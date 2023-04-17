《給十九歲的我》奪最佳電影 聯合導演出言焫著網民 主席爾冬陞唔覺有問題
《給十九歲的我》奪得金像獎最佳電影！記錄片早前被腰斬
《第41屆香港電影金像獎》的「最佳電影」由爭議不斷兼被腰斬的紀錄片《給十九歲的我》爆冷奪得，這套電影用了十年時間拍攝幾位英華女書院女學生的讀書經歷，並以一封導演希望給香港的「情書」作宣傳，惟後來因為戲中女學生表達不滿而被指有違拍攝道德，最後更被下令腰斬，全部電影院線必須下架。雖然電影未有繼續上畫，但就獲提名入圍最佳電影、最佳導演及最佳剪接三個獎項，中間更曾提出過退賽而被金像獎官方拒絕。正當眾人以為《給十九歲的我》只會陪跑之時，沒料到竟爆冷勇奪今屆最佳電影！
《給十九歲的我》導演張婉婷未有現身 僅委派代表讀信
受風波影響的導演張婉婷近日已鮮少露面，而今日亦未有親身出席頒獎禮，不過她亦明顯做足準備，一早寫定獲獎後的感言，並委派代表幫忙讀信，她在信中說道：「過去一段時間，由羅啟銳死亡嘅黑洞，到《十九歲》面世，瞬間令我躲進一個可以栽種美麗植物嘅小小花園，再因為一場風波，將我一頭掉進一個漆黑嘅森林，這一切令我領悟到人生嘅無常。但坂本龍一臨終嘅一句說話俾我好大啟發，「藝術千秋，人生朝露」。多謝呢段時間給我支持同埋鼓勵既人，多謝業界對呢套電影既肯定，令我係黑暗當中漸漸見到曙光。令我知道雖然人生處於低谷，但仍然意味著前路只有向上既可能性。感謝石校長交俾我呢個任務，我地今生無悔。多謝所有參與拍攝既同學們，感謝你地面對自己，面對觀眾既勇氣，感謝十年來同我地同甘共苦既團隊，人生有幾多個十年呢，可以俾大家追逐一個夢想。一齊面對高山低谷，最寶貴既係呢十年既磨練，令我地成為莫逆之交。多謝大家。」
監製黃慧願張婉婷早日走出幽谷
讀完張婉婷導演的感言後，監製黃慧隨後亦表示力撐口張婉婷，並公開發言指：「經過左咁多個月無可理喻既折騰，祝願佢（張婉婷）明天就走出幽谷，再接再厲，後勁更凌厲。」
《給十九歲的我》聯合導演張偉倫12字「箴言」焫著網民
領獎最後由聯合導演張偉倫作總結，他先是鼓勵其他導演要勇於拍攝紀錄片，說道：「香港拍紀錄片嘅導演，請你繼續努力去拍紀錄片。唔好驚，因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭去紀錄我哋發生嘅事，記住唔好熄機，繼續拍，唔好驚」，最後更用12字「箴言」埋尾，揚言：「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，令一眾網民鬧爆！
《給十九歲的我》張偉倫事後回應記者提問：實至名歸
聯合導演張偉倫事後接受記者提問時，又提到「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，張偉倫就信心爆棚地表示自己經此一疫後「學識了如何保護創作人的拍攝和電影作品」，又指在汲取今次經驗後，下次就知道如何避免再次發生同類型問題，因此下次將會安全地「光明正大地拍攝自己想拍的作品」。他又表示張婉婷因為大受打擊，形容自己「入咗一個黑洞咁樣」，因此才公開表明不會出席是次頒獎典禮，但他認為能夠獲得三個具代表性的機構頒發獎項，已經「算是一種認同，覺得好鼓舞」。又揚言《給十九歲的我》基於藝術及內容上，能夠奪得今屆最佳電影絕對是實至名歸，更表示假如大眾有機會看到這套電影，一定會有一個更公平的判斷。
《給十九歲的我》奪獎遭網民留言鬧爆
爆冷賽果加上導演們的感言令一眾網民十分不滿，網民狠批「人無恥則無敵」、「呃無知少女拍的電影，評審卻繼續投票」，更怒斥「真係幾荒謬都有」、「消費學生！」
爾冬陞回應《給十九歲的我》奪獎爭議 揚言：「金像獎係工業獎！」
《給十九歲的我》奪獎引發嘅爭議，金像獎主席爾冬陞事後回應記者提問，他坦言指出金像獎不像其他有規模的頒獎典禮，例如：康城影展、柏林影展，比較像一行工業獎，大多數評審都是業界的專業人士，對於有年輕一輩認為金像獎是小圈子選舉，爾冬陞表示絕不認同，認為金像獎已經具備多年的歷史性。
爾冬陞表示經過審視之後，14位金像獎董事皆認為自己沒有仲裁電影的權力：「呢件事本身係片方嘅紛爭，我哋其實冇一個仲裁嘅能力。既然已經投咗票，我哋就交返畀我哋嘅選民去投囉！」而且他認為該電影經過專業評審投票選出來，充分代表業界專業人士的意願：「董事局考慮咗，已經有超過二千位投票人，我覺得佢哋唔希望有一個董事局去取消任何入圍資格、攞獎資格，我相信呢樣係非常危險嘅！當然我哋文字上有講『所有一切最終決定權交由董事局決定』，我哋今次決定唔行使呢個權力，我獎佢交返畀所有選民去決定，係最恰當。我諗如果我哋好容易去做呢個決定，我相信將來金像獎嘅公信力都會散咗！」爾冬陞指出不論現在或將來，金像獎不會設退選機制。
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