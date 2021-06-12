「細龍太」陳偉琪與無綫完約回復自由身：希望喺唔同平台見到大家
編輯：東方新地｜圖片來源：陳偉琪IG｜部分原文：新Monday
真係同人唔同命，今年8月楊明在馬己仙峽道一個彎位撞防撞欄及石壆，疑似拒絕血液檢驗等候上庭，雖然多年來負面新聞冇停過，但楊明卻獲無綫放生繼續有劇拍。
而近年在《愛·回家之開心速遞》演出備受觀眾喜愛的「細龍太」陳偉琪，去年因醉駕被捕，之後又被拍到與外籍男在餐廳親熱，被指形象負面遭飛出《愛·回家之開心速遞》，劇中交待她去了美國，之後便蹤影全無。
被送入雪櫃多時，心灰意冷的陳偉琪，近日終叠埋心水為自己未來打算，有指近期她向多間公關公司自薦，寄出求職信及個人履歷鋪路轉行。她受訪時坦言無綫已經大半年未有和她接觸，她亦未有規限自己一定要做公關工作，坦言一直喜歡做司儀工作，又表示幸運地她識兩文三語，一直有客戶支持和信任。看來的確有心向主持工作發展。
陳偉琪回復自由身
「細龍太」陳偉琪昨晚(11日) 到中環出席開幕活動時，不少媒體都追問她的近況，陳偉琪就表示自己已約滿TVB，回復自由身，還提到現時尚未有其他電視台邀請她加盟，但都希望可以在不同的平台上再與大家見面；此外，陳偉琪亦提到之前朋友送給她一大隻黑毛豬，因味道太好，所以她就開始做緊西班牙黑毛豬生意。
現年30歲的陳偉琪畢業於英屬哥倫比亞大學，又曾為溫哥華市長在選舉中助選，以及擔任形象顧問，除了精於運動，音樂造詣亦不簡單，6歲已開始學習豎琴和鋼琴，兩種樂器皆考獲8級，確實多才多藝。
陳偉琪希望在事業闖出成績
擁有36E驕人身材的陳偉琪，在無綫八年亦相當博命，就算做大配角亦不錫身，不介意賣弄身材，直至2017年時加入《愛·回家之開心速遞》演「細龍太」廣為人識，更希望能在事業闖出成績。不過被無綫「放逐」，「細龍太」見光無期！
陳偉琪有個從事貿易生意富爸爸
早就有傳陳偉琪出身富裕家庭，有個從事貿易生意的富爸爸，身為家中獨女，陳偉琪被父親視為掌上明珠，亦曾被拍到揸靚車及戴10萬元名錶開工，現時住在西貢千呎獨立屋，根本不愁生活，相信鋪路轉行都係想重新出發！