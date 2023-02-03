給十九歲的我｜6位英華女校生十年蛻變成長 網民起底近況曝光？
紀錄校舍重建的十年計劃
六位女主角馬燕茹（Jenny）、佘麗薇（阿佘）、羅曉淳（Madam）、倫凱頤（阿雀）、王卓聆（阿聆）、江冰瀅（香港小姐）是2000年出生的千禧BB，2011入讀英華女校，校園因於2012年重建，於是找來校友兼導演張婉婷掌鏡，紀錄這6名女生橫跨10年、於3個校舍內生活的景象，但最後因為校舍重建計劃延期，學生們只能在位於深水埗的臨時校舍完成中學生活。
馬燕茹成功考入單車港隊為港爭光
在《給十九歲的我》電影中有著清晰目標的馬燕茹（Jenny），直言相對讀書，踩單車比較開心，電影紀錄她如何全力以赴成功考入單車港隊、代表香港出戰亞洲單車錦標賽，以及投放所有時間與心機到訓練當中的畫面，在面對DSE公開試時她應家人要求全力投入應考，最後成功隨家姐步伐考上中文大學，就讀健康與體育運動科學教育課程，入學後馬上選擇休學兩年當上全職運動員，直到2019年遇上疫情、賽事暫停，才決定重返校園完成學業。
佘麗薇（阿佘）反叛與反差之最
當中被網民大讚「最正」、樣貌標誌的阿佘（佘麗薇）本來是學校中國舞團成員，因家庭問題經常逃學，在電影中阿佘曾揚言試過出手打媽媽，後來亦因自身問題退學，阿佘在六位女主角當中是最反叛一員，雖然在名校中算是「邊緣少女」，在學時期的訪問雖有反白眼、離開鏡頭前面的行為，但不少觀眾仍然力撐她反叛時期對著攝製隊仍不失禮貌，到近期亦都願意受訪及出席電影宣傳活動，被指是「最大反差」。而她離開校園後經副學士途徑成功考進香港大學護理學系，非常叻女。
羅曉淳（Madam）立志入警隊
電影中的羅曉淳（Madam）是由內地來港的新移民，從小立志成為警察而用功讀書，更是副風紀隊長（Deputy Head Prefect），但戲中最後因朋輩壓力而一度放棄了當警察的夢想。有觀眾表示可以理解新移民的Madam有這一個志願，亦同情她在大學的經歷因而放棄自己的夢想。Madam受訪表示自己經已克服了心理障礙，準備重新投考警隊時，竟然聽到有觀眾的掌聲。也有網民爆料指Madam現在去了做老師「madam其實適合做老師，差佬環境烏煙瘴氣」、「佢咁正直，非黑即白，一定頂唔順」。
倫凱頤（阿雀）依然保持天真樂觀之心
阿雀在電影中從小到大的性格都很活潑可愛，她小時候嚴格按照家庭時間表吃飯作息，更曾因拍攝而導致跟不上時間表進度感到委屈而想放棄拍攝，她中一時表示夢想做律師，但其後又轉軚引人發笑，是電影中的開心果。直到中五的她發掘到自己的演藝與搞笑才能，活躍於音樂劇舞台，十年後回母校為電影宣傳時接受訪問的阿雀，仍是滿面笑容，依然保持天真樂觀之心。雖然外貌被指似林敏驄，但不少網民仍給予正面評價「雀應該係咁多個入面最快樂既人」、「好鍾意佢個vibe」、「佢一出場我就大笑」。
阿聆 全力以赴
相對討論的人比較少的阿聆，戲中的她從小已周旋於很多他校男同學之中，異性緣超好，後來更成為學生會主席，盡展領袖才能，做任何事都全力以赴源於她有個自閉症的弟弟，雖然阿聆父母把注意力都集中在她的弟弟上，從小便缺乏家人的愛，但她對家人的愛從中一到畢業依然沒變，長大後的她依然笑著說同一句：「我唔養佢邊個養佢（弟弟）？」，十分動人。
香港小姐 Kate 破碎家庭長大移民美國
Kate是電影中少女家庭環境最為複雜的，她來自破碎家庭，她爸媽離婚後又先後再婚，欠缺家庭溫暖，夢想長大後選香港小姐，綽號叫「香港小姐」。她一度在港思念遠方母親，不少觀眾也對香港小姐的遭遇落淚。香港小姐拍攝中途遠赴美國與母親團聚生活，拍攝也從此中斷，雖然電影中沒有明說，但張導演也透露「香港小姐」出國後也有很徬徨的時刻。長大後的她再次受邀拍攝，已長得亭亭玉立，生活充實、成績優異，網民也大感安慰！
因身體抱恙而退任的校長李石玉如
本片《給十九歲的我》源於英華女校校長李石玉如對於新校舍重建期間，希望在紀錄英華學校重建的過程的同時，也紀錄一些在2011年入學的中一學生的念想。然而，李石玉如在2013年卻被診斷出患有淋巴癌，家人建議她辭職養病，但為了不讓學校的士氣受到打擊，她竟把電療安排在下午五時半後，電療後極為累的她每晚爭取時間休息，以處理學校重建的工作，並希望有兩年的生命，好好地完成學校的交棒，而最終她也順利在2015年退休。
十年如一日的張婉婷
常見問題
《給十九歲的我》影評如何？
《給十九歲的我》於2月2日上映，單靠正式上映前的優先場，已經勁收超過600萬的票房，氣勢凌厲…https://www.orientalsunday.hk/%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%a8%9b%e8%81%9e/%e7%b5%a6%e5%8d%81%e4%b9%9d%e6%ad%b2%e7%9a%84%e6%88%91-%e5%bc%b5%e5%a9%89%e5%a9%b7-%e8%8b%b1%e8%8f%af%e5%a5%b3%e6%a0%a1-%e9%9b%bb%e5%bd%b1-plt6-1115563/
《給十九歲的我》中的6位女學生近況如何
六位女主角馬燕茹（Jenny）、佘麗薇（阿佘）、羅曉淳（Madam）、倫凱頤（阿雀）、王卓聆（阿聆）、江冰瀅（香港小姐）是2000年出生的千禧BB，2011入讀英華女校…https://www.orientalsunday.hk/%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%a8%9b%e8%81%9e/%e7%b5%a6%e5%8d%81%e4%b9%9d%e6%ad%b2%e7%9a%84%e6%88%91-%e5%bc%b5%e5%a9%89%e5%a9%b7-%e8%8b%b1%e8%8f%af%e5%a5%b3%e6%a0%a1-%e9%9b%bb%e5%bd%b1-plt6-1115563/
讀者留言