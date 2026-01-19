素海霖自爆金錢婚姻觀惹爭議 親自回應「不婚主義」立場

29歲前AV女優素海霖以「繪麗奈」之名於2023年進軍日本AV界，成為首位在日本出道的港產AV女優，惟自前年起已絕跡AV界。雖然續約問題一度重現曙光，但種種因素來襲再遇阻滯，令她暫時無法重返日本市場。趁著這段空白期，素海霖繼續自尋吸金機會，並透露今年會推出一本全裸寫真集回饋支持者，坦言「下次應該唔會再出類似嘅書」，又自爆跟出版社合作拍攝2至3天酬勞只得4位數港幣。