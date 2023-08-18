就到七月十四孟蘭節 一齊來回顧經典鬼片60年！
經典鬼片60年
1957年 《無頭東宮生太子》余麗珍變無頭鬼
電影講述余麗珍演的東宮娘娘，遭鳳凰女演的奸妃西宮陷害斬首，死前誕下一子，慘變無頭鬼的東宮回來找西宮算賬，片中不乏人頭亂飛及無頭鬼現身索命的鏡頭，特技效果當年睇已算嚇人。
1967年《包公審烏盆》波叔被燒成烏盆
片中梁醒波演的富商李浩向丁萬借宿一宵，丁見他有批黃金竟謀財害命，更將其屍體燒成烏盆，李冤魂不息現身求買了烏盆的窮書生王進（林家聲飾）向包青天伸冤。
1980年《執到寶》電視鬼片代表作
電視劇礙於畫面不能太恐怖核突故為數不多，1980年無線劇集《執到寶》是代表作，劉克宣一家人居住的舊樓住有家鬼，且周不時上甘國亮、黃韻詩等人身，除劉克宣外全家人都不知家中鬧鬼，故事有笑亦有淚。
1980年《撞到正》蕭芳芳鬼片代表
電影講述戲班阿芝（蕭芳芳飾）的外公被奸商害死，死時詛咒他絕子絕孫。奸商著侄孫Dick（鐘鎮濤飾）追求阿芝，冤家變親家破解怨咒。影片描寫戲班文化及迷信禁忌，戲台上下鬼影幢幢，氣氛嚇人。
1981年《凶榜》80’s最恐怖經典
《凶榜》講述秦祥林飾演的張勁強，當商業大廈夜班護衛員後，同事相繼遇鬼及枉死，從而揭開一宗陰間大陰謀，引發陰陽大鬥法。影片血腥核突，氣氛陰森恐怖令人毛骨悚然，亦有中國茅山術、西方喪屍及驅魔元素。
1983年《猛鬼出籠》經典照鏡抓爛面
電影講述幹探蕭玉龍之父早年查案時因貪財而害死人，受害者決到陽間索命。全片氣氛怪異恐怖具壓逼感，化妝特技驚嚇。
1984-1991年《開心鬼》系列 鬼魂開心善良化
黃百鳴片中演咸豐年代迂腐秀才朱錦春，羅明珠在古廟將他吊頸死的繩帶回家，靈魂附繩的朱現身後與她及其同學林珊珊與李麗珍結成朋友，在校內暗助三人解決疑難。影片顛覆鬼的恐怖形像，變得開心可愛善良，創新下共拍了五集。
1997-2003年《陰陽路》系列 19集史上最長鬼片
《陰陽路》首集由邱禮濤、譚朗昌及鄭偉文各拍一段，氣氛驚嚇之餘亦加入搞笑及溫情元素，套片收得令續集拍極唔完（共19集），男主角古天樂亦拍了頭七集，但因拍到爛，最後一集票房只收$11,200。
經典龍婆
《陰陽路》羅蘭的龍婆角色成香港鬼片Icon，除演了17集《陰陽路》外，亦拍廿多套鬼片及以龍婆形像拍廣告。
1982年《小生怕怕》荷李活特技製作
電影講述鄭文雅先後剋死姜大衛、王青、黃百鳴，三人變鬼後暗中撮合她與譚詠麟（阿倫）訂婚，但當知鄭天生剋夫後現身嚇走阿倫，後阿倫決偷取鬼王口中的珠以破鄭的克夫命。影片特技化妝由荷李活特技師製作，當年已算突破。
王青擘大口
王青現身為嚇走譚詠麟，將口狂擘大近呎半。
血淋淋擘面
鬼王準女婿曾志偉被揭發是人時，鬼王女擘面撕爛塊面。
1982年《人嚇人》鐘楚紅救夫戰鬼差
《人嚇人》結合功夫、鬼片、搞笑元素，片中午馬扮死騙祖先陪葬品，反被同黨謀財害命變真死，後說服好友洪金寶借出肉身去報仇，結果反令對方死去，鐘楚紅為救洪金寶不但與他用生雞拜堂，更力戰圖帶走他的三位鬼差。
1987年《猛鬼差館》鬼片僵屍二合一
電影講述神探金麥基（張學友飾）與孟超（許冠英飾）發覺疑犯蛇仔明變成僵屍，原來差館竟有日軍亡魂，但新上司不信，二人設計讓她一嘗撞鬼滋味。影片將鬼片與僵屍二合一，且采用西方降治吸血鬼的橋段，有新意！
