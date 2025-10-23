絕命法官｜三對情侶感情線掀熱議 張兆輝韋羅莎最催淚

《絕命法官》三對情侶命運交織，愛情在黑白兩道間掙扎求存，每一段感情都面臨生死考驗。張家輝飾演的秦譽法官不斷為兒子包庇犯罪，道德底線逐步崩塌，而三對來自不同陣營的戀人，正在這場善惡對決中經歷最嚴峻的愛情試煉。究竟在命運洪流衝擊下，這些深情眷侶能否攜手渡過難關？