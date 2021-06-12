「細龍太」陳偉琪與無綫完約回復自由身：希望喺唔同平台見到大家

「細龍太」陳偉琪於2019年中，因醉駕及負面新聞而被無綫「放逐」，兼飛出劇集《愛·回家之開心速遞》，隨後就從未獲無綫安排工作。「細龍太」陳偉琪曾向多間公關公司毛遂自薦， 望能轉行做公關重新開始，而昨日她出席開幕活動時，就指自己已與無綫完約，回復自由身，但她仍希望可以在不同的平台上同大家見面。

編輯：東方新地｜圖片來源：陳偉琪IG｜部分原文：新Monday