1993年《七月十四之不見不散》劉青雲查鬼節命案
影片講述1977年農歷七月十四日七個孩子在一間古屋裡面滴血立誓， 相約每年聚會一次；若干年後，一宗凶殺案帶出七人中的五人，分別在不同年份的七月十四日前夕死去。影片講邪靈懲罰不守誓盟的人，氣氛陰森詭異。
1995年《回魂夜》星爺罕見黑色喜劇
片中周星馳演的Leon在李老太太回魂夜前來捉鬼，卻不小心造成李氏夫婦死亡，兩人臨死前發誓報仇，大廈警衛們半信半疑，Leon遂對眾人展開捉鬼特訓。影片集恐怖、搞笑、荒誕、特技於一身，將黑色幽默發揮得淋漓盡致。
2001年《恐怖熱線之大頭怪嬰》氣氛恐怖又驚嚇
何超儀演的美國電視台記者來港採訪電台節目《恐怖熱線》時，聽眾Chris講述1963年與同伴在球場發現大頭怪嬰，總監著眾人調查後怪事接連發生。全片以懸疑詭異驚嚇氣氛取勝，沒正面的恐怖鏡頭反而更駭人。
2001年《幽靈人間》懸疑詭秘又嚇人
片中講述陳奕迅演的Peter發現父親自殺前，曾和舒淇演的陰陽眼女友June見面，但June支吾以對，起疑心的Peter決分手後怪事陸續發生。影片懸疑詭秘氣氛及言情出色，紙紮公仔妝的嚇人海報更遭禁貼。
2002年《見鬼》李心潔成三料影后
李心潔片中演的盲女汶換眼角膜後，雖重見光明卻頻頻見鬼。全片彌漫陰森恐怖氣氛，日光日白都拍到鬼咁詭異，李心潔驚惶失措的演繹為她連奪香港電影金像獎、金紫荊及金馬獎「最佳女主角」，贏得「鬼后」稱號。
2006年《鬼域》罕見描繪地府世界
李心潔片中演的小說作家徐尋寫鬼古新書《鬼域》時產生幻覺，甚至去了另一個空間。影片以「遺棄」為主題，氣氛陰森迷離、影像詭異懾人、視覺效果精采，更罕見地描繪陰界地府世界。
人鬼戀篇
1986年《陰陽錯》阿倫戀碟仙倪淑君
片中保險從業員古志明（譚詠麟飾）調查一宗個案死因，死者張小渝（倪淑君飾）的鬼魂突現身他的居室，其美貌令他難忘，二人大玩人鬼戀。全片集迷離、鬼馬、哀愁、凄美於一身，主題曲〈幻影〉全城大熱。
1987年《鬼新娘》發哥愛女鬼鐘楚紅
電影講述周潤發演的阿朴，發現鐘楚紅演的小蝶絕命書，願減壽三年救在陰間的她，引發一段人鬼戀，期間遇阿朴的自殺女友厲鬼，及小蝶陰間醜老公阻撓。影片人物感情衝突強烈，人鬼戀夠凄美動人。
厲鬼復仇
王小鳳演的凶惡厲鬼，雖被鐘楚紅的鬼老公撕成兩截，仍喪追死纏鬼情敵鐘楚紅。
人鬼分離
Ending鐘楚紅被鬼老公強搶回陰間，周潤發捉實對方不放，場面極之凄美。
1987年《倩女幽魂》哥哥 祖賢 譜人鬼戀
片中王祖賢演專吸男人精血以供養樹妖姥姥的可憐女鬼聶小倩，卻戀上張國榮演的傻氣書生寧采臣，二人凄美哀怨纏綿的人鬼戀成永恆經典。
1988年《胭脂扣》梅姐 哥哥 愛得凄怨
梅艷芳片中演名妓如花與張國榮演的十二少殉情，結果一死一救活，如花決回陽間找他，二人演繹蕩氣回腸的哀怨凄艷人鬼戀。
1989年《鬼媾人》關之琳透點媾王晶
關之琳片中演善良冤鬼冰琪，卻愛上王晶演的有婦之夫兆祥，但冰琪一家都想搵兆祥一家做替身，兆祥的爺爺遂請許禪法師驅鬼。影片有驚嚇有搞笑，一幕女鬼關之琳浴室濕身色誘王晶更有透點之嫌。
2002年《我左眼見到鬼》鄭秀文愛煩鬼青雲
片中鄭秀文演的何麗珠，右眼視網膜脫落後發現左眼可以見鬼，各方鬼魂紛紛向她求助，其中以劉青雲演的王勁威最麻煩，彼此不但建立友誼更日久生情。
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