給十九歲的我｜張婉婷被「前PA」千字文力數 拖糧兼刻薄 供出另一衰導演
張婉婷一沉百踩
由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，因為公映後被多名主角公開以萬字文大控訴，最終變成《恰十九歲的我》，電影上映4日宣佈下架，更成為全城熱話。張婉婷開記者會解釋事件，不過外界普遍都唔收貨，對於張婉婷處理此事的手法反應兩極，同時引來更多負面指控。
前PA被張導睇起撬過檔
日前就有自稱《給十九歲的我》PA的Billy Ngan在社交網話睇唔過眼，問如果寫篇《我做張婉婷PA的日子》有冇人反對，結果翌日就寫了一篇千字文。文中一開始Billy先講寫文目的，「《給十九歲的我》嘅所有道德討論，由於我唔喺香港生活，加上工作繁忙，一直都冇乜睇。直到片中嘅女仔開始發聲，我先知原來佢哋就係10年前張導演叫我照顧嘅一班女仔。如果冇記錯，連印佢哋份『賣身契』嘅printer都好似係由我親手買。我諗我都應該係第一個跟呢個project嘅PA，但見張導唔知幾時已經unfriend左我facebook，相信credit都唔會有我個名。」
「2012年，我喺港大畢業前拍兩條片攞左啲小獎項，做評審嘅張婉婷導演話可以帶我呢個師弟仔去佢嘅新製作做PA。當時都係口頭講，又唔知幾時開戲，我就入左永恆嘅亞視做PA。之後張導真係搵返我，咁我當然係二話不說就告別左可能係我人生最神奇嘅第一份工。」
曾被張導恥笑做亞視
講到第一次開會，Billy好記得畀人恥笑的一幕，「記得第一次開會係喺跑馬地木球會附近一間酒店嘅lounge。開會嘅唔係好多人，就張導、羅導、制片，同埋一個叫李保樟（呀仔）嘅副導演。自我介紹講到我喺亞視做PA一個月得8,000蚊人工，張導仲講笑話我做乜行差踏錯入左亞視，咁低人工。副導呀仔似乎喺電影圈有唔少人脈，有信心可以拍到好多膊頭，仲話識有個朋友個富二代舅仔好想做電影，搵嚟幫手應該唔洗點出錢…我呢個冇簽約冇傾過薪酬待遇嘅電影之旅正式開始左。」
PA變廉價勞工
不過有趣的事隨即發生，原來副導李保樟口中所講的「富二代舅仔」，就是Billy，這個角色設定令他墜入另一陷阱。Billy稱張婉婷曾叫他一起到英華傾《給》的計劃：「當時都只係講想拍條片記錄學校暫別原本半山校園嘅幾年，雖然有啲位聽落唔係好正常，例如跟住幾個同學幾年咁拍攝，但當時有一邊係學校，另一邊係大導演，都真係冇諗過原來真係會咁癲。」同時，Billy亦要參與電影節的project：「我每星期都係自己帶錢返工幫條crew買飯買文具，再一兩星期就claim返錢，都相安無事，不過就冇收入咁。」後期有場戲包起中環一個臨時迴旋木馬拍攝，張導話希望可以找30-50個臨記，結果Billy碌盡友情卡找來大學的朋友： 「結果係嚴重超時，幾十個畀我搵嚟嘅朋友，就係咁畀人賣咗豬仔拍咗成晚通宵，冇收錢，仲要比人X！」
24小時on call半年人工得5,000蚊
做張婉婷PA的半年，Billy墊支超過6,000蚊，最後結果係「慶功宴上張導比左張支票我。工作半年，兩個project嘅PA，冇固定工時，24小時on call，收到嘅係一張$5000嘅支票。仆你個街原來當年亞視出咁高人工請我，仲要比你大導演恥笑。24小時on call講緊真係有一晚做到半夜，第二朝miss左一個電話就比人X到仆街。」而他一直想追討未能claim回的6千幾蚊，多次致電副導李保樟，結果被對方惡言相向，仲話要搵江湖人士搞佢。經歷過此事，Billy留言自嘲原來與張婉婷相比，亞視原來先係良心僱主。
親自搵羅啟銳找數
被拖足一年幾，Billy最後親自搵羅啟銳(已故)成功追回欠款，最後他說：「之後都冇再聯絡過羅導同張導。唯一係好多年後有一次，喺一個電影頒獎禮上見返張導。佢同我講咗句『你喺得呢到出現，而家都撈得好掂啦』。當日冇講出口嘅一句係：『富二代港大師弟喎，識光合作用㗎嘛。黑社會都唔驚呀。唔係咩呀？』」
副導李保樟與陶傑同撐張婉婷
至於PA在文中提及聲大夾惡，專搵年輕人笨的副導演李保樟，88年在邵氏公司當場記，由王晶導演賜予花名「呀仔」，由他擔當副導演工作的影片包括劉觀偉導演的《鬼咬鬼》(1990) ，黃泰來的《明月照尖東》(1992)，張婉婷的《我愛扭紋柴》(1992)，徐克的《黃飛鴻之三獅王爭霸》(1993)等。98年首次執導其第一部電影《想見妳》，至今已參與拍攝20多部不同類型電影。李保樟近年專注內地發展，對於今次張婉婷事件，陶傑於電台節目《光明頂》表示責任絕不在張導，指同意書是有法律支持，學生的同意書由父母簽署，也代表了「同意」整個拍攝及條文所寫對外放映的可能性，為此李保樟亦轉載有關post表示非常認同。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！
讀者留言