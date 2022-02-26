絲打圍爐｜花姐被迫在MIRROR＋ERRROR十六子揀老公 自揭「追星」黑歷史

由蝦頭（楊詩敏）主持的YouTube節目《絲打圍爐》最新一集邀請到MIRROR與ERROR的經理人-花姐播任嘉賓！話題除了探討上個世紀的追星文化之外，花姐仲被迫從MIRROR及ERROR十六子當中揀選「老公」、「男朋友」以及「情夫」，難怪花姐都笑言感覺似亂倫。