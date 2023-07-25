細貓應智越被前度爆出軌偷食拍檔陳伊霖 回應「做得不足」被狠斥顛倒是非

被稱為「MIRROR第13位成員」的歌手細貓（應智越），昨晚（24日）被前度模特兒女友Kero Lau於IG發千字文，大爆他於演出舞台劇時，出軌偷食女主角陳伊霖，導致兩人分手，今日（25日）細貓終出po回應，自認「在這段感情上有很多做得不足嘅地方」，但未有承認出軌，引來Kero極速出po反擊，狠斥他「顛倒是非」！