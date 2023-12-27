車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命

車女人｜「細龍太」陳思圻重提4年前醉駕 被叮出《愛回家》網民戥唔抵

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在TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演「細龍太」一角而入屋的32歲Vicky陳思圻（前名：陳偉琪），4年前因醉駕被無綫「放逐」飛出劇組，成為自由身藝人。日前她亮相ViuTV綜藝《晚吹—一車女人》，自揭瘡疤以自身經歷去做反面教材警惕觀眾，更一度講到喊……

陳思圻憶述事發經過

主持人練美娟一向出名愛飲酒，她稱大時大節時如果朋友有揸車，就不會與對方傾偈，因為擔心對方會飲醉酒，陳思圻一聽完之後，即回憶起2019年在跑馬地醉酒駕駛後被捕的經歷：「逼我離開自己舒適圈！」陳思圻憶述：「同平時一樣5、6點放工，同一位女仔朋友飲嘢，唔知飲咗幾多，冇計住飲咗幾多杯紅酒。」她表示當時自己覺得醉酒沒有問題，但開車3分鐘的路程內卻突然發生了很多事：「去到一個路口唔小心hit到架的士，即時同對方傾，大家都好nice，我仲問幾千蚊整唔整到，我即刻都撳錢畀佢，即刻解決咗事件。」然而，的士司機一走，卻有警察和一盞盞閃光燈上前……

車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 陳思圻亮相ViuTV綜藝《晚吹—一車女人》，自揭瘡疤以自身經歷去做反面教材警惕觀眾。
陳思圻亮相ViuTV綜藝《晚吹—一車女人》，自揭瘡疤以自身經歷去做反面教材警惕觀眾。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

陳思圻承認並非首次酒後駕駛

陳思圻透露當時被警察問有沒有飲酒，自己即坦白承認說「我有」，她即被帶返警署，並表示自己在自述過程中多次表示懊悔：「依家諗返起覺得咁大膽，完全冇諗呢樣嘢（醉駕）」、「依家諗返都係好不負責任」、「嗰吓係蠢」、「其實都冇藉口，錯咗就要認」，她更愈講愈激動，要用紙巾抹眼淚，更承認4年前酒後駕駛被捕其實並非首次：「如果我話我第一次犯，就俾人捉，你都唔信啦。試過僥倖地避過，有朋友都講話邊有咁易捉到㗎。」】

車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 講講下都好激動。
講講下都好激動。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

陳思圻2020年離開《愛回家》

陳思圻於2019年10月因酒後駕駛被捕，據報道指當時她進行酒精呼氣測試後證實酒精濃度超標2倍多，其後因形象插水被TVB解約，更被飛出《愛·回家之開心速遞》，當時她飾演的「細龍太」雷珍妮戲份極重，但劇情最後只解釋她去了外地，2020年8月5日就是陳思圻淡出《愛．回家》前的最後一集，不過她只是出多個 shot就交代完，細龍生（鄭世豪 飾）與細龍太（陳思圻 飾）終須一別，據知二人都拍攝時動真情流出真眼淚。之後鄭世豪在社交網送上自己首新歌《只准你話我是傻》給陳思圻，道別老拍檔！

車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 細龍生終於見到細龍太，細龍太講出苦衷，非常內疚，二人抱頭痛哭，喊出真感情。
2020年8月5日就是陳偉琪淡出《愛．回家》前的最後一集。（圖片來源：新傳媒資料庫）
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 29歲陳偉琪形象差被放逐冇得《愛．回家》最後一集細龍生細龍太動真情
細龍生終於見到細龍太，細龍太講出苦衷，非常內疚，二人抱頭痛哭，喊出真感情。（圖片來源：新傳媒資料庫）
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 陳偉琪冇得再《愛．回家》，熒幕老公細龍生鄭世豪特意作了一首歌〈只准你話我是傻〉送給細龍太，更親自填詞，邀請陳偉琪做MV女主角，留住二人的最美回憶，誠意十足。
陳偉琪冇得再《愛．回家》，熒幕老公細龍生鄭世豪特意作了一首歌〈只准你話我是傻〉送給細龍太，更親自填詞，邀請陳偉琪做MV女主角，留住二人的最美回憶，誠意十足。（圖片來源：新傳媒資料庫）
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 愛回家
陳偉琪曾表示工作安排非自己能控制，且不諱言在《愛回家》中飾演了3年「細龍太」，也感到非常不捨。（圖片來源：鄭世豪IG）

網民戥陳思圻唔抵

雖然酒後駕駛行為非常嚴重，不少網民都認為是不可以原諒的事，賠上演藝事業都是合理的，但陳思圻的慘況卻令不少網民都表示戥佢唔抵，因為連同樣是醉駕的楊明都有得回TVB兼加入《愛回家之開心速遞》劇組，反之「細龍太」則至今仍然無法翻身：「好唔公平囉，楊明唔只醉駕仲有傷人同係7仔搗亂喎！」、「咁多犯罪記錄都仲可以拍劇」、「你因為醉駕要離開《愛回家》，楊明因為要洗白醉駕而入《愛回家》諷刺，垃圾。」、「咁楊明呢？」、「好過楊明好多」。

