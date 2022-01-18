絲打圍爐｜富貴KOL雪姨自稱易氹易追 唔介意另一半住劏房 自爆擇偶條件

被封為「富貴KOL」的雪姨（Sharon，容可兒），日前為楊詩敏（蝦頭）、連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，並公開自己的擇偶條件，笑指自己其實好易氹易追，因為物質對她來說已經不重要，最緊要係要咁樣！