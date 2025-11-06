細細粒拍片承認復胖 因一件事放棄減肥 瘦後心聲惹心酸
細細粒親自拍片承認復胖事實
細細粒在最新發布的影片中坦誠面對復胖現實，她表示：「對不起，我復胖了。只不過是幾個月的時間，確實不知道這段時間，怎麼樣去面對大家去講這一件事情。我也是經過了各種的考慮，我覺得還是要跟大家說一說，我復胖這個事情。」她的語氣中透露出對粉絲的歉意，同時也顯示出她內心的掙扎和壓力。這位曾經在減肥路上取得顯著成績的藝人，如今不得不面對體重反彈的現實。
媽媽親手飯菜成為復胖轉捩點
細細粒透露復胖的關鍵轉捩點發生在今年過年期間，當時她在香港品嚐了媽媽親手製作的飯菜後，便「一發不可收拾」。她開始重新思考自己的人生追求，並感嘆：「美食那麼的令我快樂，我在想我到底為什麼還要減肥。」這句話道出了她內心的真實想法，也反映出在嚴格減肥過程中被壓抑的對美食的渴望。過去兩年來，她一直處於十分適合減肥的環境中，身邊有粉絲和營養師的督促與幫助，生活重心只有減肥一件事，但這種高壓環境最終在親情和美食面前崩潰了。
陳嘉佳坦承放棄認真減肥心路歷程
陳嘉佳坦言在過去大半年時間裡，她已經放棄了認真減肥的態度。她更透露在大約9月底時，自己曾出現嚴重的內耗情況，連在香港外出用餐都會擔心被拍攝，變得十分在意別人的目光，害怕被評論身材反彈。這種心理壓力讓她意識到，過度關注體重和外界評價已經影響到她的正常生活品質。她強調最初減肥的目的是為了健康，雖然現在復胖，但身體並未出現問題，因此決定採用更為平和的方式：「所以我後面想做的是好好地生活，慢慢地瘦下來」，不再讓自己陷入對體重的焦慮之中。
網民兩極反應引發熱議
細細粒的復胖坦白引來網民不同反應，有人表示理解和支持。有網民留言：「減唔係十分難，keep到先係難關」，道出了減肥維持的困難。另有網民從健康角度勸告：「人就到中年就更係要為健康啦，想食美食都要有命有健康先食到美食架，唔係而家冇病，係d病未走出嚟，年齡開始上d病痛就慢慢浮面架喇。」不過也有網民質疑：「現實啲講佢，唔肥唔紅搵唔到錢啦，焗住，而家啲人變態架」，認為她的復胖可能與工作需要有關。