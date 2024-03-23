38歲「細細粒」陳嘉佳公開驚人減肥成果 300磅減至148磅！

現年38歲「細細粒」陳嘉佳近年進攻內地做吃播，憑著其獨特的吃播風格而出位，但體重一度飆升至近300磅，她的健康狀況也拉響了警報。三年前，「細細粒」因急性糖尿病而入院治療，這次健康危機讓她決定開始減肥，經過半年的努力，她已成功減去踰百磅，最新體重為148.1磅，近日她自己都眼濕濕公開成績表！