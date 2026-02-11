素海霖29歲慶生大解放！蛋糕暗藏玄機疑有追求者 生日願望曝光勁貼地

港產首位日本AV女優素海霖2月9日慶祝29歲生日，在社交平台限時動態大曬多餐生日飯，每餐都悉心打扮展現性感造型，必露事業線和長腿吸睛。更令人意外的是，這位AV女優的生日願望竟然不是脫單或事業更上一層樓，而是希望「5年內供斷層樓」，務實的理財觀念與一般人想像中的AV女優形象大相逕庭，引起網民熱烈討論。