絲打圍爐｜富貴KOL雪姨自稱易氹易追 唔介意另一半住劏房 自爆擇偶條件
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected] TV《絲打圍爐》截圖、[email protected] E影片截圖
《絲打圍爐》雪姨 稱可入股男友公司
雪姨早前一擲約3千萬買入北角半山一個豪宅單位，因此被封「富貴KOL」，經常被網民開玩笑話：「雪姨，我不想努力了！」今次她上《絲打圍爐》做嘉賓，就被蝦頭和Shiga追問其擇偶條件，她直言不介意男友搵錢比她少，但一定要獨立的經濟能力，不能完全由她養，不過她亦講到如果對方好有才華，她可以入股對方公司，笑言：「幫佢將間公司搞大佢！」
對雷神流口水
雪姨自言︰「其實我哋呢啲真係好易氹好易追！」她笑指自己也算半個藝人，感情事可能會被公開，所以如果對方敢追求她，已經係好有勇氣，而物質方面，即使買個手袋給她，她亦只會開心3至5秒左右，因為都只係一樣死物，她直言對方無錢都OK：「靚仔同Body係最緊要！」而講到幻想中最鍾意的對象類型，雪姨話係「澳洲的Beach Boy」，雷神那種更是不得了，令雪姨流晒口水！
最愛藝術型男士
講到在現實中搵對象，雪姨就表示最鍾意藝術型男士，最好是擅長彈琴、唱歌、畫畫，身高要有175cm，年紀要比她小一點，大約25至26歲，性格則要外冷內熱。而當被Shiga問到如果對方無錢要住劏房的話OK嗎？雪姨就回答︰「如果佢真係好靚仔，Body好好，算啦！我租地方畀佢啦！我租埋畀佢！淨係幫我煮飯，唔使交租，喺屋企照顧我得啦！」
Beauty Blogger成KOL
而講到事業上的成功之道，雪姨透露自己由6、7年前開始對做生意產生興趣，當時仲未有現在的KOL之稱，她由Beauty Blogger做起，當時她經常要試用新產品，寫一篇Blog有300至500港元左右的收入，為了報稅，她成立了第一間公司，之後慢慢認識了更多PR和不同的人，逐漸開始拍了更多廣告，也涉獵到更多不同的範籌。
買近千萬樓贈母親
公屋出身的雪姨，自6歲那年父母離異後便與母親相依為命，去年10月她就曾以「一炮過」方式支付約950萬港元，購入已故才女林燕妮位於北角寶馬山花園的故居贈給母親。同年12月，雪姨又豪擲逾3千萬港元，買下實用面積2,400呎的北角半山豪宅，並曾拍片介紹她的超豪新居，直指這次買樓為她在「本年度最無悔嘅投資」。