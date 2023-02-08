給十九歲的我｜黃秋生為撐張婉婷與網民駁火 直斥女學生：唔願意就咪拍！

由張婉婷執導、紀錄英華女學生10年成長的電影《給十九歲的我》，上周正式公映後爆出連串風波。戲中女角之一阿聆先發萬言書控訴電戲被強行公映，另外阿佘及「香港小姐」亦就此事表態，事件受到全城關注，導演張婉婷即時叫停公映。但各界炮火依然向張婉婷猛轟，而黃秋生卻持不同意見，公開發文力撐張導，向來敢言的他不惜與網民駁火。