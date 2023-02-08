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給十九歲的我｜張婉婷採訪李慧詩過程曝光 中間人已身故！

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由張婉婷執導十年的《給十九歲的我》，講述英華女校重建的紀錄片，歷時十年製作，未上畫優先場已取得相當不錯的票房成績。不過公映後卻是非不斷，先傳出其一女主角阿聆從未接受電影被公映，後來「牛下女車神」李慧詩亦發聲「被上鏡」，張婉婷被網民大鬧，甚至網民改名「張大盜」，而日本單車賽拍攝事件中間人近日亦被曝光！

給十九歲的我 阿佘 給十九歲的我 一班受訪者在電影公映前回到母校，順序為馬燕茹Jenny）、羅曉淳Madam）、導演張婉婷、佘麗薇阿佘）、倫凱頤阿雀）以及同屆Head Prefect Shirley，至於王卓聆阿聆）和江冰瀅香港小姐）就未有現身。
一班受訪者在電影公映前曾回到母校，為電影作宣傳，順序為馬燕茹（Jenny）、羅曉淳（Madam）、導演張婉婷、佘麗薇（阿佘）、倫凱頤（阿雀）以及同屆Head Prefect Shirley，至於王卓聆（阿聆）和江冰瀅（香港小姐）就未有現身。（圖片來源：[email protected] Wa Girls’ School）
張婉婷 李慧詩「被出鏡」風波，現被指中間人為已故領隊陳仲雨。
李慧詩「被出鏡」風波，現被指中間人為已故領隊陳仲雨。（圖片來源：[email protected]喜愛日本）

「牛下女車神」李慧詩發聲：氣在心頭

對於張婉婷執導的《給十九歲的我》李慧詩於社交平台發聲，指電影中自己的訪問片段係並未經過授權，就連「知會」一聲都無，雖然並無犯法，但認為自己不被受尊重，強調自己唔會睇呢套電影，亦唔鼓勵人睇。結果《給十九歲的我》2月2日剛上畫4日宣布暫時公映。

張婉婷 給十九歲的我 「牛下女車神」李慧詩
「牛下女車神」李慧詩（圖片來源：fb＠Sarah Lee Wai Sze – 李慧詩）
給十九歲的我 李慧詩發聲控訴張婉婷導演
李慧詩發聲控訴張婉婷導演（圖片來源：fb＠Sarah Lee Wai Sze – 李慧詩 ）
張婉婷 有社交網專業引用張婉婷在訪問中所講在日本「好威武咁，扮晒有permit」去偷拍賽的過程，引起網民熱議。
有社交網專業引用張婉婷在訪問中所講在日本「好威武咁，扮晒有permit」去偷拍賽的過程，引起網民熱議。（圖片來源：[email protected]喜愛日本）

張婉婷日前向李慧詩致歉

張婉婷早前在電台節目自爆，7年前在日本伊豆拍攝場地單車亞錦賽並無申請任何採訪證：「我哋好威武咁樣，扮自己有晒Permit咁入去㗎！」但她周日回應記者提問時，又稱訪問當日團隊是經「名譽董事」幫忙進入比賽場館，強調事先有表明是拍攝學校紀錄片。翌日，張婉婷再向日前發文控訴自己「被出現」在《給》中的港隊單車代表李慧詩致歉。另外，體記協周一發聲明對事件感到遺憾，稱張婉婷的行為或影響本地體育媒體將來採訪海外賽事。香港單車總會昨回覆傳媒時亦否認有人在場協助，澄清當年代表隊由體院教練及工作人員組成，亦無名譽董事一職。

張婉婷 給十九歲的我 阿佘由初中開始已表現出成熟的思想，導演在訪問中亦曾不點名暗指阿佘父母只靠「時間表」管教女兒有欠關懷，可幸即使被杯葛阿佘仍有高才生同學Shirley作為好友，紀錄片側寫一段友誼，中令人難忘。
阿佘由初中開始已表現出成熟的思想，導演在訪問中亦曾不點名暗指阿佘父母只靠「時間表」管教女兒有欠關懷，可幸即使被杯葛阿佘仍有高才生同學Shirley作為好友，紀錄片側寫一段友誼，中令人難忘。（圖片來源：Ying Wa Girls’ School）

監製公開張婉婷如何採訪李慧詩　中間人為時任領隊陳仲雨安排訪問

英華女學校紀錄片《給十九歲的我》監製黃慧今日（8日）凌晨發表聲明，解釋團隊在當時到日本伊豆拍攝片中女主角之一、英華學生馬燕茹參加青年單車錦標賽，經由校方事前直接向日本當局申請，並獲得許可入場攝錄，更獲大會發出採訪證，透過當時「香港單車聯會」前名譽秘書長陳仲雨，邀請李慧詩在比賽完畢後接受訪問，談談自己參賽經驗，以鼓勵馬燕茹，強調事前有向陳仲雨說明是以「英華女學校紀錄片攝製隊」名義拍攝。

張婉婷 英華女學校紀錄片《給十九歲的我》監製黃慧今日8日）凌晨發表聲明，向體育記協解釋事件。
英華女學校紀錄片《給十九歲的我》監製黃慧今日（8日）凌晨發表聲明，向體育記協解釋事件。（圖片來源：電影公司提供）
張婉婷 陳仲雨右）是時任港隊單車隊領隊，曾帶隊出戰2016年奧運，他於2018年10月逝世，李慧詩中）當時亦有發文悼念。
陳仲雨（右）是時任港隊單車隊領隊，曾帶隊出戰2016年奧運，他於2018年10月逝世，李慧詩（中）當時亦有發文悼念。（圖片來源：fb＠Sarah Lee Wai Sze – 李慧詩）

攝製隊當年經校方直接向日本主辦方申請

《給》監製黃慧向體記協發信透露2016年到日本拍攝的詳情，指「希望可以釋除疑慮」。黃慧指「攝製隊當年經校方直接向日本主辦方申請，並獲得許可入場攝錄，到埗後獲大會發出「Press Pass」及特許背心進入傳媒區及場內拍攝。」她續稱：「據攝製隊透露，採訪李慧詩是透過時任港隊領隊、香港單車聯會（現香港單車總會）前名譽秘書長陳仲雨邀請李小姐接受訪問。」

張婉婷 張婉婷在訪問中大談遠赴日本「偷雞」拍攝的經歷。
張婉婷在訪問中大談遠赴日本偷拍的經歷。（圖片來源：[email protected]商業電台）

陳仲雨2018年逝世

黃慧表示：「當時攝影隊向陳先生清楚指出，我們是英華女校紀錄片的攝製隊，當日是要拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，亦希望採訪李慧詩小姐，讓她談談自己參加青少年錦標賽的經驗，特別是在學業及運動之間如何取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等。李小姐的訪問，是在陳先生的安排下，在她比賽完畢後進行。」陳仲雨是時任港隊單車隊領隊，曾帶隊出戰2016年里約奧運。他於2018年10月逝世，當時李慧詩亦有發文悼念。

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撰文：東方新地圖片來源：FB＠Sarah Lee Wai Sze - 李慧詩、[email protected] Wa Girls' School、[email protected]喜愛日本、電影公司提供、[email protected]商業電台

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