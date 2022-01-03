細貓應智越自認第一批獲花姐邀請入MIRROR 親解當時三大拒絕原因
文：東方新地｜圖：1圈圈截圖、[email protected]_littlecat、[email protected]
拒入MIRROR原因
細貓參加首屆《全民造星》前在韓國讀大學同時當了6年練習生。功力深厚的他，成功以大熱姿態殺入《造星》10強，最終得到第七。被問到是否最早被花姐邀請加入MIRROR，他坦認是第一批獲邀請的參賽者，但為何拒絕大好的出道機會，他解釋當時與內地經紀公司有合約在身，解不了約；另外，細貓對於簽新公司有警惕，畢竟之前在內地簽的合約「踩過屎」，他真的這樣形容；第三，因為細貓是第一批被邀請入MIRROR的人，不清楚有什麼成員，而他也對男團有顧慮，怕有彼此有拗撬，相信與他簽約內地公司期間，與另外4人在大陸一同生活吃過男團的虧有關。順帶一提，細貓又提及當時內地公司待遇很不人道，例如香港劏房般的住所屈了5個人居住，食飯更要趴在地上吃。
梗係MIRROR羨慕啦！
錯過了MIRROR，細貓會否覺得沮喪？他表示沒有沮喪、沒有後悔，但看到MIRROR三年來發展順利都坦言：「可以去到佢哋依家呢個位梗係羨慕啦！畢竟自己練習咗咁耐都想有一番成就，希望透過作品日後再做成績，無得怨。」細貓又認同自己的歌手路多障礙，走多了冤枉路，但同時樂觀表示：「終點、目標明確，就算中間跌跌撞撞，但他日始終都會行返去個目標同終點。」
多謝前女友派帽
細貓被問到踏上演出之路的契機，他指要多謝中學時被飛再與同班男同學拍拖的前女友：「中一、二開始打橫生變肥貓，去到中四、五已經75KG，都未算係最勁。當年為咗校內班際演出跟肥仔（梁業）學跳舞。學跳舞期間，同班同學嘅女朋友移情別戀同班另一個男同學，睇住佢哋喺課室馨馨我我，有時上堂會喊。太唔開心，於是瘋狂跳舞，個心態係想前女友睇住我變得更好而後悔，後來考完DSE後瘦了十多公斤。前度之後有透過短訊向我道歉，其實當時大家都細個未懂事。多謝佢，無佢無依家嘅細貓。」
花姐最早邀入MIRROR的，另有其人？
順帶一提，其實最早被花姐邀請加人男團的，要數艾粒少爺占及當奴。事關他們日前在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上播出一段咸豐舊片，片中花姐表示想組男團，並問艾粒二人有否興趣加入，可惜被艾粒以「12個人要分幾多架保姆車？食飯要幾多枱？實有人遲到㗎！」為由拒絕。花姐不死心強調：「你哋唔加入，我真係唔知點算！我睇好你哋，你哋咁靚仔，組合名我都諗咗㗎喇，叫咪華！真係唔入呀？」
其實早在《叱咤》前，少爺占早就在IG分享過花姐邀他與當奴入男團的事，當時的IG Post寫道：「二十年前佢叫過我入偶像男團，本來我想入，但係因為我唔記得簽家長回條，所以白白錯失咗機會。之後我就組成咗艾粒……」認真便輸了。
順帶一提，舊片中的花姐，容貌和打扮與現在差不多，但身形明顯比現在細一個碼，難怪當奴也寫道：「睇番艾粒以前啲片驚現花姐，係咪就係傳說中『阿花仲做女嗰陣已經識』。」