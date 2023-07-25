細貓應智越被前度爆出軌偷食拍檔陳伊霖 回應「做得不足」被狠斥顛倒是非
細貓應智越：這段感情已經畫上句號
初時Kero出po並未有開名指明其出軌前度的身份，就算出相也blur了對方的容貌，但有傳媒收到讀者報料，並提供二人合照，力證這位偷食男友正是細貓，而細貓今年6月也曾演出舞台劇《得個夢、冇銀用》，女主角是曾演出Edan《ChatMrE》MV的陳伊霖（Eelyn）。
前度Kero再反擊：不是做得不足，而是說謊出軌
細貓今日（25日）終於在IG出po回應，表示：「不想回應太多，不想傷害大家，我承認我在這段感情上有很多做得不足嘅地方，這段感情已經畫上句號，這段回憶珍而重之，祝福對方。」承認了與Kero曾經拍拖，並已分手，但未有回應出軌一事。
對於細貓的回應，Kero亦極速出po反擊，力斥他「顛倒是非」，並重複強調他「不是做得不足，而是說謊出軌」：
不是做得不足
而是說謊出軌
你沒有能力回應太多
因為你一早向我傷害
不是做得不足
而是說謊出軌
唯一人話是
這段感情的確已經「劃」上句號
隨手丟棄嘅感情不用回憶
放在垃圾堆中如何珍而重之
如果你仍然認為用一副「官腔」就可以苟且過關
我祝福你可以
心存僥倖 顛倒是非
網民狠批細貓：抵佢做極都唔紅
網民都紛紛留言為Kero打氣，並叮囑她要保重：「宜家睇清佢本質都好，早走早著，遠離小人保身心健康，加油」、「恭喜你無浪費更多時間在錯的人身上」、「雖然付出左好多，但及時發現即刻止蝕都好」、「加油！支持你Kero，渣男根本不值一提，抵佢做極都唔紅」等等。
《全民造星》被指多「渣男」
亦有不少網民驚訝提出對細貓性取向的疑問：「我而家先知道原來佢係鐘意女人」、「吓～佢唔係gay架咩？」、「我都以為佢係gay」「細貓唔係同志雲大師一齊咩？我一直以為佢係知男而上」等，有網民就「突破盲腸」指：「Ermmm，性傾向其實唔係二元嘅，其實仲有機會係雙性戀或者泛性戀！」有網民就重提《全民造星5》參賽者Nathan魏念恩向已故前女友借錢事件，指《全民造民》有勁多「渣男」！
即睇Kero爆料千字文：
人生遇到大轉變，很多時都會不懂處理，會陷入茫然，亦會一直於希望與絕望之間遊走。折磨接近一個月，我決定用最簡單的方法交代，我曾經一段兩年半感情死去的過程。
一段歷時兩年半的感情，由相識到相愛，拍拖後男方便很快將我帶到他的家中，希望我不再被前度所牽絆，可以與男方開始新生活。
男方以「前度女友派綠帽」來開始他自己的人設。善良、上進、細心統統都是他曾經有過的優點。我們開始時，他說不上一無所有，但經濟不穩定是事實，談不上我要養他，互相扶持卻是我們當時的生活模式。
兩年半過去，他的事業愈見起色，多人認識了，我一直選擇當一個地下女友心甘情願。一個舞台劇工作，他開始變得早出晚歸，從前會將所有朋友都向我介紹，但在舞台劇前這習慣開始改變了。
當時我仍未察覺這一個變化，直到某一晚凌晨五點，他回家後將我叫醒，向我說舞台劇導演表示他的表現未夠好，導演希望他可以跟劇中的女主角多點私下溝通。
凌晨五點尚在半睡的我不明所以，他又說自己剛剛試了一場戲，感覺不錯。
我聽到感覺不錯，替他高興了一下又準備入睡。隔天醒來，覺得奇怪，我打開他的手機，看到他經理人發給他的一篇長文，內容大致是，他不應該在公眾地方拖那位女主角的手云云。
而我，亦找到一封女主角寫給男方的曖昧信件，洋洋千字，難捨難離。
潘朵拉的盒子就這樣打開，往後是我們一連串的爭執、說分手、和好、又說分手、又和好。我在七月頭搬到我們的共同朋友家中暫住，男方給我說法是希望冷靜。
由七月初到七月十二號，男方給我的聯繫少之又少，我情緒一直反覆，不斷希望可以和好。當我有情緒失控時，男方曾經給我一個日子，說會給我一個說法，後來拖拖拉拉，在七月十二號，男方主動跟我分手。
後來在不同朋友口中聽到，男方向外說法是我不求上進，沒有與他同步，而且在爭執中說出「已經不愛他」的說話，令他心傷透。他希望可以離開我，他想向自己的目標去飛。
生平第一次聽到男人說女人不上進的我，一時間莫名其妙，這兩年多我再多懶惰，也能負責我們之間多於一半的生活費，我是如何不上進？
男方這個說法在朋友間流傳，我不明所以。直到我回到他家中，看到他另一部電話上，在日曆中將6月30號定為「紀念日」時，我才醍醐灌頂，明白來龍去脈。
那個紀念日不是屬於我，而是男方跟那位女主角一個帶有心心圖案的紀念日。完整的故事大概就是在舞台劇中另結新歡，被發現後，在我短暫離家時因利成便，用「不上進」與「傷他心」作原因，處死我們的愛情。
一切到此，大家可能聽到是一個尋常的現實愛情故事完結過程，但在於我，是這兩年半的一個痛心總結。當中有再多傷痛的事，我沒有一一說明，但面對這份感情，我敢說自己問心無愧。
如果有人認為我想用這篇文章將男方的事業拉下，我相信男方應該知道，我本來可以寫的材料大概還有三份二。這一個星期以來，男方一直害怕我會公開此事，親口承認自己出軌，一直用「我道歉囉」「我錯哂囉」來表達關心。而經理人亦一直對我朋友旁敲側擊，用「跳掣」形容我，認為我聽到男方所謂道歉，就應該從容放下，開開心心面對人生。
我曾經希望他會回頭，後來慢慢希望他可以關心我一下，但日子一直過，我才發現這個人老早已經走遠。我最後一直等他一個真誠道歉，但一直等不到，聽到的是一堆發條式的「對唔住囉」。最後我決定自我解脫，公開此事，不想自己回頭，亦不想他的鬼話變成大家眼中的真相。
我不知道公開此事會令自己的生活變成如何，但我希望找到一個出口，將此事完結，亦希望男方知道，世界不會圍著你轉，你沒有尊重過的，一樣不會向你尊重。
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