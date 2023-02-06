給十九歲的我｜第3位主角「香港小姐」揭被誤導簽同意書 張婉婷道歉被指有骨

拍攝英華6位女校學生10年時光的紀錄片《給十九歲的我》近日接連爆出多單負面新聞，繼影片中兩位女主角佘麗薇（阿佘）和王卓聆（阿聆）向傳媒控訴曾反對影片公映後，今日（2月6日）又有第3位主角「香港小姐」江冰瀅（Kate）在IG限時動態中發出千字文，揭露當日是被拍攝團隊誤導，才會簽下同意書！