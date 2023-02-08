給十九歲的我｜陶傑開咪撐責任不在張婉婷 反駁阿聆：怪你父母簽咗賣身契

《給十九歲的我》宣布下架後風波未了，除了片中主角的指控，亦有不少花生友加入圍剿行動，清算導演張婉婷。不過曹操都有知心友，陶傑日前（6日）在其主持的電台節目《光明頂》開咪分析當年拍攝同意書中的條文，他指出責任不在張婉婷，班女仔要怪就怪當日簽同意書的父母。