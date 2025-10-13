絕命法官｜張家輝20年後回歸電視劇 1原因欽點黃智雯做老婆
張家輝今次時隔20年拍劇，在《絕命法官》中飾演備受尊崇、鐵面無私的法官秦譽，但為了掩飾兒子違法事件，不惜鋌而走險，從正義化身轉向黑化！在劇中飾演張家輝已逝妻子的黃智雯，原來是由張家輝親自建議。張家輝在接受傳媒訪問時，指製作團隊在開拍時尚未找到合適人選，發現黃智雯是胡杏兒的好友，認為非常適合這個角色。胡杏兒也大讚黃智雯溫柔且單純的氣質完美符合角色需求。
黃智雯戲份少仍成關鍵角色
黃智雯戲份雖少，但角色死因一直是全劇最大懸案。從頭十多集開始，她的離世就被埋下伏線，觀眾紛紛揣測背後真相。直到結局，終於揭曉原來她疑似被害，兇手就是張家輝劇中的兒子誤撞致昏迷的黑社會龍頭長子「韓剛」！而飾演「韓剛」的演員原來大有來頭，他正是2006年港男冠軍陳俊安。出身無綫的他多年來一直在電視劇中跑龍套，曾為羅樂林的女婿，不過在2022年離婚。
胡杏兒演正義警察 被1事考起
至於黃智雯的好友胡杏兒則在劇中飾演正義警察角色，她在訪問中提到雖然在劇中需要應付一些打鬥場面，但她認為最大的挑戰其實是大量的對白。她需要把複雜案情清楚地向上司解說，且涉及很多人物與名字，對記憶力和表達能力都是巨大考驗。
張家輝胡杏兒首次合作
此次是張家輝與胡杏兒的首次合作。胡杏兒坦言，演戲是一個彼此互動的過程，她希望在對方拋出「球」的那一刻，自己能夠順利接住並再拋回去。她認為正是這種互相配合的節奏與信任，令雙方的對戲更具默契，使整體表演更加豐富而有層次。
《絕命法官》劇情大概：
1990年代初，社會暗潮洶湧，法官秦譽（張家輝 飾）與高級督察唐萱（胡杏兒 飾）曾聯手將社團龍頭韓奎龍繩之以法。秦譽一向剛正不阿，但當獨子秦一唯（曾向鎮 飾）意外撞傷韓家長子後，他陷入進退維谷。出於護子心切，秦譽選擇隱瞞真相，甚至偽造證據，將罪責嫁禍於偷車少年。為此，他不惜運用法律知識與人生閱歷編織謊言，最終卻引爆黑幫的報復行動。
隨著局勢升溫，秦譽不但將自己與家人推入復仇漩渦，更一步步模糊了正邪界線。與此同時，唐萱堅守正義、鍥而不捨追查真相，卻意外揭開官商勾結、警界腐敗與陳年舊案交錯的黑幕。伴隨縱火、爆炸與槍戰，一場撕裂人性與良知的正邪對決正式展開。