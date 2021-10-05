細龜黃一山又抽水 爆當年星爺與李修賢反面真因
撰文：東方新地 圖片：黃一山微博
細龜細說星爺發跡史
細龜黃一山日前在社交網又拍片講是非，他指星爺今時今日在影壇已達神級地位，但想當年在電視台亦曾鬱鬱不得志，直至遇上伯樂李修賢簽下十部片約，首齣合作的電影《霹靂先鋒》更令星爺一舉成名獲得第25屆台灣金馬獎最佳男配角，從此扭轉星爺的命運。
李修賢簽星爺拍十部戲
細龜提到星爺有今日全靠伯樂李修賢：「1988年有部電影叫《捕風漢子》，男主角係萬梓良，女主角就係李美鳳，星爺喺入面飾演一個角色，但好遺憾部戲唔係好賣座，星爺嘅第一部電影唔賣座，當然會意志消沉，但就喺呢個時候遇到佢嘅伯樂，就係修哥李修賢，佢認得星爺做兒童節目係另類（風格），不如搵佢就簽10部戲，第一部就做《霹靂先鋒》。」
《賭聖》創下電影票房紀錄
有指當年星爺片酬不高，但《霹靂先鋒》的戲分不少故決意簽約，星運亦開始大開：「直到1990年嘅《賭聖》，創下電影票房紀錄，從此奠定星爺地位。但星爺簽咗修哥10部片約，又點解可以拍到《賭聖》？話說係外借星爺畀劉鎮偉去拍，見電影咁賣座，修哥自己都開戲畀星爺，拍咗《龍的傳人》同《情聖》，但兩部戲都唔賣座，修哥覺得點解人哋拍就賣座，佢拍就冇咁賣座呢？就喺呢個時候，永盛老闆向華勝同向華強想搵星爺拍戲，修哥決定賣晒星爺啲片約畀永盛，賺番中間價，呢個中間價都幾多……星爺就係咁拍咗一系列《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》呢啲經典電影。」
李修賢片場落星爺面
除了賣片約令二人有介蒂，曾有傳李修賢當年曾經在片場，因為周星馳的演技太誇張，過了火位，直罵他不懂演戲：「做咩要似隻狗咁賣力？」，有指星爺對此對白耿耿於懷，隨後在《西遊記之仙履奇緣》，親自演繹出來。
細龜指二人互惠互利
細龜坦言二人都是互惠關係，關係未必如外界所講去到冰點：「當然有人會話星爺係一個最後會發光嘅石頭，就算1992年、1993年拍唔到《逃學威龍》等電影，到最後都會發光發熱。但1995年開始因為盜版關係，香港電影進入低谷，當時拍咩都會畀盜版搞到票房好差，若果星爺錯過咗1991年至1995年嘅黃金時間，成就肯定受到限制。星爺係幫咗李修賢賺咗好多錢，李修賢亦奠定咗佢嘅地位，好多人話佢哋唔啱，勢成水火，呢啲係外人睇法，我嘅聽聞係星爺一直都好感恩修哥，而修哥亦一直好讚賞星爺，話佢嘅演技係另類、別創一格，前無古人亦後無來者……」