素海霖首次拍賣原味底褲4位數起價 承諾至少做一件事 有網民爭住要
素海霖原味底褲被質疑太乾淨
早前素海霖推出自家名器（俗稱︰飛機杯），結果69個全部售罄，今次素海霖在簽名短片中寫道：「第一套原味服飾：鄰家女孩，起拍價：2,000港幣。」並透露已穿該套服飾3小時，但有網民認為內衣過於乾淨，不值得高價購買：「2k？乾淨到咁，點買呀大佬。我同買件新既有咩分別，漬都冇點信你著過！」對此，素海霖回應說：「唔信都冇辦法，有相為證！」
嘆網民大驚小怪：好多日本女優都會咁做
對於有網民批評素海霖發窮惡、等錢使等，她就回應指這種行為在日本已是常態，而台灣和香港也有類似的市場：「好多日本女優都會咁做」、「聽說過有M血嘅M巾都有人買」、「真係唔明大家咁大驚小怪，日本一早已經咁樣做，台灣同香港不嬲都有。不過多得大家咁大驚小怪我個post先咁熱鬧。之前買成$3000.1個飛機杯，你哋又冇驚訝架喎！」
承諾在賣出前至少著多一次
據網頁顯示，該套內衣的拍賣價開拍未夠24小時，已有3人出價，價格上升至3,888港元。素海霖還承諾在這件原味底褲賣出前，最少會再做一件事，她說：「真的不好意思，有鑑於人生第一次售賣此類型產品，不太熟悉，第一套原味服飾（鄰家女孩）會著多至少一次，並且會用密實袋包裝好。」
預告將拍賣SM Style原味服飾
素海霖還預告繼「原味服飾（鄰家女孩）」後，還會有「原味服飾（午後薔薇）」、「原味服飾（電車痴女）」及「原味服飾（SM Style）」，其中前兩者起拍價都是$2,000，「原味服飾（SM Style）」的起拍價則高達$3,000，素海霖更表示會陸續update，敬請大家留意。
雞排妹鄭家純曾拍賣寫真戰衣 其中包括T-back內褲 仲有件冇洗過
其實雞排妹鄭家純也曾因拍賣內褲而引起網民熱議，2022年雞排妹在推出紀念入行10周年的最後一本寫真集《純熟》後，宣布拍賣寫真集中穿過的25套「戰衣」，並不扣除成本將所有拍賣所得金額捐出，造福兒童及青少年福利機構，更親自帶領專業團隊設計一系列電商課程，讓青少年們學習擺拍義賣衣物、架設拍賣網站、文案撰寫等，最後籌得約32萬台幣的善款！
雞排妹 用寫真照吸客
「雞排妹」鄭家純在社交網透露她為了這次的慈善拍賣計劃，已籌備了半年多，活動期間，她每日都會上載一張穿著拍賣服裝拍攝的寫真照或影片來發放，但她說：「於尺度關係，頁面只放商品單拍。」
雞排妹在社交網率先展示了一件白色細肩帶連身洋裝，她更強調在拍攝後有請人縫回內襯，不會像她拍寫真時那麼透，可以著出街。
網友狂叫雞排妹唔好洗衫
今次拍賣的寫真「戰衣」包括有多件貼身內衣及T-back，不過雞排妹又指出除了一件黑色浴袍之外，其他每一件拍賣的服裝都有依據不同材質，有用手洗或送去乾洗，引來不少網友都留言叫她不要洗，話希望這些衣服能保持「原汁原味」。