素海霖Erena無碼舊相海量流出 激著球衣咬晒唇
素海霖大方公開無碼性感相
自素海霖宣布進軍日本成人愛情動作片界後，即時吸引大量網民追蹤她的社交平台，不過素海霖的ig已清除大量的昔日帖文。近日，有網民發現自素海的其他社交平台並沒有清除舊文，甚至有大量的性感相片，而且有網民竟然仲備份！素海霖經常拍攝不同的內衣照，盡顯豐滿上圍。部分相片更附上挑逗字句，如「奶奶回來了，要和奶奶做點什麼嗎」、「我女生要的東西很簡單
她們希望被弄濕的是某地方，而不是眼眶」、「努力不一定會被看見，但無著褲一定會」、「點解射手座要射手唔射口」、「我同WhatsApp最大嘅分別就係，我唔會係你無啦啦打打下嘅時候停」，令一眾網民想入非非。
素海霖靠超大尺度相賺錢
素海霖除了會在社交平台分享日常生活外，也會定期宣傳和呼籲大家購買自己的性感相。素海霖每月都會上載不同主題的性感相，並細心地寫出該輯相的賣點。
網民大讚素海霖好文采
不少網民紛紛表示支持，並大讚素海霖「其實真係幾靚」、「好Q正」、「拍得好睇」、「唔該晒素小姐造福萬民」。亦有網民大讚素海霖文采好和幽默，「睇條女Twitter打啲野又幾好笑，真人應該幾幽默」。
繪麗奈｜首位「真香港人」女優誕生 素海霖進軍日本完動作片之夢！
藝名為「絵麗奈Erena」的新晉女優在近日引起關注，而呢位女優的最大賣點便是「土生土長香港人」，成為了片商Faleno Star的首位外藉洋將。而且她的確於香港長大，所以能操流利的廣東話，有唔少網民都望能在影片中聽見她講廣東話，一定份外有親切感。
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東方昇搶先訪問香港首位日本女優 – 素海霖（日名：絵麗奈）
東方昇拍攝的影片往往令人驚喜萬分，而最新一集《國家級任務》中更訪問了近日全城熱話的焦點人物——素海霖，大尺度談及首部作品的拍攝過程！在訪問一開始，東方昇即表示超興奮「好鼓舞啊！為港爭光！」，更口快快將「你依家係我偶像」講成「我依家係你偶像」，非常爆笑。素海霖即指自己是土生土長的香港人，更直言「你想我講咩粗口都講得出！」。素海霖訪問中大爆自己連第一條 Trailer 都沒有看過，因為「我唔係好鐘意自己個樣囉」，亦不敢去看成片。
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素海霖Erena昔日學生相流出
素海霖Erena因宣布進軍日本成人愛情動作片界，於日本下海成為首位「香港女優」後備受熱討，即被爆出過往唔少歷史，有網民更指素海霖曾經賣相兼做過倫敦金，連昔日學生相都流出！
網民爆素海霖中學往事
有網民開了帖文，大爆素海霖舊史，謂：「繪麗奈中文名（素海霖）係我中學同學，中學我哋一齊讀佛教馬xx紀念英文中學，我哋係同一班，不過果時佢比較靜，唔係班入面突出果批，中學之後就斷晒同我哋班嘅聯絡。」網民續指素海霖文靜：「以前唔多講野，係班上面好靜，同學嚟講OK，起碼唔係以前啲壞學生，不過就身材好就真嘅，以前着冷衫已經比同班女仔大。」
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常見問題
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品幾時正式面世？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品預告曝光
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」
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