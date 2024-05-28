細細粒陳嘉佳39歲生日前突曬婚紗照 宣布公開尋老公：新郎Where are you？

藝人「細細粒」陳嘉佳即將於明天（5月29日）迎來她的39歲生日。過去因為健康問題曾經引起關注，三年前她因急性糖尿病而入院治療，健康狀況一度令人擔憂。去年，她決心減肥，並成功從286磅減至148磅，成果令人矚目。陳嘉佳不時在社交平台上分享她的減肥成果，日前更在生日前公開了一系列婚紗照，驚喜宣布「我的第一次」！

