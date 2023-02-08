給十九歲的我｜黃秋生為撐張婉婷與網民駁火 直斥女學生：唔願意就咪拍！
給十九歲的我｜陶傑指責任不在張婉婷
《給十九歲的我》惹爭議，連日成熱話，矛頭直插導演張婉婷，陶傑在商台電目《光明頂》就持相反理據，指責任絕不在導演，他又指若然在拍攝五至十年間，若學生有情緒上反映或不願意，作為家長應該留意到，「拍得唔開心就應該中途退出」、「你父母幫你簽咗呢份所謂賣身契，係怨你父母同學校，佢哋係你監護人」。
給十九歲的我｜黃秋生不理反對聲音照撐張婉婷
黃秋生於凌晨發文撐張婉婷，「電影中，導演同演員多數都係打工架咋。唔係好似外行人以為咁，可以話事㗎。當然，有出品人身兼導演同演出嘅，不過唔多囉。我講自己咋」，網民都意會到他是指近日熱話張婉婷的《給十九歲的我》風波。隨即引起熱烈討論，有網民留言：「電影公司同學校最大責任吧？」黃秋生親自回覆：「你去餐廳食嘢嗰陣有冇先查清楚食材嘅來源？」
給十九歲的我｜黃秋生：唔願意就咪拍啦
有網民指拍攝過程保護一班未成年女生的權利，黃秋生即親回：「保護乜嘢？侵犯咗啲乜嘢？好奇」，有網民就指：「學校要家長簽通告，家長無得反對，學生妹根本係被迫拍，強迫做義工」，網民即反對：「即係義工就無需負責任？無需承擔？」有網民指：「人地是不願意公開自身的過去，但有人就拿去參展圖利。」黃秋生直斥：「唔願意就咪拍啦﹗」網民就解釋：「當年班學生係為咗學校建新校舍籌款，而班女生又不夠力去拒絕唔拍﹗」黃秋生即謂：「父母呢？好像似少咗啲人喎！」
給十九歲的我｜黃秋為撐張婉婷與網民駁火 戰況激烈
有人留言「人權！公義！」黃秋生答：「叫口號邊個唔識？」有網民加入：「香港人連公道都未識，仲學人講人權公義。」黃秋生：「你識晒所有香港人？」該網民即反問黃秋生同問題，黃秋生理性回應：「邏輯上冇可能所有香港人都係你認為咁，係冇可能嘅！」愈來愈有火，有網民指「冇名冇利到底搏乜？」黃秋生回應：「學校」暗指學校是得益者。
給十九歲的我｜黃秋生指張婉婷唔會有錢袋
有網民指「分紅都分唔少啦」黃秋生即更正：「分完一半都冇」指張婉婷不會有錢袋，在金錢上不是得益者！其後有網民指：「張導已經不合時宜，係上世紀嘅人，如果係得嘅，呢個時代都有片拍啦」，黃秋生即護張婉婷：「有片拍就等如得？你人生真係簡單﹗」該網民即反擊：「雖然有戲拍唔代表得，但張婉婷人借他人青春抬高自己又點計呀？」黃秋生再發炮：「偷拍㗎原來？」有網民就答：「總之就係導演錯，乜都要佢應允先批得㗎﹗」黃秋生即反駁：「導演只係指揮制作組架咋﹗」有網民狙擊黃秋生「咩崗位都好唔應該蝦人囉。」黃秋生即反斥：「崗位同崗位係蝦唔到對方範圍內可以蝦嘅人，例如演員就冇權發通告，助導就唔使買飯等等」，該網民反斥：「依家帶隊幫手擺人老臨幫手揀人添啦」，黃秋生即寸爆：「咁家庭作業㗎？」黃秋生一出Po，已經有五百個留言，似乎仍未有平息的跡象。
給十九歲的我｜揭李慧詩真相
不過對網民追問有關牛下車神李慧詩對張婉婷的指控，黃秋生就無沒有回應。張婉婷回應時指是透過單車總會「名譽董事」安排訪問，事前亦有解釋訪問用途，但單車總會否認更指沒有「名譽董事」一職。今日（8日）《給十九歲的我》監製黃慧發公開信，透露2016年到日本拍攝詳情，當年攝製隊透過校生直接向日本主辦申請，並獲得入場許可攝錄，到埗後獲大會發出記者證及特許背心進入傳媒區拍攝，她續稱，採訪李慧詩是透過時任港領隊、香港單車聯會（現香港單車總會）前名譽秘書長陳仲雨邀請。「 「當時攝影隊向陳先生清楚指出，我們是英華女校紀錄片的攝製隊，當日是要拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，亦希望採訪李慧詩小姐，讓她談談自己參加青少年錦標賽的經驗，特別是在學業及運動之間如何取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等。李小姐的訪問，是在陳先生的安排下，在她比賽完畢後進行。」而陳仲雨是時任港隊單車領隊，曾帶隊出戰16年里約奧運，18年離世時，李慧詩曾發文悼念。
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