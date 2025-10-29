絕命法官｜朱栢康胡杏兒第二次合作超有默契 自彈自唱一幕夠曬深情
胡杏兒與朱栢康在新劇《絕命法官》中再度合作，劇中一幕朱栢康拿著結他為胡杏兒清唱經典英文歌「Sound of Silence」的深情畫面，播出後引起大量網民討論。這首歌原來是胡杏兒和導演的建議，歌曲旋律和詞意正好配合劇中兩人低調的感情線，究竟這場戲背後有什麼特別故事？
胡杏兒爆料版權費超貴 劇組仍堅持買歌
胡杏兒透露，當初這場戲還沒有定下用哪一首歌配合，因為版權方面很貴，但最後大家都覺得這首歌很適合。她表示最難得的是劇組捨得花費買這首歌版權，造就了這個溫馨畫面。不少網民留言都說「Sound of Silence」這首歌很切合兩人感情上的處境，歌曲的旋律和詞意正好配合他們那段低調的感情。
二人第2次合作拍攝默契十足 甜蜜場面一take過
胡杏兒表示因為兩人曾經在電視劇《熟女強人》有合作過，所以拍攝時早有默契，無論一些甜蜜或是傷感的場口，大家都可以很快互相交到那份感覺。她更透露在劇集後段有一場思念朱栢康的場面，拍得死去活來，那種悲憤盡情發洩，一發不可收拾。胡杏兒坦言「這場戲真的要hold住自己悲傷情緒，因導演要拍攝不同的角度，所以在控制情緒方面確實有一點難度，但這場戲真的過足戲癮。
朱栢康自爆彈奏時想起好兄弟 提前苦練結他
朱栢康彈奏這首甜心冧歌的時候，除了想起劇中的胡杏兒之外，還自爆想起朱凌凌的兄弟楊偉倫，「因為我跟他渡過了很多甜蜜的時光，如果將來有自己嘅另一半應該如何氹她開心。」他坦言雖然有夾開Band唱歌，但自己對樂器掌握都不是太好，所以也提前連彈這首歌。朱栢康形容這場戲看似casual，其實也要拍得很精準，這首歌帶動的氣氛很適合這一場戲。
網民大讚深情畫面 稱歌曲完美配合劇情
網民對這場戲反應熱烈，紛紛留言大讚深情浪漫的氣氛。有網民表示「Sound of Silence這首歌真係好切合兩人感情」、「朱栢康唱得好有感情」、「胡杏兒個表情好到位」。朱栢康解釋這首歌正好表達出唐萱（胡杏兒）和阿石sir（朱栢康）這段深遠感情的兩人，正在面對這世界的種種冷漠或是顛倒是非黑白那種孤獨，而彼此對生命也有同樣看法的感覺。
圖片來源：官方提供資料或影片來源：原文刊於新假期