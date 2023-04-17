《給十九歲的我》奪最佳電影 聯合導演出言焫著網民 主席爾冬陞唔覺有問題

《給十九歲的我》奪得金像獎2023《第41屆香港電影金像獎》最佳電影獎項。每年金像獎到最後大獎「最佳電影」時，均會感受到全場的氣氛變得緊張，只因台下每一位演員都希望自己有份參演的電影能夠成為本年度最佳。而金像獎2023的「最佳電影」竟爆冷由爭議不斷兼被腰斬的紀錄片《給十九歲的我》奪得，令一眾網民十分震驚！雖然《給十九歲的我》導演張婉婷就未有現身頒獎禮，但亦早有準備定寫好感言委派代表讀出，而聯合導演張偉倫更在臨落台前發表12字「箴言」，被一眾網民鬧爆！