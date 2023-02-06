給十九歲的我｜第3位主角「香港小姐」揭被誤導簽同意書 張婉婷道歉被指有骨
《給十九歲的我》香港小姐 暗指拍攝隊玩「囚徒困境」
「香港小姐」Kate在其IG上引述有關阿聆因電影公映而情緒受困擾的報道，並寫下千字文揭露當日是被拍攝團隊誤導，才會簽下同意書，她說：「當時拍攝隊嘅意思就係所有人已經簽咗名，剩係得我未簽，所以我冇諗過背後有咁多嘢嘅情況之下，我就將呢一個同意書簽咗。佢哋完全冇同我交代成個事情嘅來龍去脈，所以我一直以為呢一套電影全部都係好評同埋一切都好順利。」
指責校方和拍攝隊將快樂建立在他人痛苦身上
Kate又表示能夠理解阿佘和阿聆的感受，因為電影始終牽涉到好多對方的私人生活和私隱，並直言校方和導演是將自己的快樂建立在他人痛苦身上：「好似阿玲講嘅佢一開始就反對呢一套電影上映，並且呢一套電影帶畀佢咁大嘅影響，導演組同埋校方就唔應該將呢一套電影上映。畢竟人生存係呢個世界上就係希望自己開心，唔應該將自己嘅快樂，建立係人哋嘅痛苦身上。」
Kate破碎家庭長大移民美國
Kate是電影中少女家庭環境最為複雜的，她來自破碎家庭，她爸媽離婚後又先後再婚，欠缺家庭溫暖，夢想長大後選香港小姐，綽號叫「香港小姐」。她一度在港思念遠方母親，不少觀眾也對香港小姐的遭遇落淚。香港小姐拍攝中途遠赴美國與母親團聚生活，拍攝也從此中斷，雖然電影中沒有明說，但張導演也透露「香港小姐」出國後也有很徬徨的時刻。長大後的她再次受邀拍攝，已長得亭亭玉立，生活充實、成績優異，網民也大感安慰！
網民高度評價「香港小姐」
有網民高度評價「香港小姐」：「香港小姐承受嘅，對於一個中學生而言真係好痛苦——被親戚當人球，婆婆湊幾個月、公公湊幾個月，舅父冷待佢，自己買飯盒返去食，到之後留班，老豆同繼母唔妥佢，老豆遷怒於佢，到最後決心去美國，唔係佢真係想去美國，係因為只有美國嘅媽媽先係佢唯一可以愛同寄託嘅人，到最後佢係美國讀到書 gpa爆4， 同媽媽團到聚，都係佢撐返嚟，好佩服佢！ 」
張婉婷道歉被指有骨
而導演張婉婷在接受電台訪問時，表示事先就知道阿聆不欲電影公映，並隔空向阿聆道歉：「你開心返啲啦，我哋依家唔做喇！」她透露2011年參演的學生曾簽署公映同意書，阿聆亦有偕家人一同到場觀賞之後的放映活動，於是未得到對方簽名的第二份同意書下，就決定公映，她承認溝通不足。
暗示電影有機會再上映
張婉婷又表示希望阿聆記得這10年的感情，對於今次公映造成她的困擾感到不好意思。她強調會再嘗試與阿聆溝通，若對方不願意公映，電影將不再上映。不過張婉婷對阿聆的道歉就被網民鬧爆有骨，似在怨阿聆令電影無得上映，毫無悔意，又指她仍心存僥倖，暗示電影仍有機會再上映。
有意打電話向李慧詩道歉
至於李慧詩在IG亦有撰文直指「被通知」成為電影的一部分，令她「氣在心頭」，張婉婷都有回應事件，她透露當日是透過單車隊的榮譽董事安排採訪，李慧詩有可能不知情，並指自己有意打電話向對方道歉。對於今次事件，她指盡量冷靜面對，與校方會互相協調在各方面改進。
李慧詩撰文表示： 「當時張女士發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係。因為她不是平時訪過我們的記者，我只是心中暗想：大概是她沒有經驗吧﹗」（圖片來源：[email protected]_leewaisze）
重溫聆缺席宣傳 質疑校方及導演處理手法向傳媒表明「反對公映」
片中女生阿聆曾是校內學生會主席，影片不但紀錄了她的校園生活，還將校外活動、家庭成員也拍攝在內。有觀眾留意到影片公映後阿聆未有參與校方和電影公司安排的「誓師大會」和試影活動，原來作為被拍攝的對象，阿聆一直對紀錄片拍攝過程和導演處理方式表示質疑，阿聆曾向校方，表明不希望作品公映，更親撰萬字長文，交由《明報周刊》獨家刊登， 當中有幾個重點校方和導演未有提及：
- 阿聆作為被訪者，一直拒絕電影公開放映，拍攝原意是製作校方DVD，而不是於戲院放映
- 校方和導演曾承諾，有齊6位參與者的consent form（授權書）才公映，她並沒有簽
- 電影final cut送檢前未有讓受訪者看過剪輯內容
- 作品首映後她曾向心理醫生求助，醫生診斷後表明作品「不適合放映」
- 校方、導演及監製在她拒絕簽放映consent form後，以法律責任威脅
- 小時候曾反覆被校方強調「被選中（作拍攝對象）是很幸運的事」，自己也曾作出配合
- 過程中不少女生表明拒絕被紀錄，有參與拍攝計劃的女生由中一哭到中五，才能退出拍攝
阿佘（佘麗薇）曾反公映最後選擇妥協
當中被網民大讚性格突出的阿佘（佘麗薇）本來是學校中國舞團成員，因家庭問題經常逃學，在電影中阿佘曾揚言試過出手打媽媽，後來亦因自身問題退學，阿佘在六位女主角當中是最反叛一員，雖然在名校中算是「邊緣少女」，曾經因在校外打交鬧上法庭，亦因為性格直率而被同學杯葛，在學時期的訪問雖有反白眼、離開鏡頭前面的行為，但不少觀眾仍然力撐她反叛時期對著攝製隊仍不失禮貌，而她離開校園後經副學士途徑成功考進香港大學護理學系，非常叻女。
對於作品公映，阿佘接受採訪提到自己曾拒絕拍攝，但被說成是反叛，也曾表明不願公開放映，阿佘也告訴導演，阿聆在首映後不快，對方回答說「好小事啫」，亦有感校方和導演作出「情緒勒索」，說如果不讓電影出街，會浪費了製作團隊心思；至於片中她參演廣告的項目，原來亦係張導演以偷拍形式放進《給十九歲的我》，不過阿佘最後都選擇妥協，出席電影宣傳活動。
阿佘點睇《給十九歲的我》？撞過板後仍有堅持
我覺得最珍貴係，我由頭到尾都做緊自己，所以同輩又好，長輩又好，都得罪好多人…你堅持做自己嗰套，撞過板之後你就知，有啲嘢你要改、有啲嘢你堅持得啱。
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