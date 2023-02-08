給十九歲的我｜張婉婷採訪李慧詩過程曝光 中間人已身故！
「牛下女車神」李慧詩發聲：氣在心頭
對於張婉婷執導的《給十九歲的我》李慧詩於社交平台發聲，指電影中自己的訪問片段係並未經過授權，就連「知會」一聲都無，雖然並無犯法，但認為自己不被受尊重，強調自己唔會睇呢套電影，亦唔鼓勵人睇。結果《給十九歲的我》2月2日剛上畫4日宣布暫時公映。
張婉婷日前向李慧詩致歉
張婉婷早前在電台節目自爆，7年前在日本伊豆拍攝場地單車亞錦賽並無申請任何採訪證：「我哋好威武咁樣，扮自己有晒Permit咁入去㗎！」但她周日回應記者提問時，又稱訪問當日團隊是經「名譽董事」幫忙進入比賽場館，強調事先有表明是拍攝學校紀錄片。翌日，張婉婷再向日前發文控訴自己「被出現」在《給》中的港隊單車代表李慧詩致歉。另外，體記協周一發聲明對事件感到遺憾，稱張婉婷的行為或影響本地體育媒體將來採訪海外賽事。香港單車總會昨回覆傳媒時亦否認有人在場協助，澄清當年代表隊由體院教練及工作人員組成，亦無名譽董事一職。
監製公開張婉婷如何採訪李慧詩 中間人為時任領隊陳仲雨安排訪問
英華女學校紀錄片《給十九歲的我》監製黃慧今日（8日）凌晨發表聲明，解釋團隊在當時到日本伊豆拍攝片中女主角之一、英華學生馬燕茹參加青年單車錦標賽，經由校方事前直接向日本當局申請，並獲得許可入場攝錄，更獲大會發出採訪證，透過當時「香港單車聯會」前名譽秘書長陳仲雨，邀請李慧詩在比賽完畢後接受訪問，談談自己參賽經驗，以鼓勵馬燕茹，強調事前有向陳仲雨說明是以「英華女學校紀錄片攝製隊」名義拍攝。
攝製隊當年經校方直接向日本主辦方申請
《給》監製黃慧向體記協發信透露2016年到日本拍攝的詳情，指「希望可以釋除疑慮」。黃慧指「攝製隊當年經校方直接向日本主辦方申請，並獲得許可入場攝錄，到埗後獲大會發出「Press Pass」及特許背心進入傳媒區及場內拍攝。」她續稱：「據攝製隊透露，採訪李慧詩是透過時任港隊領隊、香港單車聯會（現香港單車總會）前名譽秘書長陳仲雨邀請李小姐接受訪問。」
陳仲雨2018年逝世
黃慧表示：「當時攝影隊向陳先生清楚指出，我們是英華女校紀錄片的攝製隊，當日是要拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，亦希望採訪李慧詩小姐，讓她談談自己參加青少年錦標賽的經驗，特別是在學業及運動之間如何取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等。李小姐的訪問，是在陳先生的安排下，在她比賽完畢後進行。」陳仲雨是時任港隊單車隊領隊，曾帶隊出戰2016年里約奧運。他於2018年10月逝世，當時李慧詩亦有發文悼念。
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