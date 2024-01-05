素海霖拒絕TVB後再登ViuTV節目 預告換足3套衫跟泰臣學做戲
素海霖 預告上泰臣節目做嘉賓
泰臣去年中離巢TVB，近日正在為ViuTV拍攝新節目，而拍檔是Kathy仔（王頌茵），嘉賓之一則有港產AV女優素海霖，早前他就曾在IG限時動態中興奮地分享出這個消息，並曬出了一隻素海霖的影碟，又指著一對疑似屬於素海霖的美腿，指她是「今期神秘嘉賓」，仲特別多謝導演監製，又笑指「Kathy仔最鍾意戥人高興」。
換足3套衫將有極放的演出
據知泰臣今次主持的節目名叫《同AI開片》，有機會在今個月底播出，除了素海霖外，節目還請了大馬女神Miko Wong（黃潔琪）做嘉賓。素海霖回覆傳媒時表示她在節目中將有極放的演出，面對開班教戲的泰臣，素海霖亦有即場跟他學了兩招演技傍身。她又指ViuTV在拍攝當日為她準備了3套衫，叫大家期待她著畀大家睇。
素海霖反駁網民：你咁想去，畀你去啦
此外在素海霖表示「我不上tvb的」後，有不少疑似行內人及網民pm她，勸她「有得亮相係好事，一個好嘅藝人係唔會計較佢咩公司」，引來素海霖公開反駁：「我一定要亮相？你自己咩job都接唔代表人哋都要」、「你作為一個好嘅員工，應該唔好收錢，低人工都做？笑死」、「你咁想去，畀你去啦」等。
素海霖一句婉拒上J2節目：我不上TVB的
素海霖日前於IG公開一段WhatsApp對話，對話內容為一名聲稱是TVB J2電視台的工作人員，表示正在籌備新節目，並希望邀請素海霖上節目當任嘉賓。不過素海霖收到訊息後就回覆道：「唔知你喺邊度拎我電話，另外我不上TVB的，多謝邀請。」素海霖將對話上傳到IG後，發文表示唔喜歡有人將其電話號碼隨便畀人：「其實真的很不喜歡無啦啦有人畀我電話人。仲試過我問返佢邊個畀佢，佢話唔方便透透露，咁點解佢方便透露我電話畀人。另外大家其實可以喺IG add我，我係會回覆。同埋正常嚟講，唔洗應該問咗當事人介唔介意畀電話其他人先嘅咩？」
素海霖透露不上TVB真正原因：唔希望被人打格仔
自從成為AV女優之後，素海霖一直受不同媒體平台邀請合作，素海霖亦曾經上過ViuTV《晚吹》、《喱騷》和《TO DO LIST》等節目做嘉賓。當有傳媒問到素海霖為何不願意上TVB，素海霖就表示自己風格比較直腸直肚，避免到時上TVB講錯嘢要幫佢打格仔。素海霖笑指：「我最好睇就係個樣，唔想被打格（笑 ，其他地方OK）。」
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