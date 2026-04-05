給十九歲我｜2主角企硬反對參展 阿佘15字痛斥校方決定 同窗長文再揭2宗罪

《給十九歲的我》竟然再次出征海外。意大利烏甸尼遠東電影節昨日（4日）宣布今屆片單，當中會在「特別放映」單元放映這部爭議紀錄片。然而，片中主角「阿聆」和「阿佘」向傳媒表示重申立場，同窗好友亦發長文怒轟電影2宗罪！