終於飛到LA｜「黃慘盈」李嘉文回歸香港幕前孖岑樂怡拍節目 網民兩極評價

現年29歲的前100毛員工、毛記電視主播「黃慘盈」（真名李嘉文Jessica），17年毅然離港，遠赴美國紐約修讀戲劇課程，現時已居在紐約的她，繼早前孖遠赴美國的姜濤拍攝新戲《My Heavenly City》後，近日更拍檔阿妹岑樂怡主持旅遊節目《終於飛到LA》，這也是她離港五年來首次回歸香港幕前演出！