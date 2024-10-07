「細細粒」罕晒三點式超動感黃金畫面 大方po男友合照兼sweet爆示愛！

ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》季軍馮寶欣參選時以「細細粒」為代號，奪獎入行後亦先後於唔少節目中亮相，成功打開知名度。雖然寶欣有「細細粒」嘅稱號，但係佢嘅身材就絕對唔細粒！日前（5日）寶欣就罕派三點式福利，仲同網民大玩「你問我答」，晒與男友合照之餘仲sweet爆示愛！

