紮職3｜大馬胸狠KOL超進取索抱 自薦做黃宗澤另一半嚇親對方！

43歲黃宗澤（Bosco）被譽為娛樂圈男神，最近由佢主演劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》正在熱播外，佢有份參演嘅電影《紮職3》亦已經上演。早前Bosco就飛去馬來西亞為電影進行宣傳，仲接受埋當地「胸狠」網紅蕭佩兒（Puiyi）嘅訪問，而面對住佩兒連環索抱同埋進取嘅問題時，黃宗澤仲以1招精明拆解……

