絲打圍爐｜連詩雅唔敢男友前放屁 佩男公開擇偶條件男女不拘
《絲打圍爐》今集請來微辣女神佩男做嘉賓，與主持連詩雅及蝦頭大講女神包袱，佩男在節目好抗拒被稱為女神，又指自己從來無收兵，更大談放屁和鼻毛等話題﹗反而主持之一連詩雅的女神包袱最大，唔敢在男友面前放屁，坦言做唔到自己好辛苦﹗
文：東方新地｜圖：《絲打圍爐》截圖
絲打圍爐｜連詩雅男友前忍屁忍得好辛苦
蝦頭在節目中指女神唔屙屎唔放屁之傳聞，問嘉賓佩男急屁會如何處理？佩男笑指自己不會急屁所以不用忍﹗連詩雅同蝦頭驚訝佩男有「唔急屁」的異能﹗連詩雅就自爆曾經在一段感情中，受盡忍屁之苦，連詩雅話：「喺嗰段幾年嘅關係中，我唔敢喺另一半面前放屁或者畀佢知我去屙屎﹗對住呢個人我好大包袱，真係好辛苦，嗰時諗如果同呢個人有將來，咁樣係發展唔到落去喎﹗」
絲打圍爐｜連詩雅睡夢中被自己放屁嚇醒
連詩雅提到試過有一次睡夢中突然放屁，然後被自己放屁嚇醒，連詩雅話：「真係好有壓力，自己被自己放屁嚇醒，幾驚嚇醒埋另一半，好在對方無醒﹗所以嗰時開始，呢個成為我搵另一半嘅標準，就係可以喺另一半前都可以好舒服咁放屁﹗永遠唔可以喺對方面前放屁同屙屎係好辛苦﹗」而嘉賓佩男都話試過被自己放屁嚇醒，連詩雅問：「係咪唔想畀人知？」佩男即點頭，蝦頭被連詩雅及佩男講被自己放屁驚醒經歷笑到停唔到﹗
絲打圍爐｜佩男公開擇偶條件 男女不拘
蝦頭指女神級的佩男一定好多人追，佩男否認，被追問有冇被微辣同事追求？佩男指入行三四年都無人追，亦冇微辣同事追求﹗更指自己冇收兵，因為自己懶又怕煩，鍾意同唔鍾意都好直接﹗但就承認自己算難追，問到擇偶條件，佩男就話唔介意肥瘦，亦唔介意對方食煙飲酒，佩男話最重要是：「要溫柔有風度，乾淨唔好有老泥﹗」佩男更自爆只要有愛，男性女性都冇問題，佩男話：「我以前試過同女仔拍拖，男女夾雜住，男仔女仔都拍過拖﹗（發現自己邊樣較適合？）各有各好﹗」不過佩男就話最唔想另一半有鼻鼾﹗