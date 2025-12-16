《細事都被你看透》大談公司奇怪規矩 廁所禁令引發娟姐不滿
《細事都被你看透》首播即爆爭議話題
節目採用抽籤形式決定每日話題，首集就抽中「公司奇怪規矩」這個極具爭議性的主題。除了主持人Brian和娟姐坐鎮外，今集還有幾位「細界仔」包括保錡、Mishy李昭南和Stick林昆樂一同參與討論。當談到有公司設置120分鐘遲到限額時，主持們立即出現嚴重意見分歧，現場氣氛瞬間變得火爆。娟姐和Mishy都認為這樣對準時員工不公平，而且有些員工根本不在乎扣錢，公司應該用正面鼓勵方法讓員工願意準時。
保錡Stick力撐彈性上班時間
相反，保錡和Stick則持完全不同立場，他們認為上班時間經常遇到突發狀況導致遲到，公司應該要有彈性時間讓員工減少壓力。這種截然不同的觀點令現場討論變得更加激烈，雙方各執一詞互不相讓。節目成功將一個看似普通的職場話題，變成引人入勝的辯論環節，充分展現「小題大做」的節目理念。
廁所禁令引發女主持強烈不滿
節目更爆出有網民遇過奇葩公司，一開始就告訴員工不會提供廁紙，經常去廁所還會被老闆警告。主持們設置了幾個極端場景測試底線：每天只能去廁所兩次且限制15分鐘內、女性衛生巾不能放廁所垃圾桶、每天只能用兩格廁紙。這些離奇規則令兩位女主持感到極度不滿，Mishy更直言「呢啲公司應該要Tag做月經不友善公司，應該冇人會想去應徵！」她認為這些規則完全不合理且有違人性。
娟姐無奈反問衛生巾應放老細垃圾桶
面對如此荒謬的廁所規定，娟姐更無奈反問「唔放廁所垃圾桶可以放邊？放喺老細個垃圾桶度？」這句話立即引起全場爆笑，同時也道出了這些規定的不合理之處。相比之下，兩位男主持則認為如廁次數限制最不能接受。保錡更以健康角度分析，指正常人每天喝八杯水是健康習慣，因此頻繁去廁所也是自然生理需要，公司不應該加以限制。
Mishy成為首集最拗得細界仔
經過一番激烈討論後，Mishy憑藉犀利言論和搞笑金句成為首集MVP，獲封最拗得的「細界仔」。她更在節目中大爆雖然自己經常遲到，但向監製撒嬌說「你哋唔原諒保錡都要原諒我呀！」這句話立即引發眾人爆笑，展現出她的幽默感和機智反應。節目成功將嚴肅的職場話題包裝成輕鬆有趣的討論，既有深度又不失娛樂性。