給十九歲的我｜張婉婷自爆在未經准許下偷拍賽事 謝票時被光頭男爆粗怒罵
張婉婷自爆在未經准許下偷拍單車賽事
張婉婷在早前接受電台《1圈圈》的訪問時，提到自己曾經在未經准許下拍攝採訪日本亞洲場地單車錦標賽。2016年，《給十九歲的我》電影團隊跟隨主角之一的馬燕茹到日本進行拍攝工作，但原來她當時並未有得到比賽舉辦方許可入場拍攝，她在訪問中自爆：「我哋好威武咁，扮晒有permit咁入去。入到去問我哋有冇permit，我話『攞緊，喺上面』！」她說最後場地仍有人將她們放了進去，她笑言全因她們的樣貌夠乖。
張婉婷講偷拍技巧：千祈唔好驚驚青青
之後張婉婷講到其偷拍技巧，重點是要扮成很專業：「因為我哋將啲攝影機擺晒喺軌道旁邊，要好莊重咁擺位，要好專業，千祈唔好驚驚青青，要當自己係國際首席攝影師同記者。我擺到最近起點位同終點位，你見到我哋有晒教練衝埋去講嘢嗰啲片，我哋都拍到喎！有啲就拍wide shot，成個鏡頭咁拍晒。」
張婉婷又繼續爆料，指自己在學生時期已經有不少的偷拍經驗，在紐約時就試過為拍攝而「扮市長簽名」及偷電等，她表示因為有時候來不及拿permit或是人家不肯讓他們做，所以就要想盡辦法去做，不能因為遇到這些阻礙而不去拍。
網民冠名：壞過婉婷
對於張婉婷自爆在未經許可下扮有permit入場拍攝日本單車賽事，網民紛紛留言指責她：「將自己嘅方便适成人地嘅不便，仲要覺得理所當然」、「一個笨賊公開開心share自己成功偷嘢嘅過程」、「唔單止唔識尊重人，仲要好威咁講嘢」、「道德觀念仲停留喺上一代」等等，更有網民話以後「壞過凱婷」要改做「壞過婉婷」！
謝票時被光頭男爆粗怒罵
近日網上更流傳一段片段，有一名光頭男情在戲院內緒激動地用粗口指罵張婉婷：「你個濕X導演，喺度借𡃁妹上位，呃𡃁妹錢，喺度食人血饅頭，你絕子絕孫啦，X家鏟！」從片中可以見到張婉婷被該名男士的行為嚇呆，戲院的一名男職員見狀上前，用身體阻擋該名男士靠近張婉婷，周圍的工作人員隨即護送張婉婷離開戲院。
最後午夜網傳被炒至$3,500
《給十九歲的我》宣布自2月6日起暫停公映，消息一出，在旺角朗豪坊戲院最後一場午夜場的門票火速售罄，有網民在連登發文，表示戲票在網上的炒價高達1500元1張：「《給十九歲的我》暫停公映前最後一晚全線場次售罄，朗豪坊午夜場暗盤價高達1,500蚊1張！」引起熱烈討論，更有網民指在其他平台見到的最後一場戲票炒價升至3,500元1張，網民紛紛表示：「黐線，仲入去睇嘅係咩心情」、「炒狗買晒攞嚟炒？」、「窮X買唔起，唔該畀我線上睇」、「趕去睇呢套戲尾場嘅人真係合符香港人典型嘅獅子山精神」等等。
《給十九歲的我》公映4天急煞停！張婉婷現身回應被斥「語言偽術」
紀錄片《給十九歲的我》接連爆出新聞，導演張婉婷成為眾矢之的，電影發行商與英華女校決定「暫停公映」，事件沿於片中兩位受訪女生佘麗薇（阿佘）和王卓聆（阿聆）向傳媒控訴公映前曾反對將影片公開播放，認為校方及導演不尊重事主私隱，雖反對電影公映但不被校方及導演理會，另外，片中曾以被訪者出現的港隊代表「牛下女車神」李慧詩，亦撰文記述「被出鏡」的過程，直指不推介大家觀看此電影！
張婉婷現身回應公映風波 承認阿聆未有簽最後同意書
張婉婷出席映後分享場前接受香港電台訪問，她說暫停放映之後，會爭取時間「釐清是否當中存在誤解及落差」。她反覆強調，片中女生「同意包場及在影展播放」紀錄片，對於阿聆萬言書尖銳的批評，她只說透過校方了解，阿聆父親曾反映指女兒「情緒已平伏」，「加上見反應良好，於是將影片公映」。
張婉婷否認情緒勒索 被斥「語言偽術」
張婉婷又說，紀錄片開拍之初，學校為保障所有人，都要簽署同意書。之所以考慮公映，是因為「不少影評都反應正面」，認為對女生不構成傷害，所以決定將影片上畫。被問到 「是否將其他人利益凌駕於學生之上」，張婉婷強調，10年間有很多人參與拍攝，雖然女生有親自向校董會反映心情，但校董會亦有參與將電影上畫的決定，對於阿聆一個人的反對造成的影響，張導演對香港電台記者原話回應是：「一百份之零點一咁樣呢，呢個係校董會聽晒所有人嘅陳述⋯⋯謹慎思量之下 作此決定」對此說法一眾網友大表不滿，並留言指斥張導演是語言偽術，再次用「多人付出努力」情緒勒索掩飾自己不理解受訪者個人感受的冷漠。
前校長：學校正經歷極艱難的時期