2020年8月，楊明在馬己仙峽道一個彎位撞防撞欄及石壆，疑似拒絕血液檢驗等候上庭，雖然多年來負面新聞冇停過，但楊明卻獲無綫放生繼續有劇拍。，更有份出演陳思圻因酒後駕駛而被叮出局的《 愛回家之開心速遞 》，並飾演雷公的親生子。

車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 楊明 楊明終於出場！
楊明終於出場！（圖片來源：YouTube@TVB official）
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 楊明 更有打鬥場面。
更有打鬥場面。（圖片來源：YouTube@TVB official）
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 愛回家 楊明 龍家眾人並試圖用各種方法留住他，又用美人計、羅樂林又扮有病，但楊明都堅持要離開，仲講到「走得好安心」。
龍家眾人並試圖用各種方法留住他，又用美人計、羅樂林又扮有病，但楊明都堅持要離開，仲講到「走得好安心」。（圖片來源：TVB
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 愛回家 楊明 這是因為羅樂林救了從天而降的鳥蛋，而蛋蛋是他們國家保護動物的後代，所以他決定報答羅樂林，願意留在公司。
這是因為羅樂林救了從天而降的鳥蛋，而蛋蛋是他們國家保護動物的後代，所以他決定報答羅樂林，願意留在公司。（圖片來源：TVB）
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 愛回家 楊明 不過觀眾有觀眾鬧「棄劇」，唔經唔覺來到第2133集，竟突發楊明要辭職？告別劇組？
不過觀眾有觀眾鬧「棄劇」，唔經唔覺來到第2133集，竟突發楊明要辭職？告別劇組？（圖片來源：TVB）

楊明出冊即接受TVB訪問

楊明今日出冊後，第一時間坐上女友莊思明座駕直駛TVB電視城，據知楊明返公司是會見助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲小姐，及被安排趕去接受《東張西望》及TVB娛樂新聞台拍攝道歉影片，他在片中兩次90度鞠躬表達悔意，又讀出其道歉聲明，表明會回饋社會。

車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 楊明 莊思明 楊明 楊明Keep住出獄憔悴Look拍攝道歉影片。
楊明Keep住出獄憔悴Look拍攝道歉影片。（圖片來源：FB@TVB娛樂新聞台）

楊明道歉聲明全文如下：

「大家好，我啱啱喺入面出返嚟喇，喺呢十幾日入面，我諗咗好多嘢，反省咗好多嘢，有啲嘢好想好認真咁同大家講。我驚我自己講得唔好，又或者有啲講漏，所以我記低咗。」

車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 楊明 莊思明 楊明 事先已寫好晒道歉稿。
事先已寫好晒道歉稿。（圖片來源：FB@TVB娛樂新聞台）

「對於我飲酒嘅習慣，為大家同公司帶嚟好多麻煩同擔憂，我深感抱歉。我喺到向大家；同一直關心我嘅家人、朋友同公司，喺到好認真咁同大家講聲對唔住。我好明白所製造出來的行為係完全唔可接受；受到今次嘅懲罰係必然的， 喺裏面呢十幾日我不斷反省，我知道遵守法紀；遵守道路交通規則係非常之重要，我每日都提醒自己，之後一定要謹慎做人，認真工作，做返多啲嘢回饋社會，我唔會容許自己再有做出同類嘅事情。」

車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 楊明 莊思明 楊明 兩度向鏡頭鞠躬。
兩度向鏡頭鞠躬。（圖片來源：FB@TVB娛樂新聞台）

「呢件事的確係我人生中好大教訓，希望大家俾多啲空間、俾多啲時間同機會我，等我可以重新出發。
最後希望大家再次接受我道歉。對唔住。」

陳偉琪希望在事業闖出成績

擁有36E驕人身材的陳偉琪，在無綫八年亦相當博命，就算做大配角亦不錫身，不介意賣弄身材，直至2017年時加入《愛·回家之開心速遞》演「細龍太」廣為人識，更希望能在事業闖出成績。不過被無綫「放逐」，「細龍太」正式拜拜！

車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 盛傳陳偉琪因醉駕及負面新聞不斷，被無綫飛出《愛回家之開心速遞》，細龍太從此絕跡。
盛傳陳偉琪因醉駕及負面新聞不斷，被無綫飛出《愛·回家之開心速遞》，細龍太從此絕跡。（圖片來源：陳偉琪IG）
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 IG圖片。
（圖片來源：陳偉琪IG）

陳偉琪有個從事貿易生意富爸爸

早就有傳陳偉琪出身富裕家庭，有個從事貿易生意的富爸爸，身為家中獨女，陳偉琪被父親視為掌上明珠，亦曾被拍到揸靚車及戴10萬元名錶開工，現時住在西貢千呎獨立屋，根本不愁生活，相信鋪路轉行都係想重新出發！

車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 有指陳偉琪出身富裕家庭，有個從事貿易生意的富爸爸!
有指陳偉琪出身富裕家庭，有個從事貿易生意的富爸爸!（圖片來源：陳偉琪IG）
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 IG圖片。
（圖片來源：陳偉琪IG）
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（圖片來源：陳偉琪IG）
車女人｜「細龍太」陳偉琪同人唔同命 IG圖片。
（圖片來源：陳偉琪IG）

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圖片來源：YouTube@TVB official、TVB、YouTube@TVB USA Official、FB@TVB娛樂新聞台、TVB東張+、TVB娛樂新聞台、YouTube@TVB (official

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