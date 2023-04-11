素海霖忽然從良拍港產微電影 唔再拋奶賣肉嗒仔轉做演技派

土炮女優素海霖（繪麗奈Erena）熱度無停過，繼早前首部作品面世引全城男士哄動後，其身材都成為關注點，雖然素海霖被插副body麻麻無乜睇頭，但依然有助抄熱討論度搞到大家㷫烚烚，似乎土炮女優唔想話題停落嚟，早前接受傳媒訪問大爆未來發展大計，話除咗除衫拍成人片外，仲會拍攝非色情類劇情片，勢要騷吓演技做實力派咁話！而有關作品預告終於面世，不過今次對手就唔係「㗎仔」，換咗暗星林耀聲同素海霖拍住上，似乎幾有睇頭喎！