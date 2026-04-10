《給十九歲我》三方互撕！英華女學校否認授權參展 張婉婷團隊反擊：校方講大話

《給十九歲的我》再度引爆全城熱議，這次爭議的核心圍繞意大利遠東電影節參展授權問題。英華女學校昨日發聲明否認授權，但發行商及製作團隊隨即反擊，指控校方「講大話」推卸責任。三年前因私隱爭議而無限期暫停公映的紀錄片，如今再次成為各方角力的焦點，背後真相令人震驚。