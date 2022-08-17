終於飛到LA

終於飛到LA｜「黃慘盈」李嘉文回歸香港幕前孖岑樂怡拍節目 網民兩極評價

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現年29歲的前100毛員工、毛記電視主播「黃慘盈」（真名李嘉文Jessica），17年毅然離港，遠赴美國紐約修讀戲劇課程，現時已居在紐約的她，繼早前孖遠赴美國的姜濤拍攝新戲《My Heavenly City》後，近日更拍檔阿妹岑樂怡主持旅遊節目《終於飛到LA》，這也是她離港五年來首次回歸香港幕前演出！

《終於飛到LA》李嘉文 無懼走光踎地拍節目

李嘉文（Jessica）同阿妹岑樂怡原來是在讀大學時參加劇社而認識，兩人同樣畢業於香港浸會大學，不過Jessica是讀新聞系，而阿妹則讀英文系，是比Jessica大一年的師姐。《終於飛到LA》這個節目曾被暫名為《餓鬼旅行團》，在今年3月拍攝，節目中由Jessica和阿妹組團出動細遊LA（洛杉磯 Los Angeles），在介紹機械外賣仔的片段中，更見到Jessica無懼走光風險，著住短裙仔都落力踎地進行拍攝。

終於飛到LA 《終於飛到LA》共有10集，由8月15日開始逢星期一至五晚上11時在ViuTV播出。
《終於飛到LA》共有10集，由8月15日開始逢星期一至五晚上11時在ViuTV播出。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA 久未露面的Jessica在節目中穿著背心加短裙的打扮，和因為尚未適應LA氣候而穿著長袖衫的阿妹相映成趣。
久未露面的Jessica在節目中穿著背心加短裙的打扮，和因為尚未適應LA氣候而穿著長袖衫的阿妹相映成趣。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA Jessica和阿妹一齊介紹機械外賣仔。
節目中有一part係Jessica和阿妹一齊介紹機械外賣仔。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA 兩人一齊踎低時，著短裙的Jessica疑似露底走光。
兩人一齊踎低時，著短裙的Jessica疑似露底走光。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA 不過佢一啲都冇介意，繼續拍攝。
不過佢一啲都冇介意，繼續拍攝。（圖片來源：[email protected]

網友熱討：環境徹底改變一個人 VS 變ABC LOOK之後根本係劣化左

不過有不少網友都話Jessica去了美國後轉變極大，幾乎認不出她來，有網友更在討論區開post，以Jessica為例感嘆「環境徹底改變一個人」，並在帖文中指Jessica「喺外國浸咗幾年，無論外表打扮、唱腔、講返廣東話時候都已經變得有陣『ABC』味，睇得出佢開心咗好多。而家嘅佢愈來愈charm，昔日陣『港女味』同時都消失晒。」最後這位網友以一句「所以，環境真係可以令一個人改變得好多好多」作為結論。

終於飛到LA 「黃慘盈」原名為李嘉文，其藝名惡搞自無綫新聞主播黃紫盈，當年她在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎，喜歡唱歌的她亦推出了原創歌曲《慘情歌》，圓了她本人由小到大的歌手夢。
「黃慘盈」原名為李嘉文，其藝名惡搞自無綫新聞主播黃紫盈，當年她在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎，喜歡唱歌的她亦推出了原創歌曲《慘情歌》，圓了她本人由小到大的歌手夢。（圖片來源：毛記電視畫面）
終於飛到LA 2016年Jessica曾憑《毒家試愛》在《萬千呃Like頒獎典禮》獲頒發「毛記電視最Like女主角」獎。
2016年Jessica曾憑《毒家試愛》在《萬千呃Like頒獎典禮》獲頒發「毛記電視最Like女主角」獎。（圖片來源：[email protected]毛）
終於飛到LA 睇翻Jessica以前著短裙跪地影相時嘅pose，似乎係比較斯文。
睇翻Jessica以前著短裙跪地影相時嘅pose，似乎係比較斯文。（圖片來源：[email protected]

