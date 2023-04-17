《給十九歲的我》

《給十九歲的我》奪最佳電影 聯合導演出言焫著網民 主席爾冬陞唔覺有問題

最新娛聞
東方新地

廣告

《給十九歲的我》奪得金像獎2023《第41屆香港電影金像獎》最佳電影獎項。每年金像獎到最後大獎「最佳電影」時，均會感受到全場的氣氛變得緊張，只因台下每一位演員都希望自己有份參演的電影能夠成為本年度最佳。而金像獎2023的「最佳電影」竟爆冷由爭議不斷兼被腰斬的紀錄片《給十九歲的我》奪得，令一眾網民十分震驚！雖然《給十九歲的我》導演張婉婷就未有現身頒獎禮，但亦早有準備定寫好感言委派代表讀出，而聯合導演張偉倫更在臨落台前發表12字「箴言」，被一眾網民鬧爆！

《給十九歲的我》奪得金像獎最佳電影！記錄片早前被腰斬

《第41屆香港電影金像獎》的「最佳電影」由爭議不斷兼被腰斬的紀錄片《給十九歲的我》爆冷奪得，這套電影用了十年時間拍攝幾位英華女書院女學生的讀書經歷，並以一封導演希望給香港的「情書」作宣傳，惟後來因為戲中女學生表達不滿而被指有違拍攝道德，最後更被下令腰斬，全部電影院線必須下架。雖然電影未有繼續上畫，但就獲提名入圍最佳電影、最佳導演及最佳剪接三個獎項，中間更曾提出過退賽而被金像獎官方拒絕。正當眾人以為《給十九歲的我》只會陪跑之時，沒料到竟爆冷勇奪今屆最佳電影！

《給十九歲的我》 給十九歲的我
（圖片來源：《給十九歲的我》電影海報）

《給十九歲的我》導演張婉婷未有現身 僅委派代表讀信

受風波影響的導演張婉婷近日已鮮少露面，而今日亦未有親身出席頒獎禮，不過她亦明顯做足準備，一早寫定獲獎後的感言，並委派代表幫忙讀信，她在信中說道：「過去一段時間，由羅啟銳死亡嘅黑洞，到《十九歲》面世，瞬間令我躲進一個可以栽種美麗植物嘅小小花園，再因為一場風波，將我一頭掉進一個漆黑嘅森林，這一切令我領悟到人生嘅無常。但坂本龍一臨終嘅一句說話俾我好大啟發，「藝術千秋，人生朝露」。多謝呢段時間給我支持同埋鼓勵既人，多謝業界對呢套電影既肯定，令我係黑暗當中漸漸見到曙光。令我知道雖然人生處於低谷，但仍然意味著前路只有向上既可能性。感謝石校長交俾我呢個任務，我地今生無悔。多謝所有參與拍攝既同學們，感謝你地面對自己，面對觀眾既勇氣，感謝十年來同我地同甘共苦既團隊，人生有幾多個十年呢，可以俾大家追逐一個夢想。一齊面對高山低谷，最寶貴既係呢十年既磨練，令我地成為莫逆之交。多謝大家。」

《給十九歲的我》 給十九歲的我
（圖片來源：[email protected] Wa Girls’ School）

監製黃慧願張婉婷早日走出幽谷

讀完張婉婷導演的感言後，監製黃慧隨後亦表示力撐口張婉婷，並公開發言指：「經過左咁多個月無可理喻既折騰，祝願佢（張婉婷）明天就走出幽谷，再接再厲，後勁更凌厲。」

《給十九歲的我》 給十九歲的我
（圖片來源：[email protected] Wa Girls’ School）

《給十九歲的我》聯合導演張偉倫12字「箴言」焫著網民

領獎最後由聯合導演張偉倫作總結，他先是鼓勵其他導演要勇於拍攝紀錄片，說道：「香港拍紀錄片嘅導演，請你繼續努力去拍紀錄片。唔好驚，因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭去紀錄我哋發生嘅事，記住唔好熄機，繼續拍，唔好驚」，最後更用12字「箴言」埋尾，揚言：「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，令一眾網民鬧爆！

《給十九歲的我》 給十九歲的我
（圖片來源：[email protected] Wa Girls’ School）

《給十九歲的我》張偉倫事後回應記者提問：實至名歸

聯合導演張偉倫事後接受記者提問時，又提到「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，張偉倫就信心爆棚地表示自己經此一疫後「學識了如何保護創作人的拍攝和電影作品」，又指在汲取今次經驗後，下次就知道如何避免再次發生同類型問題，因此下次將會安全地「光明正大地拍攝自己想拍的作品」。他又表示張婉婷因為大受打擊，形容自己「入咗一個黑洞咁樣」，因此才公開表明不會出席是次頒獎典禮，但他認為能夠獲得三個具代表性的機構頒發獎項，已經「算是一種認同，覺得好鼓舞」。又揚言《給十九歲的我》基於藝術及內容上，能夠奪得今屆最佳電影絕對是實至名歸，更表示假如大眾有機會看到這套電影，一定會有一個更公平的判斷。

《給十九歲的我》 給十九歲的我
（圖片來源：[email protected]東方新地Oriental Sunday）

《給十九歲的我》奪獎遭網民留言鬧爆

爆冷賽果加上導演們的感言令一眾網民十分不滿，網民狠批「人無恥則無敵」、「呃無知少女拍的電影，評審卻繼續投票」，更怒斥「真係幾荒謬都有」、「消費學生！」

爾冬陞回應《給十九歲的我》奪獎爭議 揚言：「金像獎係工業獎！」

《給十九歲的我》奪獎引發嘅爭議，金像獎主席爾冬陞事後回應記者提問，他坦言指出金像獎不像其他有規模的頒獎典禮，例如：康城影展、柏林影展，比較像一行工業獎，大多數評審都是業界的專業人士，對於有年輕一輩認為金像獎是小圈子選舉，爾冬陞表示絕不認同，認為金像獎已經具備多年的歷史性。

爾冬陞表示經過審視之後，14位金像獎董事皆認為自己沒有仲裁電影的權力：「呢件事本身係片方嘅紛爭，我哋其實冇一個仲裁嘅能力。既然已經投咗票，我哋就交返畀我哋嘅選民去投囉！」而且他認為該電影經過專業評審投票選出來，充分代表業界專業人士的意願：「董事局考慮咗，已經有超過二千位投票人，我覺得佢哋唔希望有一個董事局去取消任何入圍資格、攞獎資格，我相信呢樣係非常危險嘅！當然我哋文字上有講『所有一切最終決定權交由董事局決定』，我哋今次決定唔行使呢個權力，我獎佢交返畀所有選民去決定，係最恰當。我諗如果我哋好容易去做呢個決定，我相信將來金像獎嘅公信力都會散咗！」爾冬陞指出不論現在或將來，金像獎不會設退選機制。

《給十九歲的我》
（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部份內容轉載自More）圖片來源：《第41屆香港電影金像獎》截圖、《給十九歲的我》電影海報、[email protected] Wa Girls' School、[email protected]東方新地Oriental Sunday

讀者留言

熱門文章

 