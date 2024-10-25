「細細粒」低胸泳裝狂曬澎湃身材 拱橋倒奶pose網民落力喪讚！

33歲「細細粒」寶欣2021年參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》奪季後有唔少工作機會，不過現時寶欣就將發展重心移於經營其個人社交平台上，仲成功收獲唔少fans！而身材出眾嘅寶欣仲不時會在社交平台大派福利，日前佢就曬出多張於台灣潛水時嘅靚相，大騷fit爆身材獲唔少網民留言激讚！