鬈髮Look被網友封「靚版周汶錡」

這個post引起了眾多網友熱烈討論，網友們對Jessica的評價表現兩極，有網友指Jessica「變ABC LOOK之後根本係劣化左」、「殘咗好多」、「以前正好多，有自己特色，而家同d普通鬼妹有咩分別」等等，亦有網友力撐Jessica「比以前索+女人味咗，似靚版周汶錡」、「偏咗歐美口味」、「佢而家過得開心過喺香港好多」、「同阿妹好似兩姊妹」等等。

終於飛到LA 「黃慘盈」自從去了美國，穿了鼻環，一頭長鬈髮成了她的標記，形象也變得野性。
Jessica自從去了美國，穿了鼻環，一頭長鬈髮成了她的標記，形象也變得野性。（圖片來源：李嘉文IG）
終於飛到LA 有網友話Jessica而家愈來愈charm，仲有網友封佢做「靚版周汶錡」。
有網友話Jessica而家愈來愈charm，仲有網友封佢做「靚版周汶錡」。（圖片來源：[email protected]

即睇Jessica＋阿妹《終於飛到LA》又食又玩片段：

孖姜濤拍新戲大合照流出！突破舒適圈氣質大升級

今年7月姜濤遠赴美國拍攝新戲《我的天堂城市》（My Heavenly City）時，曾流出大合照，據知是由一名外籍工作人員上載到Instagram，但事後合照已被火速刪除，而合照中除了有姜濤，更可以見到有魯生和Jessica。這部電影是台灣女導演俞聖儀的作品，俞聖儀擅長拍攝短片及紀錄片，這次是她的首部長片作品，由3個故事組成，參與演員來自美國、香港及台灣，其中一個故事提及有兩個年輕舞者到美國追夢，有指姜濤就是參演這個故事。

終於飛到LA 《我的天堂城市》預計將於2023年在台灣上映。在流出大合照中，除了姜濤和魯生外，還有橙色衫加工人褲的Jessica。
《我的天堂城市》預計將於2023年在台灣上映。在流出大合照中，除了姜濤和魯生外，還有橙色衫加工人褲的Jessica。（圖片來源：Instagram）
終於飛到LA 另一張流出的電影拍攝花絮照中，就見到一男一女戴著白色單車頭盔聊天，男子的背影與姜濤，女子的一頭鬈髮則似是Jessica。
另一張流出的電影拍攝花絮照中，就見到一男一女戴著白色單車頭盔聊天，男子的背影似是姜濤，女子的一頭鬈髮則似是Jessica。（圖片來源：Instagram）
終於飛到LA Jessica近日仲有機會主演由台灣女導演郭佩霖執導的科幻新片《Didn
Jessica近日仲有機會主演由台灣女導演郭佩霖執導的科幻新片《Didn’t I Save Your Life》。（圖片來源：[email protected]

赴美5年成功進軍荷李活 以陳法拉為發奮目標

去年Jessica有份在Amazon Prime Video劇集《Modern Love》（港譯《摩登情愛》）第2季亮相，於第4集《A Life Plan for Two, Followed by One》（兩個人很美好，一個人也不賴）中出場，飾演一名大學生，並與女主角Dominique Fishback有對手戲。

終於飛到LA 「黃慘盈」在《Modern Love》第四集出場。
「黃慘盈」在《Modern Love》第四集出場。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA 劇情講述女主角見到「黃慘盈」在男友宿舍房間中心感不悅。
劇情講述女主角Dominique Fishback見到「黃慘盈」在男友宿舍房間中心感不悅。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA Amazon Prime Video劇集《Modern Love》港譯《摩登情愛》）第二季。
Amazon Prime Video劇集《Modern Love》（港譯《摩登情愛》）第二季。（圖片來源：劇集宣傳照）

得一句對白總好過冇

雖然Jessica對住女主角只有一句對白「Hey! Looking for Brooklyn? He’s in the shower.（喂，你搵布魯克林？佢沖緊涼呀）」，但美國影視圈比起香港娛樂圈競爭更激烈，對於「黃慘盈」這位新人來說已算不錯。

終於飛到LA 「黃慘盈」拍劇時的造型。
「黃慘盈」拍劇時的造型。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA 在美國娛樂圈競爭激烈，所以「黃慘盈」很珍惜每個演出機會。
在美國娛樂圈競爭激烈，所以「黃慘盈」很珍惜每個演出機會。（圖片來源：[email protected]