有份提出拍攝該紀錄片的英華女學校前校長李石玉如透過學校社交媒體發文，指自己作為紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議，責無旁貸。她相信學校正經歷極艱難的時期，作爲其中一份子， 期望以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，作出合適處理。
片中學生阿聆：曾向校方多次交涉 為保私隱反對公開放映
《給十九歲的我》在公映前已獲得第29屆香港電影評論學會「最佳電影大獎」。不過在公映後引發了極大爭議，原來當中受訪的女生並不認同公開放映，曾任學生會主席的阿聆撰萬言書質疑紀錄片的採訪道德和拍攝倫理，直指在首映前亦未曾看過影片Final Cut，她曾多次詢問故事大網及內容，但導演以：「每個人都要求刪這段刪那段的話，紀錄片便剪不成」而拒絕，對於女生在不情願的情況下成長私隱被公開，有觀眾直言「後悔自己做咗幫兇」，而其他受訪女生就有不同的回應：
阿聆公開表示反對公開放映：多次交涉、未有簽同意書仍堅持
片中女生阿聆曾是校內學生會主席，影片不但紀錄了她的校園生活，還將校外活動、家庭成員也拍攝在內。有觀眾留意到影片公映後阿聆未有參與校方和電影公司安排的「誓師大會」和試影活動，原來作為被拍攝的對象，阿聆一直對紀錄片拍攝過程和導演處理方式表示質疑，阿聆曾向校方，表明不希望作品公映，更親撰萬字長文，交由《明報周刊》獨家刊登， 當中有幾個重點校方和導演未有提及：
- 阿聆作為被訪者，一直拒絕電影公開放映，拍攝原意是製作校方DVD，而不是於戲院放映
- 校方和導演曾承諾，有齊6位參與者的consent form（授權書）才公映，她並沒有簽
- 電影final cut送檢前未有讓受訪者看過剪輯內容
- 作品首映後她曾向心理醫生求助，醫生診斷後表明作品「不適合放映」
- 校方、導演及監製在她拒絕簽放映consent form後，以法律責任威脅
- 過程中不少女生表明拒絕被紀錄，有參與拍攝計劃的女生由中一哭到中五，才能退出拍攝
戲院安排退票手續
在爆出各種不利消息後，《給十九歲的我》的發行商高先電影與英華女校宣布，紀錄片將暫停公映，並作出退票安排，已購買2月6日或之後場次之客人，可由即日起至2月19日內憑戲票或購票紀錄根據以下方式進行退票：
(1) 經網頁／應用程式購買受影響場次之客人，我們會安排信用卡自動退款。退款大概需要8 – 10星期。
(2) 經票房購買受影響場次之客人，可由即起至2月19日內親臨高先電影院票房辦理現金退款或更換其他相等於已購戲票價值的其他場次戲票（如票價有所不同需補回差額）。
(3) 所有已兌換受影響場次之會員積分及換票證亦會安排於8-10星期內自動退回會員電子戶口。
導演張婉婷今日出席嘉禾黃埔謝票場後，表示明日（2月6日）起《給十九歲的我》會暫停公映，張婉婷向觀眾表示，自己與學校商量後，認為應該先處理問題：
唔好意思搞到滿城風雨，對我嚟講，人係緊要過電影，所以我哋決定放埋今日，明日開始暫停公開放映，想有個空間同時間，跟所有女仔同有關人等坐埋傾，最大問題可能係溝通上誤差。
李慧詩撰文直指 「氣上心頭」
由於紀錄片有提及一位女學生加入香港單車代表隊，因此加插了一段李慧詩的訪問，不過在學生爆出「反對公映」的萬言書之後，李慧詩亦有在社交媒體發文炮轟導演張婉婷，指她在未有知會下得悉，賽事期間毫無準備的突襲式訪問，李慧詩表明自己是「被通知」成為電影的一部分，不知道自己會在電影內有十來秒的出現。
突襲式訪問 憶述張婉婷訪問「內容很古怪」
被用於商業電影： 「我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝。」又指自己是「被通知」成為電影的一部分，有感自己作為單車運動員的身份被利用：
我為甚麼會在電影中「存在」相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。我懇請我的朋友、FB/IG Fans、大學講師和同學們不用再追問我所有有關《給十九歲的我》的情節。
睇埋張婉婷接受電台《一圈圈》訪問：
睇埋張婉婷《星光背後》訪問：
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