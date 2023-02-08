給十九歲的我｜張婉婷採訪李慧詩過程曝光 中間人已身故！

由張婉婷執導十年的《給十九歲的我》，講述英華女校重建的紀錄片，歷時十年製作，未上畫優先場已取得相當不錯的票房成績。不過公映後卻是非不斷，先傳出其一女主角阿聆從未接受電影被公映，後來「牛下女車神」李慧詩亦發聲「被上鏡」，張婉婷被網民大鬧，甚至網民改名「張大盜」，而日本單車賽拍攝事件中間人近日亦被曝光！