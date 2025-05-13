17歲結他手Dale憑謝霆鋒演唱會爆紅 獲廣告商垂青 公開音樂大計最想做1件事
謝霆鋒演唱會2025｜17歲女結他手Dale驚艶全場 猛料背景公開 又型又可愛！
17歲結他新星Dale「師承」謝霆鋒拍廣告
Dale首度為快餐店全新廣告擔任女主角，而無獨有偶，當年17歲的霆鋒首次拍廣告，同樣是該快餐店選中，她說：「霆鋒廣告於97年播出時，我尚未出生，所以最近專誠翻看這個廣告，覺得拍攝手法相當有趣，真的是『有創意，我鍾意，大快活』呢！在廣告中看到17歲的霆鋒，跟我今時今日接觸到的霆鋒不盡相同，但廣告中捕捉到不少霆鋒的獨有表情，很有趣！」
在啟德主場館面對三萬多名觀眾仍揮灑自如的Dale，首次拍廣告未見過份緊張，表現揮灑自如。拍攝時，Dale的表現有板有眼，而且表情多多、生鬼有趣，令現場工作人員也笑言有「回春」的感覺。她說：「跟霆鋒合作了四場演唱會，在他身上學到如何在舞台上自娛自樂，但同時又能夠跟觀眾互動，以及帶動氣氛。雖然我們私下不算多交流，但音樂卻連繫著我們，最難忘是合作彈奏《今天你生日》時，我們會對望，以及一起隨著節奏搖滾，那一刻我們就真的連結起來！」
Dale將以獨立音樂人身份發展
Dale說：「其實早於參加霆鋒的演唱會前，自己已下定決心要轉向幕前發展，現在多了網友關注及認可，彷如一種推動力，鼓勵自己努力實行這個計劃，所以我會以全新身份繼續在娛樂圈發展，不只是結他手，而是以獨立音樂人身份發展。其實之前已自學了編曲，也創作了一些作品，只是一直未有勇氣推出，早已計劃好在完成霆鋒演唱會後付諸實行，期望可在將來表演給大家看！」
透露工作大計最想做呢件事
擁有獨特想法的Dale，最希望可以音樂演繹出快活的生活態度：「我喜歡彈結他不是因為可以獲取名利，而是由心而發熱愛彈結他，享受彈結他時的自在感覺，只需專注讓手指頭在弦線上飛舞，不需要想太多，這是其他樂器無法賦予我的滿足感，所以希望透過音樂跟大家分享我的內心世界」。談及發展大計，Dale直言：「我最想跟不同的音樂人合作，擦出不同的火花，終極目標是跟國際性的音樂人合作，令香港音樂不再侷限於本地，可以面向世界！」
Dale背景猛料師承靚仔吉他手Teddy Fan
年僅17歲女結他手Dale背景猛料，師承香港吉他手兼叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎Teddy Fan范梓謙。Dale演出經驗多多，包括在Tone Music Festival出show，曾與多位年輕歌手合作，包括Tyson Yoshi、Moon Tang、楊雅文THAIMAY，亦係女團Lolly Talk Star Hall演唱會御用結他手之一。