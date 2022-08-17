終於飛到LA｜「黃慘盈」李嘉文回歸香港幕前孖岑樂怡拍節目 網民兩極評價
《終於飛到LA》李嘉文 無懼走光踎地拍節目
李嘉文（Jessica）同阿妹岑樂怡原來是在讀大學時參加劇社而認識，兩人同樣畢業於香港浸會大學，不過Jessica是讀新聞系，而阿妹則讀英文系，是比Jessica大一年的師姐。《終於飛到LA》這個節目曾被暫名為《餓鬼旅行團》，在今年3月拍攝，節目中由Jessica和阿妹組團出動細遊LA（洛杉磯 Los Angeles），在介紹機械外賣仔的片段中，更見到Jessica無懼走光風險，著住短裙仔都落力踎地進行拍攝。
網友熱討：環境徹底改變一個人 VS 變ABC LOOK之後根本係劣化左
不過有不少網友都話Jessica去了美國後轉變極大，幾乎認不出她來，有網友更在討論區開post，以Jessica為例感嘆「環境徹底改變一個人」，並在帖文中指Jessica「喺外國浸咗幾年，無論外表打扮、唱腔、講返廣東話時候都已經變得有陣『ABC』味，睇得出佢開心咗好多。而家嘅佢愈來愈charm，昔日陣『港女味』同時都消失晒。」最後這位網友以一句「所以，環境真係可以令一個人改變得好多好多」作為結論。
鬈髮Look被網友封「靚版周汶錡」
這個post引起了眾多網友熱烈討論，網友們對Jessica的評價表現兩極，有網友指Jessica「變ABC LOOK之後根本係劣化左」、「殘咗好多」、「以前正好多，有自己特色，而家同d普通鬼妹有咩分別」等等，亦有網友力撐Jessica「比以前索+女人味咗，似靚版周汶錡」、「偏咗歐美口味」、「佢而家過得開心過喺香港好多」、「同阿妹好似兩姊妹」等等。
即睇Jessica＋阿妹《終於飛到LA》又食又玩片段：
孖姜濤拍新戲大合照流出！突破舒適圈氣質大升級
今年7月姜濤遠赴美國拍攝新戲《我的天堂城市》（My Heavenly City）時，曾流出大合照，據知是由一名外籍工作人員上載到Instagram，但事後合照已被火速刪除，而合照中除了有姜濤，更可以見到有魯生和Jessica。這部電影是台灣女導演俞聖儀的作品，俞聖儀擅長拍攝短片及紀錄片，這次是她的首部長片作品，由3個故事組成，參與演員來自美國、香港及台灣，其中一個故事提及有兩個年輕舞者到美國追夢，有指姜濤就是參演這個故事。
赴美5年成功進軍荷李活 以陳法拉為發奮目標
去年Jessica有份在Amazon Prime Video劇集《Modern Love》（港譯《摩登情愛》）第2季亮相，於第4集《A Life Plan for Two, Followed by One》（兩個人很美好，一個人也不賴）中出場，飾演一名大學生，並與女主角Dominique Fishback有對手戲。
得一句對白總好過冇
雖然Jessica對住女主角只有一句對白「Hey! Looking for Brooklyn? He’s in the shower.（喂，你搵布魯克林？佢沖緊涼呀）」，但美國影視圈比起香港娛樂圈競爭更激烈，對於「黃慘盈」這位新人來說已算不錯。
「黃慘盈」從不氣餒再接再勵
「黃慘盈」Jessica去美國紐約修讀戲劇，就像陳法拉一樣，不過經歷很不一樣，由零開始的「黃慘盈」，曾表示試鏡無數次都名落孫山，她知道萬事起頭難，所以她靜待時機。除了《Modern Love》之外，「黃慘盈」亦曾在其他美劇中演出，例如NBC劇集《New Amsterdam》（紐約新醫革命）和金球獎影后Awkwafina主演劇集《Awkwafina Is Nora from Queens》，即使冇對白做二打六，她都願意去做。
表示無悔離開舒適區
去年5月，Jessica接受「紐約香港協會」訪問時，談到美國的演藝生活，她表示好有成功感：「即使要離開自己的舒適區，冇賺到更多嘅錢，但我覺得好成功。」她又指自己好掛念香港茶餐廳的「茶走」(即奶茶走糖落鍊奶)：「我喺紐約搵唔到任何好飲嘅『茶走』，真係好掛住隻味道。」
重溫Jessica接受「紐約香港協會」訪問片段：
新聞系畢業曾做空姐
Jessica畢業於香港浸會大學傳理學院新聞系，曾做過短期空姐，本來打算加入香港電視（HKTV），可惜在正式簽約前面對香港電視不獲發牌事件，輾轉之下加入了《100毛》成為編輯及主播。2017年離開香港去美國，她說過可能不再回來，如今在美國的演藝事業剛起步，又認識了一位土生土長的男朋友Willis，相信她已有計劃在美國落地生根。
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