給十九歲的我｜張婉婷被「前PA」千字文力數 拖糧兼刻薄 供出另一衰導演

《給十九歲的我》煞停公映事件仍有餘波，導演張婉婷成為眾矢之的，一位自稱曾任《給十九歲的我》PA的Billy Ngan在社交網寫千字文爆料，指當年為張婉婷工作被走數兼刻薄對待，他更供出另一導演的惡行，真係愈爆愈精彩！