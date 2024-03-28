38歲「細細粒」陳嘉佳半年極限減肥 直播騷1部位嚇壞網民

38歲「細細粒」陳嘉佳近年主力北上做直播，而她以往的吃播亦深受內地網民的喜愛。不過「細細粒」早前就因為健康出現問題，從而決心開始減肥。早前「細細粒」在社交平台報喜，向網民宣布自己已成功減走超過150磅，目前體重僅為148.1磅，令不少網民都大讚「細細粒」超級勵志！不過在「細細粒」最近的直播中，她卻意外展示了減肥後的後遺症，引起網民熱議……