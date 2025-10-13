絕命法官｜張家輝20年後回歸電視劇 1原因欽點黃智雯做老婆

影帝張家輝相隔20年重返電視幕前，主演新劇《絕命法官》。他不僅為作品投入心力，更親自欽點黃智雯飾演劇中亡妻一角。張家輝近日在訪問中親自揭開，自己之所以「點名」黃智雯，其實背後另有一個令人意想不到的原因！