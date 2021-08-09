細So偷食後舉家移英國 為「復出」試水溫宣布有新搞作

前商台DJ細So（蘇耀宗）去年被爆背妻撻著索人妻練美施（Macy) ，雖然得到太太陳穎楠（Wing）原諒，但形象插水，一家四口低調移居英國展開新生活﹗偷食事件爆出後，細So把IG的相片全刪掉，丟空大半年，近來突然上載新相為「復出」試水溫，更透露有新搞作，為生活謀新出路﹗

文：東方新地 ｜ 圖：細So IG、陳穎楠 IG、練美施IG