給十九歲的我｜6位英華女校生十年蛻變成長 網民起底近況曝光？

給十九歲的我丨由張婉婷導演執導的《給十九歲的我》於2月2日上映，單靠正式上映前的優先場，已經勁收超過600萬的票房，氣勢凌厲。電影以紀錄片形式拍攝6位英華女校的女學生，由2011年起的10年青春光景，齊來看看各位主角的蛻變。