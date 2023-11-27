素海霖自爆台灣被偷拍 怒轟：紅唔紅都好 都唔係咁樣！
素海霖台灣放天燈被偷拍
素海霖在社交平台上載多張去旅行時嘅靚相，係分享嘅同時亦都自爆不愉快經歷，表示自己放天燈時被一對香港情侶偷拍：「準備放天燈既時候有一對香港人情侶認得我，望住我笑笑口跟住就搵個鏡頭對住我想影我，而唔係走過來同我say hi先」，又表示並非覺得自己好紅：「紅唔紅都好，都唔係咁樣影人呱」。
素海霖的帖文一出，隨即引來大批網民留言：「問都唔問影人真係好唔尊重人」、「我都想同你合照 但一定會禮貌地邀請你」、「好心啲人有啲禮貌，想影相都要問左人先囉」、「點解啲人偷拍人會咁理所當然？公眾人物冇人權？」，齊齊留言力撐素海霖。
“是咁的，想分享一個小小不愉快既經歷喺 台灣。
準備放天燈既時候有一對香港人情侶認得我，
望住我笑笑口跟住就搵個鏡頭對住我想影我，
而唔係走過來同我say hi先
首先希望你哋唔好話我係咪覺得自己好紅，紅唔紅都好，都唔係咁樣影人呱
素海霖被偷拍 驚動埋當地職員
素海霖表示自己是放天燈時被偷拍，就連當地的職員都驚動埋：「連台灣個職員女仔都問我係咪俾人偷拍，要不要走去叫他刪除」。而素海霖亦再次感謝職員當時的幫忙，直言感到十分窩心。
素海霖新作5大必睇原因 身形大踴進獲網民大讚攀生涯高峰
26歲的素海霖（Erena/日本藝名：繪麗奈）今年3月進軍日本後聲名大噪，先後推出多部作品都相當受歡迎，近日她推出第5部新作，更扮演香港水療中心的按摩技師！網民更指有5大原因必睇，當中身材更有大踴進，令人相當興奮。
素海霖繪麗奈︳勁多正評 網民大讚身形最正今次
對於今次第5擊新作，唔少網民睇完都表示好過之前好多，特別係身形方面，直頭形容是她生捱最高峰！素海霖身形一直飽受抨擊，本人亦一直表示唔會刻意減肥，但網民就留意到，素海霖似乎都有重視網民需求，整體fit咗唔少：「微胖就是最好的」、「身型愈嚟愈好」、「其實你已經好瘦，唔洗點減」。而素海霖喺IG都有回應自己都係喜歡呢種肉肉身形：「瘦係人哋喜歡，自己喜歡有肉啲，而且肥瘦係無一定準則，因為每個人諗嘅嘢同接觸到嘅都唔同，所以最緊要自己開心。」
素海霖繪麗奈︳以多款泳裝上陣
扮演按摩師的素海霖今次以不同泳裝上陣，包括藍色比堅尼、白色喱士比堅尼等，首次嘗試在野外拍攝的她與男拍檔在水池中進行了激烈的「對決」，而且亦繼續大曬廣東話：「呢度啊？」、「我已經煮好飯啦，不過喺食飯之前，我想令你舒服先！」等等。她在接受訪問時透露，入行之前就喜歡看按摩師的題材，覺得按摩過程既刺激又暧昧，感覺「很鹹濕」，所以在拍攝時感到特別緊張。
素海霖繪麗奈︳網民最期待－口部解鎖！
素海霖除咗有廣東話呢個特色之外，每次新作都會逐漸解鎖更多姿勢或者新技能，今次嚟到第5集同樣為粉絲帶嚟驚喜，解鎖網民最期待的「口部爆發」！
素海霖繪麗奈︳首次野外激戰勁辛苦
這是素海霖首次嘗試在野外拍攝，她和男拍檔在水池中進行了激烈的對決。但是，她對於野戰卻表示不敢恭維，皆因這個情節比其他場景更辛苦，不但天氣炎熱，拍攝地點又非常偏僻，到處都有很多昆蟲飛來飛去，因此嚇到花容失色出現2次NG，直言「做到險中暑」。
素海霖繪麗奈︳演技意見兩極：有港女嘅靈魂 vs 前無古人咁hea
素海霖的演技一直都被網民關注，今次第5集有網民就大讚演技好咗好多，留言紛紛表示：「演技鏡頭都好過之前好多」、「露天泳衣嗰段，對眼有港女嘅靈魂」等等。但亦有網民認為演技仍需改進：「從來都冇見過演技咁奇怪嘅女優」、「BJ 嚟講都算係前無古人咁hea」、「今次係拍得最靚」、「只有2個肉體嘅碰撞並沒有情感上嘅交流」、「冇對白好恐怖 」、「對眼成日抄車」、「又咬唇」等批評。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」