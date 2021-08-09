細So偷食後舉家移英國 為「復出」試水溫宣布有新搞作
文：東方新地 ｜ 圖：細So IG、陳穎楠 IG、練美施IG
細So舉家移居英國過新生活
前商台DJ細So（蘇耀宗）去年被爆偷食KOL人妻人母練美施（Macy），小三Macy更懷有細So⻣肉並默認墮胎，事件轟動全城。雖然細So最後仍得到老婆陳頴楠（Wing）原諒，但好男人形象一鋪清袋。細So同老婆經歷桃色事件後，兩人為避開閒言閒語，兩個兒子年紀又細，為了有更好的教育環境，兩夫妻決定舉家移居英國過新生活。據知細So老婆阿Wing本身是英籍人士，在英國有親戚照應，兩個兒子為趕當地開學時間，一家四口走得十分倉卒，近日細So才獨自回港執完手尾後，就會再返英會合妻兒。
細So自偷食事件後，把社交網內所有相片全刪掉，神隠大半年，今年6月在IG即時動態貼出疑似外國風景照，平靜的大海以及遼闊的天空，似乎和家人展開平淡的新生活﹗
「白滑KOL」練美施升呢上市公司主席
7月，米蘭站宣布新執行董事及主席上任，年薪為48萬，而主席名稱跟細So發展婚外情的練美施（Macy）同名，而且年齡相約，公告又指練美施有十六年在時尚及奢侈品零售及在線經營銷售經驗，無獨有偶，Macy21歲時創業經營時裝店，後轉攻網上，成為「白滑KOL」，惟公告中指為一家金融公司高層，這方面則不得而知。有傳媒聯絡Macy求證，她沒有否認並指傳媒自然會查得出﹗Macy其後在IG留言「 無論有再多的身份，再多的標籤，也謹記不要因為這些外在的東西把自己困住，努力發揮不同的可能性與可行性，想到，就去實踐。人生，很公平，也很不公平，但時間運用，卻掌握於你手。沒有你們幻想的太多東西，如果有，一街都是上市公司主席了。我只是一個為生活打拼的平凡人」以回應自己升任為上市公司主席。
細So偷食惹性病 連累老婆驗身 阿B真身原來叫Macy
白滑KOL阿B的真身原來叫Macy！說的是「細So偷食」事件，為前商台DJ細So（蘇耀宗）被爆背妻與白滑KOL阿B出軌，於葵涌租房發生性行為，關係長達兩年，雖然細So爆煲後極速孖太太IG發文表示事件已完結，不過事件原來未完，細So再被爆這段長達兩年半的婚外情有更多突破性內情﹗
細So被爆車震又有性病
有傳媒再爆料，指細So的KOL外遇女子阿B睇唔過眼，透過傳媒再爆料，一來指細So後來因想慳房租而選擇駕私家車到獅子山車震，而又爆出細So有性病，有指阿B在2018年1月做身體檢查時，竟然發現自己有濕疣，而且發生性行為有出血情況，才知道自己中了HPV病毒，即以短訊質問細So，對方以短訊認錯：「I’m so sorry b, That’s I 傳染了你，I love you. Don’t give me up. Let me hold your hand…」經阿B再三追問，對方才聲稱可能跟自己一年前，曾與另一個女仔發生性行為而遭感染，即婚後的細So似乎唔止兩位性伴侶。
細So連累老婆做性病檢測
阿B好友指阿B為濕疣入院做手術，期間細So未有前往探病，未有支付醫藥費成二人分手導火線，但真正分手原因有指是今年6月，細So被商台解僱後，有人稱冇時間又怕被老婆發現，才正式分手，有傳媒向細So詢問將性病傳染給阿B一事，他指自己當時未徹底了解事件，所以只能道歉及安撫她，且承認事後自己和太太都有做身體檢查，並未有發現染病。
真正情婦現真身 唔係阿B叫Macy
這樁偷食事件的最新發展，係所謂「阿B」終於現身，原來這位「白滑KOL」並唔係阿B（只係傳媒化名），而係35歲的「靚媽」練美施Macy！據報Macy於16歲開始工作，做過傳銷、時裝店sales，2006年底，當年21歲的Macy向家人借錢，湊合10萬元，在旺角聯合廣場開設首間店舖，出售「本地設計及生產的時裝」，賣點是功能性，一件衣服最多可達七種穿法，吸引不少OL幫襯，首月已回本。
Macy 接受媒體訪問，承認自己是偷食女主角，但否認自己是玩家，並表示對細 So的感情是認真的，並認為兩年的偷食關係，係建基於真愛。
4年前受訪拍片 網民睇完：「寒背哨牙！唔同咗樣！」
Macy數年前以「靚媽低成本創業」作噱頭廣受不同親子傳媒及財經版訪問，當時個樣明顯未執，至少比起近兩年（也就是據報與細So搭上的年間），身材同面容都有分別，網民認為同「白滑」有好大段距離：
重溫Macy專訪：靚媽網店賣頭飾 次年生意達七位數