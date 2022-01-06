絲打圍爐｜連詩雅唔敢男友前放屁 佩男公開擇偶條件男女不拘

《絲打圍爐》今集請來微辣女神佩男做嘉賓，與主持連詩雅及蝦頭大講女神包袱，佩男在節目好抗拒被稱為女神，又指自己從來無收兵，更大談放屁和鼻毛等話題﹗反而主持之一連詩雅的女神包袱最大，唔敢在男友面前放屁，坦言做唔到自己好辛苦﹗