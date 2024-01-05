素海霖拒絕TVB後再登ViuTV節目 預告換足3套衫跟泰臣學做戲

港產AV女優素海霖日前公開了一段與疑似J2工作人員的WhatsApp對話，其中一句「我不上tvb的」引起網上熱討，不少網民都大讚她直率又霸氣，紛紛留言「Respect」！雖然拒絕上TVB節目，但其他電視台的節目素海霖就好歡迎，近日她就為泰臣和Kathy仔主持的ViuTV新節目做嘉賓，仲預告會在節目中換足3套衫！