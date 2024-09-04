紮職3｜大馬胸狠KOL超進取索抱 自薦做黃宗澤另一半嚇親對方！
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43歲黃宗澤（Bosco）被譽為娛樂圈男神，最近由佢主演劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》正在熱播外，佢有份參演嘅電影《紮職3》亦已經上演。早前Bosco就飛去馬來西亞為電影進行宣傳，仲接受埋當地「胸狠」網紅蕭佩兒（Puiyi）嘅訪問，而面對住佩兒連環索抱同埋進取嘅問題時，黃宗澤仲以1招精明拆解……
紮職3｜黃宗澤1招拆解大馬胸狠KOL佩兒進取問題
佩兒一開始就問黃宗澤「理想嘅對象係點樣」，Bosco只表示：「唔可以好嗲啦，要整齊」點知佩兒緊接住就問：「咁你覺得我有冇資格可以apply？」嚇到黃宗澤大笑兼表示：「我啱啱第1日見你咋喎！」仲反問返佩兒「會唔會整亂啲嘢」，對方則回覆「其實我都幾亂吓㗎」被黃宗澤派檸檬：「咁冇嘢啦，byebye！」1招成功拆解進取問題。
紮職3｜大馬胸狠KOL佩兒連環索抱黃宗澤
佩兒在訪問的最後除咗大讚黃宗澤「果然是我們的男神」外，仲大爆其實自己都係佢嘅fans：「我自己也是他粉絲耶」最後更表示：「其實都end咗，可唔可以有個擁抱啫？」並獲黃宗澤大方送上擁抱，不過對住身穿低胸小禮服嘅佩兒，Bosco就只以雙手隔空做出擁抱的動作，全程都冇掂到佩兒。
大馬胸狠KOL佩兒曾陷不雅照風波
佩兒在馬來西亞人氣相當強勁，Ig的followers更高達2680萬，更因超出眾身材被封為「大馬波神」！不過佩兒2019年拎電腦去維修令裸照意外流出，更因此把心一橫直接下海拍色情短片。不過佩兒在2022年宣布退出成人界，並轉行去夜店做DJ，人氣持續上升！
撰文：東方新地圖片來源：ig@ms_puiyi