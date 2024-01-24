素海霖嬲爆用7字鬧haters 全因IG再被檢舉 網民意見兩極
素海霖IG被檢舉：鍾意我認咗佢啦！
素海霖除咗有作品睇之外，IG都有唔少福利圖，非常吸晴，不過素海霖就經常因為呢樣嘢搞到成日俾人檢舉。近日佢表示自己IG又再次俾人檢舉，而早前的《一路向西2》招募post已經被人檢舉過，今次係舊相都唔放過！素海霖就放狠話俾haters，表示：「又話我豬又話我點點點 對你哋造成好大威脅嗎？成日花時間係我身上 其實你地（哋）你中（鍾）意我 認左（咗）佢啦）然後素海霖仲開咗另一個IG，表示以後著得少衫的相都會po喺嗰邊！IG: @erena_faleno
網民留言力撐：根本haters先係真愛
網民留言力撐素海霖，認為樹大有枯枝，啲人真係好無聊，分析應該係道德星人、衞道之士搞事而10個有11個可能都係女人，亦有網民指根本haters先係真愛：「樹大有枯枝，人多有白痴。唔洗理啲haters，無人應佢地就係最好既證明」、「其實我覺得係啲道德星人同衞道之士攪事多囉」、「吓。啲人真無聊！ 唔中意咪唔好睇囉，搞埋晒啲無謂動作，只能夠講佢哋太在乎你啦！」、「我估金手指十個至少有十一個都係女士」、「Hater’s 先係真愛」。
亦有網民叫素海霖別看得自己太高
不過都有網民認為素海霖看得自己太高，又建議佢拍吓vlog，「別看得自己那麼高好嘛」、「建議閣下拍 vlog 去唔同地方旅行 show 自己價值觀好過喺 A片界搏出位」，素海霖亦有回應：「事實唔怕講 我都希望我係佢地眼中係nth，咁佢地就唔會檢舉我」、「你知唔知自己講緊乜，我係女優係a片界搏出位又有咩問題？」。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」