絕命法官｜三對情侶感情線掀熱議 張兆輝韋羅莎最催淚
廣告
《絕命法官》三對情侶命運交織，愛情在黑白兩道間掙扎求存，每一段感情都面臨生死考驗。張家輝飾演的秦譽法官不斷為兒子包庇犯罪，道德底線逐步崩塌，而三對來自不同陣營的戀人，正在這場善惡對決中經歷最嚴峻的愛情試煉。究竟在命運洪流衝擊下，這些深情眷侶能否攜手渡過難關？
朱栢康胡杏兒警隊情侶檔互相扶持
情報科督察石志揚與督察唐萱這對警隊戀人，在工作中低調處理感情關係，卻在私下展現深厚情意。嫉惡如仇的唐萱在查案時表現硬朗剛強，但面對男友石志揚時卻流露小鳥依人的溫柔一面。石志揚對唐萱呵護備至，不僅在她工作遇上阻礙時給予開解，更會親自炮製美食為她打氣，在案情膠着時提供關鍵線索，盡顯暖男本色。
張兆輝韋羅莎夫妻因包庇案件被捲入幫派仇殺
退役警員曹威爾與妻子阮莎原本在舊城區過着低調平靜的生活，一家四口其樂融融。然而因為秦譽法官要求曹威爾幫忙掩飾愛子犯法行為，這個家庭被牽連到危險的幫派仇殺中。馬山寶慘死事件發生後，阮莎決意帶同子女離開，希望遠離這場風波。當兒子被戚長榮綁架要脅時，曹威爾不惜以身犯險換取家人安全，而在他身受重傷的關鍵時刻，阮莎亦挺身而出營救丈夫。
林嘉華谷祖琳黑幫夫妻檔展現鐵漢柔情
黑幫老大韓奎龍與繼室林繾的愛情故事充滿戲劇性轉折。作為多年前大火的僥倖生還者，林繾對收留她的韓奎龍充滿感恩之情，後來更以身相許成為他的妻子。自丈夫被判入獄後，林繾肩負起打理韓家大小事務的重任，既要照料車禍重傷的長子韓剛，又要為衝動行事、到處惹火的次子韓烈而憂心不已。她偶爾到獄中探訪丈夫，成為韓奎龍枯燥歲月中最甜蜜溫馨的時刻。
網民熱議三對情侶感情走向引發追劇熱潮
《絕命法官》播出後引起網民熱烈討論，不少觀眾對三對情侶的感情發展表示關注。有網民留言表示「朱栢康同胡杏兒呢對真係好sweet，希望佢哋有好結局」，亦有觀眾認為「張兆輝韋羅莎夫妻檔好有愛，喺咁危險嘅情況下都唔離不棄」。對於林嘉華與谷祖琳的黑幫夫妻檔，網民則好奇「埋藏已久嘅秘密係咩？會唔會影響佢哋感情？」。
圖片來源：絕命法官資料或影片來源：原文刊於新假期