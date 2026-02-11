素海霖29歲慶生大解放！蛋糕暗藏玄機疑有追求者 生日願望曝光勁貼地
港產首位日本AV女優素海霖2月9日慶祝29歲生日，在社交平台限時動態大曬多餐生日飯，每餐都悉心打扮展現性感造型，必露事業線和長腿吸睛。更令人意外的是，這位AV女優的生日願望竟然不是脫單或事業更上一層樓，而是希望「5年內供斷層樓」，務實的理財觀念與一般人想像中的AV女優形象大相逕庭，引起網民熱烈討論。
素海霖生日造型搶鏡 蛋糕暗藏玄機疑有追求者
素海霖在限時動態中展示了多個生日造型，每一套都精心搭配，性感指數爆燈。其中一個造型更特別標記著「頭髮未乾」，展現出隨性自然的一面。最引人注目的是她收到的生日蛋糕，上面寫著「Erena BB」、「SHL BB」等親暱稱呼，令人猜測是否有神秘追求者為她慶生。不過素海霖回覆傳媒查詢時表示，今年沒有收到特別的生日禮物，「食飯已經好足夠，還有幾餐陸續有來」。
素海霖生日願望曝光 5年內供斷樓成目標
當被問及生日願望時，素海霖的回答令人意外。去年成功上樓的她表示：「希望5年內供斷層樓，今年寫真大賣同埋身體健康，因為前排大病一場。」這個務實的願望與一般人對AV女優的刻板印象形成強烈對比，展現出她對理財規劃的重視和對未來生活的實際考量。她的回答反映出即使從事特殊行業，仍然有著與普通人相似的生活目標和財務壓力。
素海霖不急脫單 朋友陪伴已足夠
面對記者追問是否想脫單時，素海霖淡然回應：「冇特別諗，我有足夠朋友陪伴我。」這個回答顯示她目前專注於事業發展和個人目標，並不急於尋找另一半。她的態度反映出現代女性對感情的理性看法，認為友情同樣珍貴，不必為了脫單而脫單。這種獨立自主的生活態度，與她務實的理財觀念相呼應，展現出成熟女性的生活智慧。
網民熱議AV女優理財觀 讚賞務實態度
素海霖的生日願望在網上引起熱烈討論，不少網民對她的務實態度表示讚賞。有網民留言：「原來AV女優都要供樓，同我哋普通人一樣」、「佢好實際，知道要為將來打算」。也有人認為她的理財觀念值得學習，「年紀輕輕就有自己物業，仲要5年內供斷，真係好有計劃」。這些反應顯示公眾對她的看法正在改變，從單純的獵奇心態轉向對其個人能力和生活態度的認同。
圖片來源：IG@thisisshl資料或影片來源：原文刊於新假期