素海霖自爆金錢婚姻觀惹爭議 親自回應「不婚主義」立場
素海霖自爆金錢婚姻觀引熱議
接受採訪時素海霖更大膽坦露個人感情觀，直言「我如果差唔多供完樓，我就會休息」。被問到對結婚看法時，她毫不避諱地表示「對方好有錢嘅話我會結，如果佢唔係好有錢，有朝一日佢要分我身家就唔好！」累積以往經驗，素海霖一直不太信任別人，所以她一直以來亦不相信婚姻，覺得現今世代太容易離婚，應想清楚結婚意義才作簽紙決定。擇偶條件方面，素海霖更揚言不會考慮年下男，直言比較喜歡被照顧，大自己12歲的男人最為理想。
素海霖曾有兩個月最深刻戀情對方猝逝
素海霖甚少公開談感情生活，她曾透露最深刻一段情只維持了兩個月，「覺得好少人可以會咁愛錫你，嗰份堅持……好似佢答應每日會致電我，雖然佢好忙，但都每日會打俾我；仲有我睇中一個名牌書包，然後就問我住邊，第二日就叫人送咗過嚟，我覺得係好難得。」男方是位30多歲的馬來西亞人，可是兩人long D不久卻陰陽相隔，對方因心臟病發猝逝。她當得知對方健康出現問題曾打算飛往大馬探望，然而當時疫情需要隔離14至21日，故最終也無法見他最後一面。
素海霖社交平台親自回應澄清不婚主義立場
面對外界對其金錢婚姻觀的質疑，素海霖隨即在社交平台發文回應，「最近有個報道出咗啦，就係話我如果結婚，我會想揀個有錢啦。其實我想問，首先我係不婚主義喇，好多人有啲人知有啲人不知喇。」她解釋自己會揀一個有財力的原因，「因為我自己都有財力，我自己而家都搵到錢、搵緊錢，我點解唔可以揀個同我差唔多嘅人啊？大家生活、生活水平都會一樣，所有嘅消費能力、所有嘢差唔多。」
素海霖反問男人擇偶標準質疑雙重標準
素海霖更在回應中反問，「唔通你哋其實班男人都係啦，點解有啲其貌不揚嘅人都係揀啲靚女啦？點解你唔話你哋自己痴心妄想？好奇怪你哋真係。」她強調如果真的想嫁有錢人，根本不需要拍AV這麼辛苦，「同埋我一直做緊嘅所有工作都係自食其力啦，點解我要咁做啊？我預得我拍得，我就預咗唔會嫁有錢人（豪門）啦。我其實係要鞏固自己嘅財力同埋安全感咯。」最後她總結「如果有得揀，梗係揀個同自己差唔多」，認為自己的要求合理。