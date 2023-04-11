素海霖忽然從良拍港產微電影 唔再拋奶賣肉嗒仔轉做演技派
素海霖收起性感唔賣肉 改騷演技一樣掂
今次土炮女優素海霖整啲新意思，唔再拋奶賣肉嗒仔，從良做吓正經女郎，幫機構「關懷愛滋」拍攝微電影《尋問 · ｢滋｣事》，預告片中素海霖飾演證人，被律師（張明偉飾）質問：「所以你根本唔知自己有無愛滋病？」素海霖戲中畀人抽擊質問，即刻七情上面大曬演技答返張明偉：「我點知喎？我又唔係醫生！」簡單一句，鏗鏘有力，一睇就知啲演技唔係流料！而《尋問 · ｢滋｣事》同場演員仲有黃夏蕙、馮素波、陳佩思、林耀聲，陣容都唔惹少！
素海霖受公司力捧上日本報紙獲封「絕世美女」 IG透露即將解禁！？（有片）
素海霖近日登上日本東京sports（東スポ）的報紙，當中有專門講述關於成人動作片的專欄，每個月都會介紹該月份的新作品。而FALENO在報紙中亦有專欄部分，這專欄中用上素海霖作為全版報道，一打開報紙就見到大大個素海霖在報紙當中，公司更將她形容為「絕世美女」。FALENO明顯有心力捧素海霖，對此素海霖在接受傳媒採訪時都表示自己感謝公司的力捧，並指同期都有其他新人，但公司願意投放如此多資源在自己身上，十分感激公司。
IG預告要解禁！
除此之外，素海霖都在IG上發布一則俯瞰視角的自拍，當中在caption處寫道：「多謝大家中肯的評論。對於果幕我推開男優，我喺到應承大家，未來一定會有你哋想要嘅畫面。」，暗地裡表示了自己將在未來的作品中解禁「面部發射」的行為，唔少網民都希望Erena可以遵守承諾，仲叫Erena下次要講「不能忘記你」。
素海霖出道處女作「無碼版」流出！？不足一星期已被破解！
就在出道作發布不足一星期，線上就已經有不法之徒將其作品製成「無碼版」。不過經查看之後，發現該「無碼版」並非真係沒有馬賽克，而是經過電腦處理之後，將馬賽克的數量降至最低，令該版本比起官方發布的更加「薄格」。
大方多謝製作者
而素海霖在接受本地媒體採訪時都否認了真正的「無碼版」流出，並正面地回應事件。她指十分感謝製作者的用心，雖然外界都對作品抱以負評較多，但卻仍有人會花時間同心機去為作品加工。對於一貫的負評同意見，素海霖幾乎都照單全收，並曾在4月1日凌晨時直播回應一切負評，她的正面態度都引來網民大讚，並指下部作品中將會繼續支持。
「無碼」屬違法
其實在日本業界中，影片作品有法例規定均需要有馬賽克在私處，這項規例在2002年制定並實施，目的是為限制成人影片的傳播和消費，以保護未成年人和公眾免受不良影響。而素海霖都曾在直播中被問到會否拍攝「無碼」作品，她都斬釘截鐵地指不會，因為知道這樣做會觸犯法例。
即睇佢4月1日的Live
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品幾時正式面世？
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