細細粒陳嘉佳39歲生日前突曬婚紗照 宣布公開尋老公：新郎Where are you？
「細細粒」陳嘉佳穿上婚紗 並公開尋老公：新郎 Where are you?
「細細粒」在社交平台分享了婚紗照和短片，她發文表示：「既然39歲還未嫁出去，那我在40歲前穿一次婚紗吧！」隨後，她換上了一件極具設計感的超Deep V婚紗，展現她的白滑香肩。她臉上洋溢著幸福的笑容，並說：「我要結婚了，但是我是嫁給自己，沒有人規定結婚才可以穿婚紗，每個女生都有一個公主夢，既然喜歡，那自己為自己買單，我愛39歲的自己，愛人生每一個階段，愛自己，才是浪漫終身的開始。」最後，她還幽默地加上一句：「我的第一次…….影婚紗相 新郎 where are u」。
網民批「成日P圖」
有不少網民留言大讚「細細粒」好靚，亦有網民好奇問她這次拍婚紗照時的體重，另外都有網民留言批評「成日P圖」、「影正面，好啲」等。不過「細細粒」都一於懶理，對留言沒有回應。
5年前「細細粒」參演電影《最佳男友進化論》時都穿過一字膊的婚紗，相比之下今日的「細細粒」成功從286磅減至148磅顯得更年輕又自信美！
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「細細粒」陳嘉佳修身成功首次騎馬 8歲老馬眼神憂傷惹網民擔憂
現年38歲的TVB藝人陳嘉佳，人稱「細細粒」，自從進入演藝圈以來，一直以豐腴的身材示人。然而，自去年起，她開始了自己的減肥之旅。據報導，陳嘉佳的體重曾高達286磅，但在短短十個月內，她驚人地減去了143磅，成功塑造了迷人的鎖骨和纖細的雙腿，這一轉變讓網民大為驚艷。陳嘉佳不僅增加了自信，還經常在社交媒體上分享自己的減肥經歷和美照。
陳嘉佳修身大成功 首次挑戰騎馬騷腰線
在日本東京旅遊期間，陳嘉佳首次嘗試了騎馬，她在社交媒體上發布了與馬兒的合照，並寫道：「琴日試左人生第一次騎馬，佢叫97 ，8歲 ，辛苦你！」照片中，陳嘉佳顯然已經瘦成了尖尖的下巴，這讓網民對她的毅力感到非常震驚，紛紛留言稱讚她「非常成功」、「好靚」、「實在認唔到你」。陳嘉佳騎馬的英姿也讓許多人讚嘆她是古典美人。
網民發現8歲老馬表情淒涼
騎馬活動通常有體重限制，例如鯉魚門公眾騎術學校就規定，騎大型馬匹的人體重必須在150磅以下。陳嘉佳減肥成功後，騎馬看似輕鬆，但她的馬兒卻顯得有些無精打采。這引起了網民的關注，他們在討論區中對馬兒的狀態表示擔憂，留言說「隻馬耷曬頭就知咩事啦」、「睇隻馬嘅表情就知唔對路啦」、「點解佢頭同身個比例咁怪？」、「美圖真厲害！美極都係醜」等。
陳嘉佳分享泳照找數
陳嘉佳在今日（5/24）宣布她早前構思的網站「細細粒健康生活」終於正式成立，更透露為了重拾健康，近這一年她推掉好多零食、薯片和雪糕的直播工作，好想將呢份健康與支持自己的粉絲分享。更在IG平台分享修身成功的泳照找數，照片中的陳嘉佳充滿自信美，而且泳衣亦不過分暴露，低調展示出自己修身大成功的健康身型。
說好的泳衣照，黎啦🫶🏻🫶🏻10 個月過咗, 終於由285 去到1XX
為咗鍾意我嘅fans同屋企人, 呢一年我雖然推咗好多零食, 薯片同雪糕直播工作, 不過我同時得到最好嘅嘢 – 就係可以重拾健康, 其實我都好想將呢份健康帶俾係呢度支持我嘅fans. 細細粒健康生活就係我同團隊x高級營養師合作一齊運作的健康生活平台, 入面所有產品都是親自使用過才推薦俾大家, 除了銷售產品, 入面亦都會分享飲食同運動小知識, 而未來陸續會加入營養師的瘦身tips 或舉辦一些健康體驗旅行團, 希望大家持續關注#細細粒健康生活FB / IG, 祝大家身體健康, 生活愉快, 好似我咁越來越靚.