「黃慘盈」從不氣餒再接再勵

「黃慘盈」Jessica去美國紐約修讀戲劇，就像陳法拉一樣，不過經歷很不一樣，由零開始的「黃慘盈」，曾表示試鏡無數次都名落孫山，她知道萬事起頭難，所以她靜待時機。除了《Modern Love》之外，「黃慘盈」亦曾在其他美劇中演出，例如NBC劇集《New Amsterdam》（紐約新醫革命）和金球獎影后Awkwafina主演劇集《Awkwafina Is Nora from Queens》，即使冇對白做二打六，她都願意去做。

終於飛到LA 在《Awkwafina Is Nora from Queens》中，「黃慘盈」飾演一名侍應，劇中她被客人撞跌托盤之餘，更遭對方侮辱，非常慘情。
在《Awkwafina Is Nora from Queens》中，Jessica飾演一名侍應，劇中她被客人撞跌托盤之餘，更遭對方侮辱，非常慘情。（圖片來源：劇集畫面）
終於飛到LA 「黃慘盈」李嘉文赴美4年成功進軍荷李活 以陳法拉為發奮目標
Jessica在美國有上台表演唱歌機會，歌藝不俗﹗（圖片來源：[email protected]
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表示無悔離開舒適區

去年5月，Jessica接受「紐約香港協會」訪問時，談到美國的演藝生活，她表示好有成功感：「即使要離開自己的舒適區，冇賺到更多嘅錢，但我覺得好成功。」她又指自己好掛念香港茶餐廳的「茶走」(即奶茶走糖落鍊奶)：「我喺紐約搵唔到任何好飲嘅『茶走』，真係好掛住隻味道。」

終於飛到LA 「黃慘盈」順勢留在美國發展尋求機會，近兩年愈做愈順的她，明顯行緊陳法拉赴美發展條路！
Jessica順勢留在美國發展尋求機會，近兩年愈做愈順的她，明顯行緊陳法拉赴美發展條路！（圖片來源：[email protected] Kong Association of New York）

重溫Jessica接受「紐約香港協會」訪問片段：

新聞系畢業曾做空姐

Jessica畢業於香港浸會大學傳理學院新聞系，曾做過短期空姐，本來打算加入香港電視（HKTV），可惜在正式簽約前面對香港電視不獲發牌事件，輾轉之下加入了《100毛》成為編輯及主播。2017年離開香港去美國，她說過可能不再回來，如今在美國的演藝事業剛起步，又認識了一位土生土長的男朋友Willis，相信她已有計劃在美國落地生根。

終於飛到LA 「黃慘盈」曾是100毛其中一位受歡迎的「偽員」。
Jessica曾是100毛其中一位受歡迎的「偽員」。（圖片來源：100毛封面）
終於飛到LA 「黃慘盈」當年與利君牙及盤菜瑩子同期出道。
Jessica當年與利君牙（左二）及盤菜瑩子（右二）同期出道。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA 「黃慘盈」在美國認識男友Willis，二人感情穩定，打風都打唔甩。
Jessica在美國認識男友Willis，二人感情穩定，打風都打唔甩。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA 修讀新聞系的「黃慘盈」，大學時參加過劇社並愛上演戲，所以決心向演員之路進發。
修讀新聞系的Jessica，大學時參加過劇社並愛上演戲，所以決心向演員之路進發。（圖片來源：[email protected]
終於飛到LA 「黃慘盈」李嘉文赴美4年成功進軍荷李活 以陳法拉為發奮目標
Jessica轉戰美國，打扮氣質都唔同晒﹗（圖片來源：[email protected]
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常見問題

黃慘盈與姜濤合演邊套電影？

4年前離開香港遠赴美國追夢的「黃慘盈」，終於搵到理想出路，曾在訪問中表示在美國發展被拒絕過無數次的「黃慘盈」，最近在…詳情請看

黃慘盈男朋友是誰？

黃慘盈在美國的演藝事業剛起步，又認識了一位土生土長的男朋友Willis，他…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]、F[email protected]毛、[email protected] Kong Association of New York資料或影片來源：[email protected][email protected] Kong Association of New York

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