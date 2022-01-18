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絲打圍爐｜富貴KOL雪姨自稱易氹易追 唔介意另一半住劏房 自爆擇偶條件

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撰文：東方新地

被封為「富貴KOL」的雪姨（Sharon，容可兒），日前為楊詩敏（蝦頭）、連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，並公開自己的擇偶條件，笑指自己其實好易氹易追，因為物質對她來說已經不重要，最緊要係要咁樣！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected] TV《絲打圍爐》截圖、[email protected] E影片截圖

《絲打圍爐》雪姨 稱可入股男友公司

雪姨早前一擲約3千萬買入北角半山一個豪宅單位，因此被封「富貴KOL」，經常被網民開玩笑話：「雪姨，我不想努力了！」今次她上《絲打圍爐》做嘉賓，就被蝦頭和Shiga追問其擇偶條件，她直言不介意男友搵錢比她少，但一定要獨立的經濟能力，不能完全由她養，不過她亦講到如果對方好有才華，她可以入股對方公司，笑言：「幫佢將間公司搞大佢！」

雪姨直言完全唔介意伴侶賺錢較自己少，只要自己鍾意就得。（圖片來源：IG@chillgoodhk）
雪姨直言完全唔介意伴侶賺錢較自己少，只要自己鍾意就得。（圖片來源：[email protected]
但雪姨拒絕直接養對方，希望男友能有一定的獨立能力。（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
但雪姨拒絕直接養對方，希望男友能有一定的獨立能力。（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）

對雷神流口水

雪姨自言︰「其實我哋呢啲真係好易氹好易追！」她笑指自己也算半個藝人，感情事可能會被公開，所以如果對方敢追求她，已經係好有勇氣，而物質方面，即使買個手袋給她，她亦只會開心3至5秒左右，因為都只係一樣死物，她直言對方無錢都OK：「靚仔同Body係最緊要！」而講到幻想中最鍾意的對象類型，雪姨話係「澳洲的Beach Boy」，雷神那種更是不得了，令雪姨流晒口水！

雪姨指「澳洲的Beach Boy」是她幻想中最喜愛的對象類型。（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
雪姨指「澳洲的Beach Boy」是她幻想中最喜愛的對象類型。（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
一講到雷神，雪姨就話不得了，被指出現心心眼兼流晒口水。（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
一講到雷神，雪姨就話不得了，被指出現心心眼兼流晒口水。（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）

最愛藝術型男士

講到在現實中搵對象，雪姨就表示最鍾意藝術型男士，最好是擅長彈琴、唱歌、畫畫，身高要有175cm，年紀要比她小一點，大約25至26歲，性格則要外冷內熱。而當被Shiga問到如果對方無錢要住劏房的話OK嗎？雪姨就回答︰「如果佢真係好靚仔，Body好好，算啦！我租地方畀佢啦！我租埋畀佢！淨係幫我煮飯，唔使交租，喺屋企照顧我得啦！」

雪姨自言她的男朋友一定要在某一個範疇好有才華，例如彈琴好叻或者設計好叻，最好又識彈琴又識唱歌。（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
雪姨自言她的男朋友一定要在某一個範疇好有才華，例如彈琴好叻或者設計好叻，最好又識彈琴又識唱歌。（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
自小在單親家庭長大的雪姨，自言拍拖時都鍾意照顧男友，令對方在生活上不能沒有她。（圖片來源：IG@iamsnowwhitewhite）
自小在單親家庭長大的雪姨，自言拍拖時都鍾意照顧男友，令對方在生活上不能沒有她。（圖片來源：[email protected]

Beauty Blogger成KOL

而講到事業上的成功之道，雪姨透露自己由6、7年前開始對做生意產生興趣，當時仲未有現在的KOL之稱，她由Beauty Blogger做起，當時她經常要試用新產品，寫一篇Blog有300至500港元左右的收入，為了報稅，她成立了第一間公司，之後慢慢認識了更多PR和不同的人，逐漸開始拍了更多廣告，也涉獵到更多不同的範籌。

雪姨的YouTube頻道目前有多達32萬個訂閱者，IG也有超過20萬個followers。（圖片來源：IG@iamsnowwhitewhite）
雪姨的YouTube頻道目前有多達32萬個訂閱者，IG也有超過20萬個followers。（圖片來源：[email protected]
目前雪姨坐擁8間公司，生意涉及多個範疇，包括與陳凱琳合作推出卸妝棉，又開設經理人公司，招攬多個YouTuber齊齊搵銀。（圖片來源：IG@iamsnowwhitewhite）
目前雪姨坐擁8間公司，生意涉及多個範疇，包括與陳凱琳合作推出卸妝棉，又開設經理人公司，招攬多個YouTuber齊齊搵銀。（圖片來源：[email protected]

買近千萬樓贈母親

公屋出身的雪姨，自6歲那年父母離異後便與母親相依為命，去年10月她就曾以「一炮過」方式支付約950萬港元，購入已故才女林燕妮位於北角寶馬山花園的故居贈給母親。同年12月，雪姨又豪擲逾3千萬港元，買下實用面積2,400呎的北角半山豪宅，並曾拍片介紹她的超豪新居，直指這次買樓為她在「本年度最無悔嘅投資」。

雪姨的新居為實用面積1,399呎的三房單位，另設有千呎天台。（圖片來源：YouTube@Snow E影片截圖）
雪姨的新居為實用面積1,399呎的三房單位，另設有千呎天台。（圖片來源：[email protected] E影片截圖）
早前雪姨又送了一間近千萬的豪宅給母親。（圖片來源：YouTube@Snow E影片截圖）
早前雪姨又送了一間近千萬的豪宅給母親。（圖片來源：[email protected] E影片截圖）
雪姨話呢幾日都收到好多人自薦做佢男友！（圖片來源：IG@iamsnowwhitewhite）
雪姨話《絲打圍爐》出街後，收到好多人自薦做佢男友！（圖片來源：[email protected]
雪姨更在IG追加條件，話冇錢真係唔重要，最緊要係對佢專一同埋真心愛佢！（圖片來源：IG@iamsnowwhitewhite）
雪姨更在IG追加條件，話冇錢真係唔重要，最緊要係對佢專一同埋真心愛佢！（圖片來源：[email protected]

即睇《絲打圍爐》蝦頭 Shiga 逼供雪姨 公開擇偶清單：

雪姨北角半山激罕特色豪宅全面睇：

雪姨，我不想努力了！（圖片來源：IG@iamsnowwhitewhite）
雪姨，我不想努力了！（圖片來源：[email protected]

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