《細事都被你看透》大談公司奇怪規矩 廁所禁令引發娟姐不滿

ViuTV全新訪談節目《細事都被你看透》昨晚首播即引爆話題，六位主持齊齊「小題大做」討論公司奇怪規矩，當中遲到限額120分鐘、廁所禁令等離奇制度令主持們激烈爭拗。練美娟、陳安立、沈殷怡、吳保錡、王心兒、溫湯馬仕等人舌劍唇槍，將看似微不足道的職場話題變成熱烈辯論，節目效果十分精彩。