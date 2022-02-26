絲打圍爐｜花姐被迫在MIRROR＋ERRROR十六子揀老公 自揭「追星」黑歷史
自揭追星黑歷史
MIRROR與ERROR受盡萬人所愛，是不少人的「追星」對象，每次出現都會導致場合擠得水泄不通。但作為與16子最親近的花姐卻坦言對16子已經沒有對男性的「幻想」，甚至直言即使他們在自己面前換衫亦不會有尷尬的感覺，與鏡粉的心態完全相反！但事實上，花姐其實都曾經有過一段「追星」經歷，仲自爆對張國榮、梁朝偉、金城武最有感覺「望到偉仔會怕醜」。但講到「追星」行為，花姐卻只有追過一位，被問到是那一位時，花姐亦表現得有點尷尬：「其實你而家問我鍾意黃凱芹啲咩，其實，我真係答唔到！」
揀老公一定揀阿Dee！
而提到如何在MIRROR與ERROR當中揀選「老公」、「男朋友」以及「情夫」，花姐就表現得更加尷尬，因為她平時與16子的關係就似母子，笑言似亂倫：「你諗吓我下次見到AK，我揀咗你做我男朋友！」其實花姐都表明，自己對MIRROR已經沒有感覺，但單憑性格和行為去揀的話，一定會揀阿Dee 做老公：「老公我會揀阿Dee，因為阿Dee好識保護佢身邊嘅人，又識講笑話、又溫柔、個人又直，我好鍾意呢啲男仔，阿Dee一定係做老公。」至於男朋友方面，花姐就揀咗Lokman同AK：「佢兩個都係好識照顧人。但AK會突然畀你一啲浪漫，可惜佢而家鍾情於事業，佢話唔拍拖住，而且我係佢「阿媽」，惟有下一世。」同時她提示AK是一個不會講大話的男人，非常可靠！至於「情夫」，花姐反而對193最有興趣：「不過最大缺點佢高，帶佢出街好易畀人見到！」
姜濤最靚仔、阿Jer最醜樣
雖然花姐自認係「外貌協會成員」，但花姐自揭曾經因為揀阿Jer入MIRROR而被質疑，更直認阿Jer外表「衰」，留鬚又八字眉但最後亦「使橫手」留住阿Jer：「早在《造星》比賽第一輪綵排時已經覺得阿Jer唱歌好聽，無理由不入選下一回合，但當時卻被評判以五盞紅燈淘汰，見到阿Jer在後台痛哭覺得好心痛，因為知道見對方辭職來參賽追夢，決定『使橫手』在復活賽把救他回來。」而揀人入MIRROR時，花姐揀阿Jer亦受盡反對壓力，堅持留住她認為唱得阿Jer。至於姜濤呢？花姐笑言：「那時說ViuTV實在幸運，如果姜濤走在街上，一早就被別人簽下了，那時不敢說他一定會紅，但覺得他非常適合這行的工作。」
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