海霖5.31玩足6粒鐘
素海霖果然講得出做得到，日前她在社交平台宣佈將於5月31日在港舉行粉絲見面會，地點未定，活動時間為中午12時至下午6時，門票分為兩種，素海霖自製poster上載IG：「入場費$150，預售價$130，包簽名握手卷（券）、飲品、小食各一，只限簽一樣物件，敬請體諒。包署名加名和字句。」另外「即影即有留念合照卷（券）／攝影卷（券）」就承惠200港元一張，如果買滿5張或以上仲包簽名！素海霖更透露會有限量200件周邊商品發售。
素海霖打錯字耍冧：一個人去處理所有事情
可能是要在家鄉舉行見面會所以緊張又興奮，素海霖將所有「券」字打錯為「卷」，事後她在社交平台表示：「雖然是第二次舉行見面會，不過也是一個人去處理所有事情，如有任何小出錯，請大家多多見諒，會盡快處理。#係握手券 #打錯字謝謝提醒。」
大方回應Haters獲讚
早前有Haters惡意留言指Erena P圖P得太勁，炮轟「除咗衫，只係粒微塵」，仲叫素海霖「含X啦！」，而素海霖亦勁機智地回道：「有含 Thanks」，大方的回答引來一眾網民讚好。
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