給十九歲我｜2主角企硬反對參展 阿佘15字痛斥校方決定 同窗長文再揭2宗罪
受訪女生阿聆企硬反對再上映 校方拒正面回應
據遠東電影節的公布，《給十九歲的我》的導演張婉婷、執行導演郭偉倫等6位團隊成員將赴意大利出席電影節，但當被問及海外放映一事時，張婉婷竟表示「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚」，這種推卸責任的態度令人咋舌。
不過主角之一的「阿聆」今日就向傳媒表示，今日才收到學校告知電影會在該電影節放映，她曾詢問自己部分是否已刪去，但校方未有正面回答。這位當年勇敢站出來揭發電影未獲同意就公映的女生，如今再次面對同樣的困境。她強調事前沒有人就放映一事詢問其意願，而她的立場亦跟3年前一樣堅定不移。
另一主角阿佘同樣抗議 痛斥意願被完全忽視
另一位主角阿佘的遭遇更加離譜，她透露今年1月校方曾就《給十九歲的我》參加電影節事宜詢問意願，當時她已明確表明不同意，校方亦明確表示會向導演轉達其意願並支持她的決定。然而阿佘近日從新聞得知該電影將正式參展，她直言感到「嬲及無奈」：「因為我嘅意願完全冇俾佢哋放在眼內。」這種被徹底無視的感受，令她對製作團隊的做法極度失望。
阿聆同窗好友發長文轟2宗罪：「根本唔係紀錄片」
阿聆的同班同學兼好友在Instagram發表長文，以親身經歷炮轟這部所謂的「紀錄片」。這位英華女學校舊生直言：「我唔知點解呢套戲標榜係紀錄片。我未見過有咁多旁白嘅紀錄片。」她指控張婉婷利用手中的剪接權將同學最私密的生活碎片強行塞入預設好的劇本入面，旁白用一種「過來人」的傲慢高高在上咁矮化當時未成年同學最真實的掙扎。更嚴厲的是，她直指張婉婷「用佢嗰代人嘅價值觀去強姦我哋呢代人嘅成長經歷，用一種俯視嘅姿態去解構嘲弄嗰啲佢從未真正試圖理解嘅成長痛」。
戲院內長輩笑聲不斷 學生痛苦成娛樂消遣
這位同學更揭露了一個令人心寒的細節：當日戲院入面坐滿張婉婷嗰個年紀嘅長輩，成套戲明明記錄緊一班未成年人最赤裸脆弱嘅時刻，但場內竟然不斷傳出陣陣笑聲。最令人憤怒的是，其中一幕一位同學描述緊佢同屋企人之間嘅暴力關係，當同學喊住答「我會打返去」時，戲院入邊出現咗全場最大聲嘅笑聲。這位同學因此完成咗對呢套戲嘅定義：「呢套戲受眾從來不是我地，佢係張婉婷用嚟服務呢班長輩嘅『自我感動』同『娛樂消遣』，去滿足佢嗰個年紀嘅人對後生仔嘅獵奇心理，為佢哋量身製造嘅回春藥。」
郭偉倫曾公開道歉 金像獎得獎感言惹爭議
回顧這部作品的爭議歷程，《給十九歲的我》由張婉婷執導，以10年時間記錄英華女學校6位女生的成長歷程，2023年公映時因拍攝倫理爭議而撤映，其後奪得金像獎最佳電影。聯合導演郭偉倫當時在得獎感言中呼籲同業「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，這番言論引起軒然大波。事後郭偉倫去信英華，承認當時言論「不適當」，並向金像獎大會、英華、《給》製作團隊及「所有受今次爭議影響的朋友道歉」。
網民怒轟成年人剝削基本尊重 質疑獎項名譽重要性
消息傳出後，網民紛紛在社交平台表達憤怒。有網民直言：「成年人點解連基本嘅尊重都要剝削，獎項名譽真係甘重要？！」更有網民對張婉婷的態度表示不滿：「張婉婷個種咀臉，唔洗問佢有無拎啲受訪學生嘅consent啦，有嘅話我凌空720度跪低同佢講聲對唔住。」另一位網民則痛批：「香港電影業界老一輩通病，最緊要拍到&上到套戲，其餘理得你死。」有網民更形容這是「N次傷害」，質疑為何要一再傷害這些當年的受訪學生。