《給十九歲我》三方互撕！英華女學校否認授權參展 張婉婷團隊反擊：校方講大話
英華女學校急撇清關係 否認授權參展
英華女學校昨日發表聲明，強調校方並未授權紀錄片於意大利遠東電影節放映，試圖與事件劃清界線。這個表態是在私隱專員公署關注事件後作出，校方明顯希望展現其保護學生私隱的決心。然而，這個聲明卻引發製作方和發行商的強烈反彈，雙方隨即發表聲明反駁校方說法。校方目前的姿態傾向於「完全封存」電影，以平息多年來的社會壓力和輿論質疑。
張婉婷團隊反擊指校方講大話 公開溝通細節
以張婉婷為首的電影製作團隊在公開信中表示，對校方單方面聲明感到「非常震驚」，無法接受校方「公然對社會講大話」。團隊披露，校長曾表示校方在一月就參展計劃與各參與拍攝的舊生商討，除了「阿聆」沒有回覆外，其餘都表示同意，當中包括舊生「阿佘」。團隊又指「阿佘」在2022年曾經第二度簽署同意書，同意電影參加各地影展及包場放映等，因此對於「阿佘」最近向媒體表示相反意願，完全始料不及。製作團隊強調，為了尊重「阿聆」的意願，參展版本已將其片段全部刪除，希望數百人的十年心血不會最終變成「禁片」。
發行商高先電影提供合約證據 不排除法律行動
發行商高先電影在聲明中表示，根據發行合約，校方授權公司作為國際發行並安排電影參與國際影展。發行商更透露，今年初曾與校長見面並徵詢校長意見，校長不僅沒有提出反對，更著發行商預備參展的預算。發行商強調，電影中有爭議的部分並不會在參展版本中放映，有關決定亦已通知影展主辦方。面對校方的否認，發行商表示已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護公司的聲譽和權益，顯示雙方關係已經徹底破裂。
網民熱議三方各執一詞 質疑大人推卸責任
網民對事件發展議論紛紛，不少人質疑張婉婷前後不一的說法。有網民指出「張婉婷4月3日話不太清楚，琴日就講得好清楚😂」，亦有人質疑「沒提出反對，唔代表同意」。更多網民將矛頭指向成年人的責任，「咁多位『大人』，作為大人係應該盡力保護小朋友」「啞忍果個係啲女仔」等留言獲得大量認同。有網民諷刺地表示「呢套『蛇鼠一窩』仲好睇」，反映公眾對三方互相推卸責任的不滿。部分網民建議「一於告上法庭，由法庭發傳票，給所有人，咪知道邊一個講大話」，希望透過法律途徑釐清真相。
《給十九歲的我》爭議完整時間線回顧
事件最初源於2011年至2021年的十年拍攝期，學生在11、12歲時由家長簽署校方的拍攝同意書。
2022年12月校內放映期間，主角之一的阿聆多次向校方及導演發出書面反對，明確表示不接受公映。
2023年2月4日電影正式公映前夕，阿聆透過《明周文化》發表萬字自白書，詳述心路歷程並指責校方與導演無視她的心理健康。翌日張婉婷宣布電影無限期暫停公映，同年4月電影奪得香港電影金像獎「最佳電影」，校方宣佈不領獎。
直至2026年4月，意大利遠東電影節宣佈該片入圍「非競賽單元」特別放映，再次引發三方激烈爭議。