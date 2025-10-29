絕命法官｜朱栢康胡杏兒第二次合作超有默契 自彈自唱一幕夠曬深情

胡杏兒與朱栢康在新劇《絕命法官》中再度合作，劇中一幕朱栢康拿著結他為胡杏兒清唱經典英文歌「Sound of Silence」的深情畫面，播出後引起大量網民討論。這首歌原來是胡杏兒和導演的建議，歌曲旋律和詞意正好配合劇中兩人低調的感情線，究竟這場戲背後有什麼特別故事？